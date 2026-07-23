México va por ley nacional de celulares para niños mientras la mitad del país ya tiene su propia regulación

El pasado lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la realización de foros con directivos escolares, docentes, madres y padres de familia, así como servidores públicos, para discutir el uso de dispositivos electrónicos entre niñas, niños y adolescentes.

Con las conclusiones de esos encuentros se elaborará una iniciativa que será enviada al Congreso de la Unión durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre y concluye el 15 de diciembre.

La discusión sobre limitar el uso de celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas se apoya en estudios que advierten sobre los efectos de una exposición excesiva a las pantallas durante la infancia y la adolescencia.

El Instituto de Neurociencias Aplicadas señala que el flujo constante de notificaciones y contenido digital puede reducir la capacidad de concentración y dificultar el desarrollo de habilidades de autorregulación emocional.

Además, sostiene que el tiempo prolongado frente a los dispositivos disminuye las oportunidades de interacción cara a cara, lo que puede afectar la empatía, la comunicación y otras habilidades sociales.

En este contexto, distintas entidades del país han optado por establecer reglas para limitar el uso de dispositivos electrónicos dentro de los planteles escolares, aunque con alcances y excepciones que varían de un estado a otro.

Estados donde está regulado el uso de celulares para niños

Aguascalientes

Un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado establece que los dispositivos digitales solo podrán utilizarse con fines pedagógicos en escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior.

Cada plantel deberá designar a una persona responsable de informar a madres y padres cuándo será necesario el uso del dispositivo durante la jornada escolar. Fuera de esos casos, los aparatos deberán permanecer apagados o en modo avión.

La norma también deja a consideración de cada escuela permitir o no el ingreso de celulares. En caso de emergencias, se privilegia el uso del teléfono fijo del plantel.

Campeche

Una reforma establece que celulares, tabletas y otros dispositivos electrónicos solo podrán utilizarse durante la jornada escolar para actividades académicas previamente autorizadas por el personal docente y siempre que no representen un factor de distracción.

Ciudad de México

Las reformas aprobadas en mayo a la Ley de Educación permiten que estudiantes de primaria y secundaria lleven teléfonos celulares a la escuela, pero prohíben su uso durante las clases, salvo para actividades educativas, emergencias o casos autorizados por el profesorado.

Además, ordenan a las autoridades educativas emitir lineamientos para la aplicación de estas restricciones.

Coahuila

No existe una prohibición expresa en la ley. Sin embargo, el Reglamento Interior de Escuelas de Educación Básica considera como falta leve el uso de celulares durante las clases y actividades escolares.

Desde 2020, la Ley de Educación también establece que los dispositivos móviles no deben convertirse en distractores durante la enseñanza.

Durango

La regulación comenzó mediante un acuerdo administrativo y posteriormente se incorporó a la Ley de Educación.

Las reglas varían según el nivel educativo: en secundaria los celulares pueden utilizarse únicamente como herramienta académica bajo supervisión docente; en primaria pueden llevarse al plantel, pero no utilizarse durante clases, salvo en recreo; mientras que en preescolar está prohibido ingresar con estos dispositivos.

Estado de México

La legislación local permite el uso de dispositivos móviles solo con fines académicos o en casos de emergencia, siempre con autorización de docentes y directivos.

Guanajuato

La reforma a la Ley de Educación establece que la tecnología solo podrá utilizarse con fines pedagógicos durante el horario escolar y obliga a impulsar la capacitación docente en herramientas digitales.

Guerrero

Mediante un acuerdo administrativo se determinó que celulares y otros dispositivos solo podrán utilizarse con fines didácticos o en emergencias.

La medida también restringe su uso por parte de docentes frente a grupo y prohíbe tomar fotografías, grabar video o audio dentro de las escuelas sin fines académicos.

Las sanciones deberán tener un carácter formativo y orientarse a fomentar hábitos saludables de uso digital.