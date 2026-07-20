Exfuncionarios, empresarios y un bombero: las 10 personas asesinadas en Zacatecas

Ignacio Castrejón Valdez

Fue presidente municipal de Sombrerete, Zacatecas por la alianza PAN-PRD entre 2016 y 2018. Además, fue empresario en los sectores de la construcción y la minería.

Conocido como "Nacho Castrejón", fundó Grupo CAVI, empresa dedicada al sector minero. Su hermana, Natividad Castrejón, recordó en redes sociales que el expresidente municipal apenas cumplió 59 años, celebración que coincidió con el hecho de haber sobrevivido al cáncer. Por ello, sus compañeros de la empresa le rindieron un homenaje y presentaron un libro sobre su vida.

Fidel Alvarado de la Torre

Se desempeñaba como director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo durante la actual administración de Javier Torres, militante del PRI.

Antes ocupó los cargos de titular del Departamento de Atención al Migrante y secretario particular de la Presidencia Municipal entre 2016 y 2018.

Andrés Vázquez Gurrola

Fue regidor del Ayuntamiento de Canatlán, Durango, por el PAN durante el periodo 2022-2025.

Anteriormente fue director de Seguridad Pública de ese municipio y dirigente del Movimiento Territorial, organización vinculada al PRI.

Jesús Gerardo Muñetón Hernández

Conocido como "Chuy", era bombero en Fresnillo. Sus compañeros lo describieron como un elemento "comprometido" con su labor y con un profundo sentido del humor.

En una entrevista concedida a un medio local, el coordinador Operativo de Bomberos de Fresnillo, Andrés Rivas, señaló que Muñetón Hernández acumulaba más de cuatro años como voluntario y un año y medio como elemento operativo de la corporación de Bomberos y Protección Civil del municipio.

Sin embargo, entre las víctimas no solo había políticos, sino también empresarios relacionados con los servicios de pipas de agua y con los sectores minero y ganadero.

Jesús Daniel Rivera Sandoval

Era un joven empresario dedicado a los sectores de la minería y la construcción. También estuvo relacionado con la organización de la Feria de Fresnillo.

José Armando Ledesma Campos

Era empresario relacionado con la minería y el servicio de pipas de agua. Además, era hijo de Armando Ledesma Aguirre.

También fue representante legal de empresas del sector energético reguladas ante instancias federales.

Armando Ledesma Aguirre

Empresario dedicado a la minería y al transporte de agua. Fue privado de la libertad y asesinado junto con su hijo José Armando.

Fernando Robles de la Torre

Era ingeniero constructor y empresario de los sectores de la construcción y la minería.

Juan Carlos Berumen Guerrero

Era propietario del bar "Las Mister", en Fresnillo. También era conocido como DJ Berumen y fue empresario en el sector del entretenimiento.

José Ángel Valdez Rivera

Era productor agropecuario y líder ganadero en el municipio de Jiménez del Teúl, Zacatecas.