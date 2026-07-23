México va por ley nacional de celulares para niños mientras la mitad del país ya tiene su propia regulación

La regulación del uso de celulares en las escuelas de educación básica ya es una realidad en la mitad del país, aunque bajo criterios distintos. Mientras algunas entidades solo permiten su uso con fines pedagógicos, otras los restringen durante toda la jornada escolar e incluso limitan su ingreso a los planteles. Ahora, el gobierno federal busca establecer un marco nacional.
Gobierno va por regulación nacional de celulares en aulas mientras 16 estados ya los restringen
El pasado lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la realización de foros con directivos escolares, docentes, madres y padres de familia, así como servidores públicos, para discutir el uso de dispositivos electrónicos entre niñas, niños y adolescentes.
Con las conclusiones de esos encuentros se elaborará una iniciativa que será enviada al Congreso de la Unión durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre y concluye el 15 de diciembre.
La discusión sobre limitar el uso de celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas se apoya en estudios que advierten sobre los efectos de una exposición excesiva a las pantallas durante la infancia y la adolescencia.
El Instituto de Neurociencias Aplicadas señala que el flujo constante de notificaciones y contenido digital puede reducir la capacidad de concentración y dificultar el desarrollo de habilidades de autorregulación emocional.
Además, sostiene que el tiempo prolongado frente a los dispositivos disminuye las oportunidades de interacción cara a cara, lo que puede afectar la empatía, la comunicación y otras habilidades sociales.
En este contexto, distintas entidades del país han optado por establecer reglas para limitar el uso de dispositivos electrónicos dentro de los planteles escolares, aunque con alcances y excepciones que varían de un estado a otro.
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Estados donde está regulado el uso de celulares para niños
Aguascalientes
Un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado establece que los dispositivos digitales solo podrán utilizarse con fines pedagógicos en escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior.
Cada plantel deberá designar a una persona responsable de informar a madres y padres cuándo será necesario el uso del dispositivo durante la jornada escolar. Fuera de esos casos, los aparatos deberán permanecer apagados o en modo avión.
La norma también deja a consideración de cada escuela permitir o no el ingreso de celulares. En caso de emergencias, se privilegia el uso del teléfono fijo del plantel.
Campeche
Una reforma establece que celulares, tabletas y otros dispositivos electrónicos solo podrán utilizarse durante la jornada escolar para actividades académicas previamente autorizadas por el personal docente y siempre que no representen un factor de distracción.
Ciudad de México
Las reformas aprobadas en mayo a la Ley de Educación permiten que estudiantes de primaria y secundaria lleven teléfonos celulares a la escuela, pero prohíben su uso durante las clases, salvo para actividades educativas, emergencias o casos autorizados por el profesorado.
Además, ordenan a las autoridades educativas emitir lineamientos para la aplicación de estas restricciones.
Coahuila
No existe una prohibición expresa en la ley. Sin embargo, el Reglamento Interior de Escuelas de Educación Básica considera como falta leve el uso de celulares durante las clases y actividades escolares.
Desde 2020, la Ley de Educación también establece que los dispositivos móviles no deben convertirse en distractores durante la enseñanza.
Durango
La regulación comenzó mediante un acuerdo administrativo y posteriormente se incorporó a la Ley de Educación.
Las reglas varían según el nivel educativo: en secundaria los celulares pueden utilizarse únicamente como herramienta académica bajo supervisión docente; en primaria pueden llevarse al plantel, pero no utilizarse durante clases, salvo en recreo; mientras que en preescolar está prohibido ingresar con estos dispositivos.
Estado de México
La legislación local permite el uso de dispositivos móviles solo con fines académicos o en casos de emergencia, siempre con autorización de docentes y directivos.
Guanajuato
La reforma a la Ley de Educación establece que la tecnología solo podrá utilizarse con fines pedagógicos durante el horario escolar y obliga a impulsar la capacitación docente en herramientas digitales.
Guerrero
Mediante un acuerdo administrativo se determinó que celulares y otros dispositivos solo podrán utilizarse con fines didácticos o en emergencias.
La medida también restringe su uso por parte de docentes frente a grupo y prohíbe tomar fotografías, grabar video o audio dentro de las escuelas sin fines académicos.
Las sanciones deberán tener un carácter formativo y orientarse a fomentar hábitos saludables de uso digital.
Hidalgo
La Ley de Educación estatal limita el uso de dispositivos tecnológicos durante las clases exclusivamente para actividades educativas previamente planificadas o en situaciones de emergencia debidamente justificadas.
Jalisco
Además de regular el uso de celulares en escuelas, la entidad aprobó una legislación más amplia sobre derechos digitales de niñas, niños y adolescentes.
Entre otras medidas, prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 14 años, impulsa protocolos de protección digital y promueve mecanismos de control parental.
En materia educativa, establece que los dispositivos electrónicos solo podrán utilizarse con fines pedagógicos y bajo supervisión docente.
Michoacán
La legislación estatal prohíbe el uso de celulares, tabletas y otros dispositivos personales durante las clases, salvo en emergencias, casos de necesidades educativas especiales o actividades pedagógicas supervisadas.
Nuevo León
Aunque el gobierno federal incluye a Nuevo León entre las entidades con regulación, actualmente no existe una norma vigente que limite el uso de celulares en escuelas.
Hace unos días, el secretario de Educación estatal, Juan Paura García, informó que se analiza prohibir el ingreso de estos dispositivos tras las amenazas registradas durante el ciclo escolar anterior.
San Luis Potosí
La reforma a la Ley de Educación no restringe el uso de dispositivos electrónicos. Su contenido se centra en promover el aprovechamiento de las tecnologías de la información como herramienta para fortalecer los procesos de enseñanza.
Sonora
Las restricciones derivan de una modificación al Reglamento Escolar publicada en octubre de 2025.
El documento señala que los estudiantes solo podrán utilizar dispositivos tecnológicos con fines pedagógicos y bajo autorización y supervisión del personal docente.
Querétaro
La regulación se implementó mediante el denominado "Acuerdo Sipinna", emitido por el gobernador Mauricio Kuri.
La medida aplica para educación básica y media superior y establece que celulares, relojes inteligentes y audífonos inalámbricos deben permanecer apagados y guardados durante las clases. Solo podrán utilizarse con fines educativos o en emergencias.
Autoridades estatales aseguran que, tras más de un año de aplicación, la medida ha contribuido a reducir el ciberacoso, mejorar el rendimiento académico y fortalecer la convivencia escolar.
Tamaulipas
Una reforma a la Ley de Educación prohíbe el uso de celulares durante el horario escolar en educación básica.
También contempla la integración de brigadas conformadas por docentes y padres de familia para supervisar el cumplimiento de la norma y prevé lineamientos para casos de excepción, como emergencias.
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Una tendencia internacional
De acuerdo con el gobierno federal, al menos 114 países cuentan con algún tipo de regulación sobre el uso de dispositivos electrónicos por parte de menores de edad.
Las medidas van desde restringir el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar hasta limitar el acceso de menores a redes sociales.
Australia, Indonesia y Malasia prohíben la apertura de cuentas en plataformas como Instagram o TikTok a menores de 16 años, mientras que Francia fija el límite en 15 años.
En Países Bajos, Uruguay, Corea del Sur y Chile los celulares están restringidos durante las clases, aunque pueden utilizarse en los recreos.
Italia, China, Grecia, Brasil y Nueva Zelanda aplican reglas más estrictas al prohibir el uso de teléfonos durante toda la jornada escolar; en algunos casos, los dispositivos deben permanecer resguardados o ni siquiera pueden ingresar a los planteles.