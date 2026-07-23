Gobierno despliega 500 militares en Zacatecas tras asesinato de 10 personas

Tras los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió tres carpetas de investigación, mientras el Grupo de Inteligencia Operativa –integrado por el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la fiscalía estatal y corporaciones locales– mantiene las indagatorias mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, testimonios e información de inteligencia para identificar a los responsables.

De acuerdo con la Sedena, las Fuerzas Especiales realizarán patrullajes, recorridos terrestres y operaciones de vigilancia principalmente en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, considerados los principales focos de violencia del estado.

Las autoridades federales señalaron que el objetivo del operativo es fortalecer la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad para inhibir la actividad de grupos delictivos, capturar a los responsables de hechos violentos y reforzar la coordinación con los tres niveles de gobierno en una de las entidades que enfrenta mayores desafíos en materia de seguridad.