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México

Ciclones tropicales 2026: cuántos faltan y cuándo termina la temporada

Aunque ya se han formado varios ciclones tropicales en el Pacífico y el Atlántico, la temporada 2026 continúa activa.
mié 22 julio 2026 03:47 PM
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Los ciclones tropicales reciben un nombre oficial cuando alcanzan la categoría de tormenta tropical, de acuerdo con las listas establecidas para cada temporada.
Los ciclones tropicales reciben un nombre oficial cuando alcanzan la categoría de tormenta tropical, de acuerdo con las listas establecidas para cada temporada. (NOAA/AFP)

La temporada de ciclones tropicales en México está lejos de terminar, aunque ya se han formado varios en los océanos Pacífico y Atlántico, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) mantiene su pronóstico de entre 29 y 36 ciclones tropicales para 2026.

De ellos, hasta 11 podrían convertirse en huracanes mayores, es decir, de categorías 3, 4 o 5. Actualmente, Fausto permanece activo como huracán categoría 1, mientras que la lista de nombres para ambas zonas todavía podría presentar varios ciclones en lo que resta del año.

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¿Cuánto durará la temporada de huracanes y tormentas tropicales?

La temporada de ciclones tropicales 2026 continúa activa y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que todavía podrían desarrollarse decenas de sistemas en ambos litorales del país.

De acuerdo a la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) la temporada de ciclones se inició en el Pacífico el 15 de mayo y en el Atlántico comenzó el 1 de junio. En ambos océanos concluirá el 30 de noviembre.

Pacífico y Atlántico aún esperan decenas de ciclones tropicales

Para el océano Pacífico, el organismo estima la formación de entre 18 y 21 ciclones tropicales durante toda la temporada. De ese total, se prevén:

- 9 a 10 tormentas tropicales

- 5 y 6 huracanes de categorías 1 y 2

- 4 o 5 huracanes mayores, clasificados en las categorías 3, 4 o 5.

Hasta ahora, el Pacífico ya registró las tormentas tropicales Amanda, Boris, Cristina, Douglas y Elida, mientras que Fausto permanece activo como huracán de categoría 1.

Después seguirán los nombres Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke, conforme avancen los sistemas.

En el océano Atlántico, el SMN prevé entre 11 y 15 ciclones tropicales, distribuidos en:

- Siete u ocho tormentas tropicales

- Tres a cinco huracanes de categorías 1 y 2

- Uno o dos huracanes de categorías 3, 4 o 5.

tormenta tropical
Henry Peralta, fundador y CEO de la consultora Soluciones Resilientes, comenta que tener un plan de resiliencia tiene un triple efecto: aumenta la resistencia ante futuros eventos, permite una adaptación positiva y mejora la preparación para absorber la crisis. (Gabriela Pérez / Cuartoscuro)

En esa zona ya se formó Arthur y se mantiene activo Bertha como tormenta tropical. La lista continúa con Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

El promedio histórico es de 15 en el Pacífico y 14 en el Atlántico, calculado para el periodo 1991-2020.

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¿Qué diferencia hay entre un ciclón tropical, una tormenta tropical y un huracán?

Aunque suelen utilizarse como sinónimos, un ciclón tropical y un huracán no son exactamente lo mismo.

El Servicio Meteorológico Nacional explica que un ciclón tropical es un sistema meteorológico con un centro de baja presión alrededor del cual giran vientos de gran intensidad. En el hemisferio norte, esos vientos rotan en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Los expertos aún están determinando si se dará algún tipo de migración tras el huracán Álex. (Foto: AP)
Fausto permanece activo como huracán categoría 1, mientras continúan las condiciones para el desarrollo de nuevos sistemas. (AP)

Dependiendo de la velocidad del viento, un ciclón tropical atraviesa distintas etapas y la primera corresponde a una depresión tropical, cuando apenas comienza a originarse. Si la intensidad aumenta, se convierte en tormenta tropical y recibe un nombre oficial previamente asignado para cada temporada.

Cuando los vientos alcanzan 119 kilómetros por hora o más, el sistema pasa a ser un huracán.

Para medir su intensidad se utiliza la escala Saffir-Simpson, que clasifica los huracanes únicamente por la velocidad sostenida de sus vientos. La clasificación permite estimar el potencial destructivo que puede tener un huracán cuando impacta tierra firme y sirve como referencia para la emisión de alertas y acciones de protección civil.

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¿Cuántos huracanes fuertes podrían formarse este año?

De cumplirse el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, entre cinco y siete huracanes mayores podrían desarrollarse durante la temporada 2026 entre ambos océanos.

En el Pacífico se esperan cuatro o cinco huracanes de categorías 3, 4 o 5, mientras que en el Atlántico podrían registrarse uno o dos de esa misma intensidad.

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Los huracanes mayores son los que representan el mayor potencial de daños debido a la fuerza de sus vientos. A partir de la categoría 3, con velocidades superiores a los 178 kilómetros por hora, estos fenómenos pueden provocar afectaciones importantes en viviendas, servicios básicos y costas.

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