Alcalde de Temoac, Morelos, pide licencia tras ataque armado

A través de sus redes sociales, Lavín Romero explicó que la licencia fue solicitada por recomendación médica y que se mantendrá en reposo mientras se recupera del ataque ocurrido el 31 de enero en la carretera México-Oaxaca.

El alcalde también aclaró que no había comentado públicamente sobre el atentado debido a su proceso de recuperación y expresó su confianza en que las autoridades esclarecerán los hechos y actuarán conforme a la ley.

“De corazón, agradezco profundamente a todas las personas que estuvieron al pendiente de su servidor, por sus mensajes, llamadas y oraciones. Cada muestra de apoyo ha sido una gran fortaleza en este momento”, escribió.