¿En qué prisión está "El Mayo" Zambada?

Desde su captura en julio de 2024, el cofundador del Cártel de Sinaloa ha permanecido recluido en el MDC Brooklyn, un centro federal ubicado en Nueva York que funciona principalmente como prisión de detención para personas que esperan juicio o una resolución definitiva de su proceso penal.

En este complejo penitenciario compareció en diversas ocasiones ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York y fue ahí donde permaneció mientras negociaba un acuerdo con la fiscalía estadounidense.

Tras declararse culpable de delitos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero, el juez Brian Cogan le impuso una sentencia de prisión de por vida, descartando la pena de muerte por el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, el MDC Brooklyn no es un centro penitenciario destinado a personas sentenciadas a cadena perpetua. Una vez concluido el proceso judicial, corresponde al BOP clasificar al interno y asignarle una prisión definitiva.

Para tomar esa decisión, se evalúan distintos factores, entre ellos la gravedad de los delitos, el nivel de seguridad requerido, la edad, el historial disciplinario y las condiciones médicas del interno.

¿Cuál es el estado de salud del "Mayo" Zambada?

En el caso de Zambada, de 76 años, el estado de salud se convirtió en uno de los principales argumentos de su defensa para solicitar un traslado a un centro especializado.

En julio, Frank A. Pérez, abogado de Zambada, llevó a la Corte Federal de Brooklyn un escrito en el que indicó que solo se tenía una petición respecto a la situación de “El Mayo”, la cual es cumplir la condena en un centro penitenciario especializado en atención médica por las múltiples enfermedades que padece.

''El Mayo'' Zambada fue llevado a Estados Unidos en una pequeña aeronave en 2024. (Foto: FBI)

Sin embargo, su historial médico no fue revelado, sólo se refirió que la mayoría de sus padecimientos son progresivos.