Sheinbaum se reúne con Jamieson Greer en medio de la revisión del T-MEC

Durante la conferencia mañanera de este miércoles, Sheinbaum confirmó que recibiría a Greer y adelantó que en la reunión participará también el equipo de la Secretaría de Economía encabezado por Marcelo Ebrard.

“Va a estar el equipo de Economía que participa en las negociaciones; va a ser una reunión amplia”, dijo la mandataria, sin ofrecer mayores detalles sobre la agenda del encuentro.

La presidenta adelantó que la reunión serviría para continuar el diálogo comercial entre ambos gobiernos y pidió esperar antes de emitir conclusiones sobre la posibilidad de que Estados Unidos imponga nuevos aranceles a productos mexicanos derivados de investigaciones comerciales.

Agregó que la Secretaría de Economía ya presentó los argumentos para evitar la aplicación de nuevas tarifas contra México y explicó que las investigaciones estadounidenses corresponden a un nuevo esquema comercial distinto al de los aranceles recíprocos anunciados previamente por el presidente Donald Trump.