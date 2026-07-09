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México

¿Acta de nacimiento verde o roja? Estas son las diferencias

Los ciudadanos utilizan para diversos trámites el acta de nacimiento, pero existe la duda sobre si las dependencias o la iniciativa privada acepta el documento con un color diferente.
jue 09 julio 2026 04:03 PM
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¿Qué diferencia hay entre el acta de nacimiento verde y la roja en México?
En los trámites gubernamentales y en dependencias de la iniciativa privada es común la solicitud del acta de nacimiento. (Foto: Facebook y alcaldía Cuauhtémoc)

El acta de nacimiento es uno de los documentos más importantes con el que se identifica a los ciudadanos mexicanos y que también se solicita para diversos trámites, desde inscripción a las escuelas hasta a los diversos apoyos que otorga el gobierno federal, como son becas y pensiones el Bienestar.

La duda sobre cuál es válida en los trámites, si la de color verde o la vino, surge de nuevo entre la población debido a que padres de familia de menores de edad que están acudiendo a recibir la tarjeta del Banco del Bienestar tienen que llevar su acta de nacimiento; sin embargo, en algunas entidades hay diferentes colores.

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¿De qué color son las actas de nacimiento actualizadas?

El acta de nacimiento ya no tiene vigencia y no importa si es de color verde o vino, ya que ambas son válidas. El cambio derivó tras la aprobación que hizo en 2015 el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil (Conafrec) sobre un formato nuevo y único para la expedición del acta de nacimiento, y se determinó que sea la de color verde, comenzó el cambio de manera gradual a partir del 2017.

En caso de que tengas la que se expedía anteriormente de color vino, todavía es válida, a menos que se necesites acudir al Registro Civil a solicitar una actualización o corrección de datos.

Además, este documento se puede obtener en línea, y debido a que puede ser impresa en color blanco y a tamaño carta, estos detalles tampoco le quitan su validez, porque cuenta con los elementos tecnológicos para su validación.

Pasos para sacar el acta de nacimiento certificada de internet

  • Debes ingresar al portal https://www.gob.mx/ActaNacimiento/
  • Debes contar la Llave MX.
  • Debes tener a la mano la Clave Única de Registro de Población (CURP) o los datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) de la persona registrada.
  • Puedes realizar la búsqueda de tu acta de nacimiento a través de los datos personales.
  • Realiza el pago en línea para obtener la copia digital oficial.

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Medidas de seguridad del acta de nacimiento

1.- Folio de Impresión: Es un número impreso con tinta penetrante que constituye una medida de seguridad para el control en la distribución del papel seguridad y se ubica en la parte superior izquierda.

2.- Denominación del documento: Estatus cívico legal provisto por el Estado mediante el Registro Civil, leyenda "Estados Unidos Mexicanos" y la denominación del documento que se expide "Acta de Nacimiento".

3.- Identificador electrónico: Serie numérica de veinte dígitos para el control y diferenciación de las impresiones de cada formato, asignado de forma electrónica por los servicios tecnológicos de la Secretaría de Gobernación por medio de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), el cual podrá verificarse en línea a través de la liga que aparece en la parte inferior del formato.

4.- Elementos del registro:

  • CURP
  • Número de Certificado de Nacimiento:
  • Entidad de registro
  • Municipio de Registro
  • Datos de Registro

5.- Datos de la Persona Registrada: nombre, sexo, fecha y lugar de nacimiento.
6.- Datos de Filiación de la Persona Registrada.

7.- Anotaciones Marginales: Son las modificaciones jurídico-administrativas relevantes a la identidad legal de la persona, que se registran en los libros correspondientes a cargo de cada Registro Civil u oficina consular y se hacen constar para su debida publicidad.

8.- Código Bidimensional QR que contiene información encriptada del acta: Módulo que almacena información del acta de nacimiento eri un códi&o de barras bidimensional, situado en la esquina inferior izquierda, el cual sólo podrá ser leído por las autoridades que tengan los permisos para tal efecto.

9.- Leyenda "Soy México".

10.- Firma Electrónica Avanzada.

11.- Firma y datos de la autoridad emisora.

12.- Código QR.

13.- Módulo que almacena información del acta de nacimiento en una matriz de puntos y permite verificar la autenticidad de los datos contenidos en el formato expedido, asignado de forma electrónica por los servicios tecnológicos de RENAPO, el cual puede descifrarse a través de una aplicación para lectura de código QR que se descargue en un dispositivo móvil.

14.- Código de verificación.

15.- Leyenda de instrucciones para la verificación del documento.

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Elementos de seguridad del acta de nacimiento. (Foto: Facebook)

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Si se tramita en una oficina de una oficialia, el documento tendrá los siguientes elementos adicionales:

- Papel de seguridad: Gramaje específico y marca de agua bitonal.

- Fibras ópticas: Hilos visibles y fibras ópticas luminiscentes bajo luz ultravioleta.

- Folio de impresión: Número único impreso con tinta penetrante en la parte superior izquierda.

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