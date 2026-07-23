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México

Gobierno despliega 500 militares en Zacatecas tras asesinato de 10 personas

El nuevo contingente del Ejército reforzará la seguridad en Zacatecas tras la ola de violencia que dejó diez víctimas el pasado fin de semana.
jue 23 julio 2026 11:48 AM
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Los elementos partieron de la Base Aérea Militar de Santa Lucía a bordo de un avión Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana con destino al Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz, desde donde fueron trasladados a las zonas consideradas prioritarias. (Sedena)

El gobierno federal reforzó el operativo de seguridad en Zacatecas con el despliegue de 500 militares, luego de la ola de violencia que dejó diez personas asesinadas el pasado fin de semana.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que este miércoles envió un nuevo contingente de 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, los cuales se suman a los 400 elementos desplegados desde el 19 de julio para fortalecer las operaciones de la 11 Zona Militar en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

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Los elementos partieron de la Base Aérea Militar de Santa Lucía a bordo de un avión Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana con destino al Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz, desde donde fueron trasladados a las zonas consideradas prioritarias.

El reforzamiento ocurre después de la masacre registrada el viernes pasado, cuando fueron localizados los cuerpos de diez personas en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto.

Entre las víctimas se encontraban el exalcalde de Sombrerete, Ignacio "Nacho" Castrejón Valdez; el secretario de Desarrollo Social de Fresnillo, Fidel Alvarado de la Torre, y el bombero Jesús Gerardo Muñetón Hernández. En varios de los sitios donde fueron hallados los cadáveres también se localizaron mensajes atribuidos a grupos delictivos.

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Tras los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió tres carpetas de investigación, mientras el Grupo de Inteligencia Operativa –integrado por el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la fiscalía estatal y corporaciones locales– mantiene las indagatorias mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, testimonios e información de inteligencia para identificar a los responsables.

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De acuerdo con la Sedena, las Fuerzas Especiales realizarán patrullajes, recorridos terrestres y operaciones de vigilancia principalmente en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, considerados los principales focos de violencia del estado.

Las autoridades federales señalaron que el objetivo del operativo es fortalecer la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad para inhibir la actividad de grupos delictivos, capturar a los responsables de hechos violentos y reforzar la coordinación con los tres niveles de gobierno en una de las entidades que enfrenta mayores desafíos en materia de seguridad.

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