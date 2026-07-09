¿Qué diferencia hay entre el acta de nacimiento verde y la roja en México?

Medidas de seguridad del acta de nacimiento

1.- Folio de Impresión: Es un número impreso con tinta penetrante que constituye una medida de seguridad para el control en la distribución del papel seguridad y se ubica en la parte superior izquierda.

2.- Denominación del documento: Estatus cívico legal provisto por el Estado mediante el Registro Civil, leyenda "Estados Unidos Mexicanos" y la denominación del documento que se expide "Acta de Nacimiento".

3.- Identificador electrónico: Serie numérica de veinte dígitos para el control y diferenciación de las impresiones de cada formato, asignado de forma electrónica por los servicios tecnológicos de la Secretaría de Gobernación por medio de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), el cual podrá verificarse en línea a través de la liga que aparece en la parte inferior del formato.

4.- Elementos del registro:

CURP

Número de Certificado de Nacimiento:

Entidad de registro

Municipio de Registro

Datos de Registro

5.- Datos de la Persona Registrada: nombre, sexo, fecha y lugar de nacimiento.

6.- Datos de Filiación de la Persona Registrada.

7.- Anotaciones Marginales: Son las modificaciones jurídico-administrativas relevantes a la identidad legal de la persona, que se registran en los libros correspondientes a cargo de cada Registro Civil u oficina consular y se hacen constar para su debida publicidad.

8.- Código Bidimensional QR que contiene información encriptada del acta: Módulo que almacena información del acta de nacimiento eri un códi&o de barras bidimensional, situado en la esquina inferior izquierda, el cual sólo podrá ser leído por las autoridades que tengan los permisos para tal efecto.

9.- Leyenda "Soy México".

10.- Firma Electrónica Avanzada.

11.- Firma y datos de la autoridad emisora.

12.- Código QR.

13.- Módulo que almacena información del acta de nacimiento en una matriz de puntos y permite verificar la autenticidad de los datos contenidos en el formato expedido, asignado de forma electrónica por los servicios tecnológicos de RENAPO, el cual puede descifrarse a través de una aplicación para lectura de código QR que se descargue en un dispositivo móvil.

14.- Código de verificación.

15.- Leyenda de instrucciones para la verificación del documento.

Elementos de seguridad del acta de nacimiento. (Foto: Facebook)

Si se tramita en una oficina de una oficialia, el documento tendrá los siguientes elementos adicionales:

- Papel de seguridad: Gramaje específico y marca de agua bitonal.

- Fibras ópticas: Hilos visibles y fibras ópticas luminiscentes bajo luz ultravioleta.

- Folio de impresión: Número único impreso con tinta penetrante en la parte superior izquierda.