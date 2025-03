Desapariciones grupales y de mujeres ponen en la mira a Oaxaca

El mapa de las desapariciones, feminicidios y asesinatos en Oaxaca se inserta en zonas de disputas territoriales entre organizaciones criminales, agresiones de cuerpos de seguridad pública y de ataques vinculados con los megaproyectos que desde el sexenio pasado se desarrollan en el estado.

Desapariciones masivas

A Oaxaca llegan ahora casos de desapariciones grupales. El fenómeno no es nuevo, pero no tenía de blanco este territorio.

Los cadáveres de los últimos nueve jóvenes de Tlaxcala desaparecidos en la costa oaxaqueña fueron hallados dentro de un auto en Puebla. Todavía no hay respuestas sobre lo que sucedió. Las autoridades estatales han detenido a una persona posiblemente involucrada e investigan la supuesta participación de policías municipales.

Es una realidad que ha ido alcanzando poco a poco a Oaxaca y se va profundizando", Elizabeth Mosqueda, integrante de Consorcio Oaxaca.

De las personas que han desaparecido en Oaxaca, una cantidad mayor tenía entre 15 y 24 años. A nivel nacional, las desapariciones de jóvenes aumentan. Muchos son reclutados de manera forzada por el crimen organizado a través de vacantes falsas de empleo que prometen salarios altos con pocos requisitos, pero resultan ser fraudulentas y llevan a las víctimas a situaciones de reclutamiento forzado, explica la organización YouthBuild en el informe Tercer Reporte de Jóvenes Oportunidad.

Los casos de desaparición en México

El investigador de Causa en Común recuerda otros casos de desapariciones masivas, detectados tras encontrar fosas clandestinas, en San Pedro, Coahuila, con 3,000 restos óseos. En Matamoros, Tamaulipas se hallaron 500 kilos de huesos humanos en 2017. El año pasado se encontró una fosa con 50 cadáveres en Hermosillo, Sonora.

Los recientes hallazgos de campos de "adiestramiento y exterminio" en Teuchitlán, Jalisco y Reynosa, Tamaulipas acaparan la atención ahora por la magnitud del horror que han descubierto. En Oaxaca se han identificado 49 fosas clandestinas frente a las 677 de Jalisco y 554 en Tamaulipas.

Para Escobar, todos estos casos muestran una constante: "la falta de voluntad política del Estado mexicano y un sistema de impunidad que permite que las desapariciones y fosas clandestinas se conviertan en rutina".

La inacción de las autoridades también obstaculiza saber quiénes son las personas que se localizaron, añade, quiénes fueron los victimarios y por qué actos tan violentos se cometen a plena luz del día.

La realidad es que hay una densa capa de silencio por parte de las autoridades Fernando Escobar, investigador de Causa en Común.

Si hay avances y hallazgos, es por el empeño de colectivos de búsqueda y familias, que analizan prendas y zapatos para encontrar un indicio, una pista. O como hace la madre de Sandra Domínguez, que marcha para exigir justicia a cinco meses de la desaparición de su hija. “Hoy, como cada día que pasa, cada minuto, te sigo buscando”, declara.

A los 100 días de su desaparición, su hija le escribió una carta: “Mamá: Hoy se cumplen 100 días sin ti y, aunque el tiempo parece haber pasado volando, no hay un solo día en que no sienta tu ausencia en lo más profundo de mi ser. A veces me pregunto si podré acostumbrarme a vivir sin verte, sin escuchar tu voz, sin sentir ese abrazo tuyo que me daba tanto consuelo”.