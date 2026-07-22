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México

La diferencia de la canícula con una ola de calor y cuándo llega a México

La Conagua explica qué la provoca, cuándo comienza, cuánto tiempo dura y por qué no afecta de la misma manera a todo el país.
mié 22 julio 2026 03:22 PM
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Aunque suele asociarse con calor extremo, la canícula es un fenómeno climático distinto a una ola de calor. (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Entre julio y agosto se presenta la canícula y, a pesar de que se elevan las temperaturas, no es lo mismo a una ola de calor, en realidad se trata de fenómenos distintos del clima. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) explica que la canícula es un periodo caracterizado por la disminución temporal de las lluvias y un aumento en las temperaturas, principalmente en el sureste, oriente y parte del centro del país.

Este fenómeno suele presentarse más de un mes, aunque su intensidad y duración cambian cada año dependiendo de las condiciones atmosféricas.

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¿Cuál es la diferencia entre canícula y ola de calor?

A diferencia de una ola de calor, que consiste en varios días consecutivos con temperaturas inusualmente altas para una región, la canícula es un fenómeno del clima relacionado principalmente con la disminución de las precipitaciones durante la temporada de lluvias.

De acuerdo con la Conagua, la canícula ocurre cuando disminuye temporalmente la actividad de las lluvias debido al fortalecimiento de sistemas de alta presión que limitan la formación de nubes. Como consecuencia, el cielo permanece más despejado, aumenta la radiación solar y las temperaturas pueden elevarse durante varios días.

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La duración de la canícula es de aproximadamente 40 días. Inicia a mediados del mes de julio y termina a finales de agosto. (ugurhan/Getty Images)

Por ello, aunque muchas personas perciben la canícula como "la época más calurosa del año", su principal característica no es el calor extremo, sino la combinación de menos lluvias, mayor insolación y ambiente seco en diversas regiones del país.

¿Cuánto dura la canícula?

Se estima que el fenómeno puede extenderse alrededor de 40 días, aunque en algunos años puede ser más corto, más largo o incluso presentarse con menor intensidad dependiendo de factores meteorológicos. Este año, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) dio a conocer el 18 de julio que la canícula ya inció en algunas zonas del país.

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Autoridades alertan por fuertes lluvias en 12 estados durante el fin de semana Protección Civil hizo un llamado a la población para que refuerce las medidas de prevención y autocuidado ante las precipitaciones que afectarán gran parte del país.

Conagua también aclara que la canícula no afecta por igual a todo México. Mientras algunos estados experimentan un descenso importante en las lluvias, otros continúan registrando precipitaciones frecuentes debido a la influencia de ciclones tropicales, ondas tropicales u otros sistemas atmosféricos.

Por esa razón, durante este periodo es posible que una entidad enfrente temperaturas elevadas mientras otra mantenga lluvias intensas, lo que demuestra que la canícula no implica una suspensión generalizada del temporal en todo el país.

¿Cuándo llega la canícula y qué estados suelen resentirla más?

Aunque no existe una fecha exacta para su inicio, la Conagua señala que la canícula suele desarrollarse entre la segunda quincena de julio y finales de agosto, dentro de la temporada de lluvias.

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Las entidades donde normalmente tiene mayor impacto son Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, San Luis Potosí y algunas zonas del centro y oriente del país, donde la reducción temporal de las precipitaciones suele ser más evidente.

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Cuándo inicia la canícula 2026 y por qué este periodo marca el calor más fuerte del año Altas temperaturas, cielos despejados y menor lluvia definen este fenómeno. Aquí puedes ubicar su periodo de duración y las entidades donde se siente con mayor intensidad.

Por otro lado, estados del norte y noroeste pueden no experimentar este fenómeno de la misma manera debido a sus condiciones climáticas particulares.

Las afectaciones de la canícula

Durante la canícula también aumenta el riesgo de estrés hídrico para cultivos, disminución en la humedad del suelo y afectaciones para la agricultura y la ganadería, especialmente cuando el periodo seco se prolonga más de lo habitual.

Las autoridades meteorológicas recuerdan que el fenómeno no elimina la posibilidad de lluvias intensas. Incluso durante esos días pueden registrarse tormentas asociadas con ciclones tropicales o sistemas de baja presión.

Además, recomiendan mantenerse atentos a los pronósticos oficiales y evitar asumir que la ausencia de lluvia durante algunos días significa el fin de la temporada.

Cómo protegerse durante la canícula

Aunque la canícula no sea una ola de calor, las temperaturas elevadas y la mayor exposición al sol pueden incrementar el riesgo de deshidratación, golpes de calor y otros problemas de salud.

La Secretaría de Salud recomienda mantenerse bien hidratado, evitar actividades físicas al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa ligera de colores claros, aplicar protector solar y no permanecer por periodos prolongados bajo el sol.

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También es importante prestar especial atención a niñas y niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores expuestos al exterior, quienes son los grupos más vulnerables a las altas temperaturas.

Tags

Ola de calor Fenómenos meteorológicos

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