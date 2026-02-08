El alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, solicitó una licencia temporal tras sufrir un atentado armado. La solicitud fue presentada ante el cabildo del municipio para separarse momentáneamente de su cargo como presidente municipal.
Alcalde de Temoac, Morelos, pide licencia tras ataque armado
A través de sus redes sociales, Lavín Romero explicó que la licencia fue solicitada por recomendación médica y que se mantendrá en reposo mientras se recupera del ataque ocurrido el 31 de enero en la carretera México-Oaxaca.
El alcalde también aclaró que no había comentado públicamente sobre el atentado debido a su proceso de recuperación y expresó su confianza en que las autoridades esclarecerán los hechos y actuarán conforme a la ley.
“De corazón, agradezco profundamente a todas las personas que estuvieron al pendiente de su servidor, por sus mensajes, llamadas y oraciones. Cada muestra de apoyo ha sido una gran fortaleza en este momento”, escribió.
El atentado ocurrió cuando Lavín Romero se encontraba dentro de un vehículo estacionado en una gasolinera sobre la carretera federal México-Oaxaca, en el municipio de Jantetelco.
En respuesta a la solicitud de licencia, el Ayuntamiento de Temoac informó que fue concedida de manera temporal y que, una vez que el alcalde sea dado de alta por su médico, se reincorporará a sus funciones.
Además, condenó enérgicamente el ataque armado y solicitó a las autoridades realizar las diligencias correspondientes para identificar a los responsables y asegurar que se haga justicia.