Autoridades alertan por fuertes lluvias en 12 estados durante el fin de semana

Además de esa docena de entidades federativas, en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes e intervalos de chubascos en Baja California Sur, Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

"Por lo anterior, se hace un atento llamado a la población, en especial a quienes habitan en zonas cercanas a cuerpos de agua, laderas o áreas identificadas como de riesgo, a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender en todo momento las indicaciones emitidas por las autoridades de protección civil de su localidad", exhortó la dependencia en un comunicado.

Protección civil recomendó evitar cruzar zonas inundadas o corrientes de agua, debido a que la profundidad puede ser engañosa y representar un peligro mortal.

También solicitó que, en caso de lluvia intensa, se reduzca la movilidad y, si es estrictamente necesario trasladarse a algún lugar, hacerlo con extrema precaución.

"Si el traslado es en automóvil, bajar la velocidad y mantener encendidas las luces del vehículo para ser visible. Si se utiliza motocicleta, no arriesgarse y esperar a que las condiciones meteorológicas mejoren para evitar derrapes o caídas", subrayó.

La dependencia recomendó, además, identificar con anticipación las rutas de evacuación, la ubicación de los refugios temporales habilitados por las autoridades locales, tener a la mano una mochila de emergencia con documentos importantes y artículos esenciales.

Así como evitar acercarse a postes, cables eléctricos o bardas en mal estado que puedan colapsar debido al reblandecimiento del suelo.