Sheinbaum se reúne con Jamieson Greer en medio de la revisión del T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene este jueves una reunión en Palacio Nacional con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos (USTR), como parte de las negociaciones bilaterales sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El encuentro se da en un momento clave para la relación comercial entre ambos países, luego de que el gobierno estadounidense anunció que busca alcanzar acuerdos interinos con México y Canadá antes de que concluya 2026, mientras continúan las negociaciones de fondo sobre el tratado.