El acta de nacimiento es un documento indispensable para realizar cualquier trámite, desde tramitar la credencial de elector hasta para solicitar algún tipo de apoyo gubernamental.
Se trata de un documento que nos acompañará prácticamente toda la vida para realizar cualquier trámite. Es por esto que surge una duda: ¿el acta de nacimiento pierde vigencia?
La duda surge porque en últimas fechas se ha vuelto requisito presentar un acta de nacimiento reciente, lo que genera incertidumbre entre las personas que van a realizar algún trámite.