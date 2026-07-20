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México

Con visitas de inspección y alerta de viaje, México se suma a investigar el brote de Cyclospora

La FDA dijo que la lechuga de un proveedor mexicano era la causante del brote de diarrea en Estados Unidos, pero ahora informó que se trató de un falso positivo al parásito.
lun 20 julio 2026 04:29 PM
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México se suma a investigar qué causa el brote de diarrea explosiva en EU y lanza alerta de viaje
Las autoridades mexicanas colaboran con visitas de inspección para indagar el origen del brote de Cyclospora que afecta a Estados Unidos. (Foto: Justin Sullivan/Getty Images)

La Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) colaboran con las autoridades estadounidenses para investigar qué causó un brote de ciclosporiasis en ese país.

Se trata de una enfermedad intestinal que provoca diarreas y que afecta a 1,644 personas en todo Estados Unidos. De esos casos, unos 400 se relacionan con el consumo de lechuga contaminada.

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Según las primeras investigaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), varias personas se enfermaron tras comer lechuga iceberg rallada en restaurantes de la cadena Taco Bell, ubicados en cinco estados.

La lechuga contaminada con el parásito Cyclospora cayetanensis presuntamente era de un proveedor mexicano: la empresa Taylor Farms de México. Sin embargo, la FDA se retractó este fin de semana al admitir que las muestras arrojaron un falso positivo .

La colaboración de México y Taylor Farms

A partir de esa información, las autoridades mexicanas activaron un grupo técnico interinstitucional para investigar los hechos. También realizan visitas de inspección y análisis de trazabilidad de los alimentos para el intercambio de información técnica con la FDA.

No obstante, subrayaron que esas acciones son preventivas, ya que no hay casos del brote en el país y, aseguraron, no está confirmado que la contaminación de la lechuga haya ocurrido en México.

“La identificación del país de origen del producto constituye un dato de trazabilidad, pero no confirma por sí misma que la contaminación haya ocurrido en territorio mexicano. Por ello, trabajamos de manera coordinada para determinar la fuente con el objetivo de proteger a la población de ambos países”, informaron en un comunicado.

El 18 de julio, Taylor Farms de México, ubicada en Guanajuato, anunció el retiro voluntario del mercado de toda la lechuga iceberg procedente del centro de México después de que sus productores dieran positivo al parásito un día antes de que la FDA admitiera el error. Ahora, la empresa seguirá colaborando para recolectar y analizar nuevas muestras.

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“Al 19 de julio de 2026, no hay resultados positivos confirmados en las pruebas de productos para Cyclospora”, reconoció la FDA.

Los casos de diarrea se concentran en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia, sin que a la fecha se registren muertes. Las enfermedades comenzaron entre el 13 de mayo y el 13 de julio y se han registrado 94 hospitalizaciones.

México lanza aviso de viaje por brote de diarrea explosiva

Adicionalmente, la Dirección General de Epidemiología emitió un aviso preventivo de viaje para quienes visiten alguno de los estados de Estados Unidos afectados por el brote de Cyclospora.

La dependencia clasificó como de riesgo medio esta situación, por lo que recomendó a los viajeros tomar precauciones especiales.

“Si bien cualquier persona puede infectarse, la probabilidad de adquirir la infección es mayor en quienes viven o viajan a zonas tropicales y subtropicales”, expuso.

A la par, el Senasica vigila la aplicación de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en los procesos productivos.

Esto para mitigar cualquier factor de riesgo, proteger la salud de la población y cumplir con los estándares nacionales e internacionales de inocuidad alimentaria.

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¿Qué es la

Cyclospora

?

Las autoridades mexicanas recordaron que la ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Las personas infectadas eliminan el parásito a través de las heces y esto puede contaminar los alimentos y el agua.

Este parásito puede permanecer en el ambiente hasta por dos semanas y se transmite a través de alimentos y agua contaminados. Detallaron que las personas pueden infectarse más de una vez.

“Es importante extremar las medidas de higiene, especialmente al viajar a regiones tropicales y subtropicales”, exhortaron.

Síntomas de

Cyclospora

Aunque algunas personas no presentan síntomas al estar infectadas , otras los desarrollan entre dos días y dos semanas después de la exposición al parásito.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los síntomas principales son diarrea, pérdida de apetito, cólico abdominal, aumento de gases, náuseas, fatiga, en ocasiones vómito, fiebre y síntomas respiratorios.

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Secretaría de Salud

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