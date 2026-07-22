¿Cuál es la diferencia entre canícula y ola de calor?

A diferencia de una ola de calor, que consiste en varios días consecutivos con temperaturas inusualmente altas para una región, la canícula es un fenómeno del clima relacionado principalmente con la disminución de las precipitaciones durante la temporada de lluvias.

De acuerdo con la Conagua, la canícula ocurre cuando disminuye temporalmente la actividad de las lluvias debido al fortalecimiento de sistemas de alta presión que limitan la formación de nubes. Como consecuencia, el cielo permanece más despejado, aumenta la radiación solar y las temperaturas pueden elevarse durante varios días.

La duración de la canícula es de aproximadamente 40 días. Inicia a mediados del mes de julio y termina a finales de agosto. (ugurhan/Getty Images)

Por ello, aunque muchas personas perciben la canícula como "la época más calurosa del año", su principal característica no es el calor extremo, sino la combinación de menos lluvias, mayor insolación y ambiente seco en diversas regiones del país.

¿Cuánto dura la canícula?

Se estima que el fenómeno puede extenderse alrededor de 40 días, aunque en algunos años puede ser más corto, más largo o incluso presentarse con menor intensidad dependiendo de factores meteorológicos. Este año, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) dio a conocer el 18 de julio que la canícula ya inció en algunas zonas del país.

Conagua también aclara que la canícula no afecta por igual a todo México. Mientras algunos estados experimentan un descenso importante en las lluvias, otros continúan registrando precipitaciones frecuentes debido a la influencia de ciclones tropicales, ondas tropicales u otros sistemas atmosféricos.

Por esa razón, durante este periodo es posible que una entidad enfrente temperaturas elevadas mientras otra mantenga lluvias intensas, lo que demuestra que la canícula no implica una suspensión generalizada del temporal en todo el país.

¿Cuándo llega la canícula y qué estados suelen resentirla más?

Aunque no existe una fecha exacta para su inicio, la Conagua señala que la canícula suele desarrollarse entre la segunda quincena de julio y finales de agosto, dentro de la temporada de lluvias.