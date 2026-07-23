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México

Sheinbaum se reúne con Jamieson Greer en medio de la revisión del T-MEC

La presidenta recibe en Palacio Nacional al representante comercial de EU para continuar las negociaciones del T-MEC, en un contexto marcado por la posible imposición de nuevos aranceles.
jue 23 julio 2026 11:06 AM
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Reunión Jamieson Greer
Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos, durante su llegada a Palacio Nacional para una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. (Yuri Cortez/AFP)

La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene este jueves una reunión en Palacio Nacional con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos (USTR), como parte de las negociaciones bilaterales sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El encuentro se da en un momento clave para la relación comercial entre ambos países, luego de que el gobierno estadounidense anunció que busca alcanzar acuerdos interinos con México y Canadá antes de que concluya 2026, mientras continúan las negociaciones de fondo sobre el tratado.

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Durante la conferencia mañanera de este miércoles, Sheinbaum confirmó que recibiría a Greer y adelantó que en la reunión participará también el equipo de la Secretaría de Economía encabezado por Marcelo Ebrard.

“Va a estar el equipo de Economía que participa en las negociaciones; va a ser una reunión amplia”, dijo la mandataria, sin ofrecer mayores detalles sobre la agenda del encuentro.

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La presidenta adelantó que la reunión serviría para continuar el diálogo comercial entre ambos gobiernos y pidió esperar antes de emitir conclusiones sobre la posibilidad de que Estados Unidos imponga nuevos aranceles a productos mexicanos derivados de investigaciones comerciales.

Agregó que la Secretaría de Economía ya presentó los argumentos para evitar la aplicación de nuevas tarifas contra México y explicó que las investigaciones estadounidenses corresponden a un nuevo esquema comercial distinto al de los aranceles recíprocos anunciados previamente por el presidente Donald Trump.

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Este jueves, durante la mañanera, previo a la reunión, Sheinbaum informó además que los temas de seguridad y agua no forman parte de las negociaciones del T-MEC entre México y EU, y sostuvo que ambas materias se atienden en mesas de coordinación independientes con el gobierno estadounidense.

"No hay ningún problema en este momento con el tema del agua. Lo que vamos a ver es el tema comercial; el tema de seguridad y otros temas los vemos a través de las otras mesas de coordinación que tenemos con Estados Unidos”, puntualizó.

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Claudia Sheinbaum T-MEC TMEC

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