¿Cuánto durará la temporada de huracanes y tormentas tropicales?

La temporada de ciclones tropicales 2026 continúa activa y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que todavía podrían desarrollarse decenas de sistemas en ambos litorales del país.

De acuerdo a la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) la temporada de ciclones se inició en el Pacífico el 15 de mayo y en el Atlántico comenzó el 1 de junio. En ambos océanos concluirá el 30 de noviembre.

Pacífico y Atlántico aún esperan decenas de ciclones tropicales

Para el océano Pacífico, el organismo estima la formación de entre 18 y 21 ciclones tropicales durante toda la temporada. De ese total, se prevén:

- 9 a 10 tormentas tropicales

- 5 y 6 huracanes de categorías 1 y 2

- 4 o 5 huracanes mayores, clasificados en las categorías 3, 4 o 5.

Hasta ahora, el Pacífico ya registró las tormentas tropicales Amanda, Boris, Cristina, Douglas y Elida, mientras que Fausto permanece activo como huracán de categoría 1.

Después seguirán los nombres Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke, conforme avancen los sistemas.

En el océano Atlántico, el SMN prevé entre 11 y 15 ciclones tropicales, distribuidos en:

- Siete u ocho tormentas tropicales

- Tres a cinco huracanes de categorías 1 y 2

- Uno o dos huracanes de categorías 3, 4 o 5.

Henry Peralta, fundador y CEO de la consultora Soluciones Resilientes, comenta que tener un plan de resiliencia tiene un triple efecto: aumenta la resistencia ante futuros eventos, permite una adaptación positiva y mejora la preparación para absorber la crisis. (Gabriela Pérez / Cuartoscuro)

En esa zona ya se formó Arthur y se mantiene activo Bertha como tormenta tropical. La lista continúa con Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

El promedio histórico es de 15 en el Pacífico y 14 en el Atlántico, calculado para el periodo 1991-2020.