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México

¿Caduca un acta de nacimiento? Lo que debes saber antes de presentar este documento en un trámite

El acta de nacimiento es un documento que nos acompañará a lo largo de nuestra vida, por eso surgen dudas sobre su vigencia y validez.
mié 22 julio 2026 12:50 PM
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¿Tu acta de nacimiento tiene errores? Ya se podrá corregir en línea y sin tener que ir al Registro Civil
El acta de nacimiento solo pierde vigencia bajo determinadas circunstancias. (Foto: Facebook)

El acta de nacimiento es un documento indispensable para realizar cualquier trámite, desde tramitar la credencial de elector hasta para solicitar algún tipo de apoyo gubernamental.

Se trata de un documento que nos acompañará prácticamente toda la vida para realizar cualquier trámite. Es por esto que surge una duda: ¿el acta de nacimiento pierde vigencia?

La duda surge porque en últimas fechas se ha vuelto requisito presentar un acta de nacimiento reciente, lo que genera incertidumbre entre las personas que van a realizar algún trámite.

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¿El acta de nacimiento caduca o pierde vigencia?

La respuesta corta es no, las actas de nacimiento no caducan ni pierden vigencia.

De acuerdo con la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (CDMX) , el acta de nacimiento únicamente pierde vigencia cuando el titular muere, o bien cuando solicita un cambio de nombre o sexo.

Esto significa que los documentos impresos antes de la era digital, como las copias certificadas emitidas en oficinas del Registro Civil, siguen siendo válidas para la realización de trámites en la actualidad.

Gobiernos estatales de diferentes entidades, como la CDMX y Oaxaca se han pronunciado al respecto, señalando que para la realización de trámites en dependencias estatales no se solicitarán actas de nacimiento “recientes”, ya que implican un doble esfuerzo de parte del interesado: tanto en tiempo como en dinero.

Es importante precisar que cada entidad puede determinar el periodo de validez de un acta de nacimiento, ya que puede variar entre una y otra.

Por ejemplo, en el caso de Michoacán, la Secretaría de Gobierno estatal informó desde el pasado mes de abril que para la realización de cualquier trámite, se requiere que el acta de nacimiento debe tener un máximo de dos años en su fecha de expedición.

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¿En qué casos no es válida el acta de nacimiento?

De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), las actas de nacimiento pueden no ser válidas si presentan algún tipo de daño.

Estas son las circunstancias que pueden provocar que un acta no sea válida para la realización de un trámite:

- Información ilegible.
- Documento roto o manchado.
- El acta presenta enmendaduras con cinta adhesiva o corrector.
- El acta tiene manchas de tinta.

¿Por qué hay instituciones que solicitan actas de nacimiento recientes?

El hecho de que algunas instituciones soliciten actas de nacimiento “recientes” para la realización de trámites tiene que ver principalmente con el estado de los documentos, ya que muchas veces, al tratarse de papeles oficiales utilizados recurrentemente y con varios años de existencia, pueden llegar a maltratarse y presentar daños, lo que imposibilita la correcta lectura de los datos.

Al solicitar actas de nacimiento recientes, las dependencias pueden evitar problemas al leer y registrar los datos de una persona interesada en realizar un trámite.

Además, las actas de nacimiento actualizadas tramitadas digitalmente también cuentan con anotaciones marginales recientes, como cambios de identidad de género, adopciones o resoluciones jurídicas.

acta de nacimiento en línea
México

¿Cómo corregir el acta de nacimiento en línea, cuándo aplica y cómo hacerlo?

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¿Cómo puedo tramitar una nueva copia del acta de nacimiento?

En caso de que sea necesario obtener una nueva copia certificada del acta de nacimiento, recuerda que ya no es necesario acudir a kioskos u oficinas del Registro Civil, pues el trámite puede realizarse en línea.

Para ello, es necesario ingresar a la Plataforma Nacional del Registro Civil , donde no solo se puede realizar el trámite del acta de nacimiento, sino también del acta de matrimonio y acta de defunción, así como consultar la validez de dichos documentos.

Para realizar el trámite, es necesario contar con una cuenta de Llave MX, además de tener a la mano los siguientes datos:

- CURP

- Nombre completo del interesado

- Fecha y lugar de nacimiento

- Realizar el pago en línea. Es importante precisar que el costo del trámite puede variar, dependiendo de la entidad federativa en la que se realice

Después de registrar los datos y realizar el pago de derechos, será necesario proporcionar una dirección de correo electrónico, donde llegará el documento digital para su impresión.

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