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México alista la liberación de moscas estériles para controlar la plaga de gusano barrenador en el ganado

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esto forma parte del plan para lograr la reapertura total de las fronteras estadounidenses a la exportación de ganado, suspendida desde hace un año.
sáb 25 julio 2026 03:36 PM
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La presidenta Claudia Sheinbaum en un evento en Morelos
La presidenta Claudia Sheinbaum detalló el plan para lograr la reapertura total de las fronteras para la exportación de ganado mexicano. (Foto: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en dos semanas se reforzará la estrategia para combatir la plaga del gusano barrenador con la liberación de moscas estériles, con el fin de consolidar la reapertura total de la frontera de Estados Unidos a la exportación de ganado mexicano.

La víspera, el gobierno estadounidense anunció a México que abriría la frontera de manera, tras un año de prohibir la entrada de ganado enfermo por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax.

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En referencia a la carta que ayer recibió de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, Sheinbaum manifestó: "Es muy buena noticia, porque todos los ganaderos del país, particularmente los del norte, que se dedican a criar y después a exportar Estados Unidos, ya van a poder recuperar esta exportación, y eso ayuda a todas estas familias y, en general, a la economía del país".

Explicó que los gobiernos de México, Estados Unidos y Panamá acordaron, una vez que se recibió la notificación de la reapertura, nuevas medidas para contener la plaga.

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Estas consisten en la liberación de moscas estériles, que al mezclarse con insectos silvestres, que depositan sus larvas en el ganado y causan su muerte, frenan su reproducción y por tanto la plaga del gusano barrenador.

Por eso reportó que esa liberación de moscas ocurrirá "más o menos en dos semanas, va a ir del norte hacia el sur".

Esa medida se fortalecerá con la operación de la planta de producción de moscas estériles, misma que fue inaugurada recientemente en el estado de Chiapas.

Además, dijo que se está analizando una nueva cepa, que es más eficiente y está bajo valoración de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La mandataria explicó que la idea es que, hacia la tercera semana de agosto, pueda abrirse la frontera en Sonora, después la de Chihuahua, hasta alcanzar la apertura total.

Dijo que por ahora no se ha hablado de las cifras o volúmenes de exportación que será permitidos por Estados Unidos.

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"Ayer recibí la carta, hay una coordinación permanente, ahora está la secretaria (de Agricultura y de Desarrollo Rural) Columba López, pero Julio Berdegué (ex titular de esa dependencia) nos sigue ayudando en este tema, y es muy buena noticia para el país", declaró Sheinbaum en entrevista con medios de Morelos.

Esto es resultado, comentó, del trabajo conjunto de poco más de un año, "que hoy permite nuevamente abrir la frontera", tras las pérdidas para los productores pero también para los consumidores.

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Carne Exportaciones Comercio internacional

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