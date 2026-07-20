El hallazgo de los cuerpos de 10 personas en distintos puntos de los municipios de Morelos, Pánuco y Villa de Cos sacudió a Zacatecas durante el fin de semana. Entre las víctimas se identificó a servidores públicos, exfuncionarios, políticos, empresarios, un bombero y un líder ganadero, en uno de los hechos de violencia de mayor impacto registrados recientemente en la entidad. Las autoridades estatales mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer el crimen y dar con los responsables.
Exfuncionarios, empresarios y un bombero: las 10 personas asesinadas en Zacatecas
Ignacio Castrejón Valdez
Fue presidente municipal de Sombrerete, Zacatecas por la alianza PAN-PRD entre 2016 y 2018. Además, fue empresario en los sectores de la construcción y la minería.
Conocido como "Nacho Castrejón", fundó Grupo CAVI, empresa dedicada al sector minero. Su hermana, Natividad Castrejón, recordó en redes sociales que el expresidente municipal apenas cumplió 59 años, celebración que coincidió con el hecho de haber sobrevivido al cáncer. Por ello, sus compañeros de la empresa le rindieron un homenaje y presentaron un libro sobre su vida.
Fidel Alvarado de la Torre
Se desempeñaba como director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo durante la actual administración de Javier Torres, militante del PRI.
Antes ocupó los cargos de titular del Departamento de Atención al Migrante y secretario particular de la Presidencia Municipal entre 2016 y 2018.
Andrés Vázquez Gurrola
Fue regidor del Ayuntamiento de Canatlán, Durango, por el PAN durante el periodo 2022-2025.
Anteriormente fue director de Seguridad Pública de ese municipio y dirigente del Movimiento Territorial, organización vinculada al PRI.
Jesús Gerardo Muñetón Hernández
Conocido como "Chuy", era bombero en Fresnillo. Sus compañeros lo describieron como un elemento "comprometido" con su labor y con un profundo sentido del humor.
En una entrevista concedida a un medio local, el coordinador Operativo de Bomberos de Fresnillo, Andrés Rivas, señaló que Muñetón Hernández acumulaba más de cuatro años como voluntario y un año y medio como elemento operativo de la corporación de Bomberos y Protección Civil del municipio.
Sin embargo, entre las víctimas no solo había políticos, sino también empresarios relacionados con los servicios de pipas de agua y con los sectores minero y ganadero.
Jesús Daniel Rivera Sandoval
Era un joven empresario dedicado a los sectores de la minería y la construcción. También estuvo relacionado con la organización de la Feria de Fresnillo.
José Armando Ledesma Campos
Era empresario relacionado con la minería y el servicio de pipas de agua. Además, era hijo de Armando Ledesma Aguirre.
También fue representante legal de empresas del sector energético reguladas ante instancias federales.
Armando Ledesma Aguirre
Empresario dedicado a la minería y al transporte de agua. Fue privado de la libertad y asesinado junto con su hijo José Armando.
Fernando Robles de la Torre
Era ingeniero constructor y empresario de los sectores de la construcción y la minería.
Juan Carlos Berumen Guerrero
Era propietario del bar "Las Mister", en Fresnillo. También era conocido como DJ Berumen y fue empresario en el sector del entretenimiento.
José Ángel Valdez Rivera
Era productor agropecuario y líder ganadero en el municipio de Jiménez del Teúl, Zacatecas.
La mayoría falleció por asfixia
El fiscal general de Zacatecas, Cristian Camacho, informó que una de las líneas de investigación apunta a presuntos actos de colusión y extorsión entre autoridades del Ayuntamiento de Fresnillo y grupos criminales.
Las autoridades explicaron que, de las 10 personas localizadas sin vida, ocho murieron por asfixia mediante estrangulación y dos por impactos de arma de fuego, entre ellas Fidel Alvarado de la Torre.
Por su parte, el secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, señaló que ningún familiar de las víctimas presentó una denuncia por desaparición antes del hallazgo de los cuerpos, pese a que cuatro de ellas dejaron de tener comunicación con sus familiares desde el 16 de julio; cinco, el 17 de julio, y una más, el 18 de julio.
"De las 10 personas que se ausentaron, ninguna persona presentó una denuncia por la desaparición o no localización, sino después de los hechos", sostuvo el funcionario.
Ante estos hechos, más de 400 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional fueron desplegados en Zacatecas para realizar operativos, tanto para reforzar la seguridad en el estado como para localizar a los responsables de los asesinatos.
"Los vamos a encontrar, porque quienes tenemos el mando no somos cobardes. Soy un general del Ejército y jamás voy a dar un paso para atrás, trátese de quien se trate. Se van a enfrentar con las fuerzas del Estado, los vamos a buscar", aseguró el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral.