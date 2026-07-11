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México

Autoridades alertan por fuertes lluvias en 12 estados durante el fin de semana

Protección Civil hizo un llamado a la población para que refuerce las medidas de prevención y autocuidado ante las precipitaciones que afectarán gran parte del país.
sáb 11 julio 2026 01:05 PM
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lluvias monzon mexicano
Las lluvias continuarán en gran parte del territorio nacional durante el fin de semana. (Foto Mario Jasso/Cuartoscuro)

Para el fin de semana se esperan fuertes lluvias en 12 estados del país, por lo que la Coordinación Nacional de Protección Civil llamó a la población a reforzar las medidas de seguridad y prevención.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este sábado lluvias muy fuertes e intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas; lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Tabasco.

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Además de esa docena de entidades federativas, en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes e intervalos de chubascos en Baja California Sur, Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

"Por lo anterior, se hace un atento llamado a la población, en especial a quienes habitan en zonas cercanas a cuerpos de agua, laderas o áreas identificadas como de riesgo, a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender en todo momento las indicaciones emitidas por las autoridades de protección civil de su localidad", exhortó la dependencia en un comunicado.

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Protección civil recomendó evitar cruzar zonas inundadas o corrientes de agua, debido a que la profundidad puede ser engañosa y representar un peligro mortal.

También solicitó que, en caso de lluvia intensa, se reduzca la movilidad y, si es estrictamente necesario trasladarse a algún lugar, hacerlo con extrema precaución.

"Si el traslado es en automóvil, bajar la velocidad y mantener encendidas las luces del vehículo para ser visible. Si se utiliza motocicleta, no arriesgarse y esperar a que las condiciones meteorológicas mejoren para evitar derrapes o caídas", subrayó.

La dependencia recomendó, además, identificar con anticipación las rutas de evacuación, la ubicación de los refugios temporales habilitados por las autoridades locales, tener a la mano una mochila de emergencia con documentos importantes y artículos esenciales.

Así como evitar acercarse a postes, cables eléctricos o bardas en mal estado que puedan colapsar debido al reblandecimiento del suelo.

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