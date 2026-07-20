Estas son las cárceles donde podría pasar el resto de su vida 'El Mayo' Zambada
El Buró Federal de Prisiones decidirá si Ismael "El Mayo" Zambada es enviado a una prisión de máxima seguridad o a un centro médico federal, luego de que sus abogados argumentaran que padece enfermedades progresivas.
Ismael "El Mayo" Zambada fue sentenciado a cadena perpetua por una corte federal de Nueva York, pero aún falta definir en qué prisión cumplirá el resto de su condena. Aunque actualmente permanece en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés), su defensa solicitó que sea enviado a un centro penitenciario especializado en atención médica.
La decisión final no corresponde al juez, sino al Buró Federal de Prisiones (BOP), que determinará el penal más adecuado según su perfil y estado de salud.
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¿En qué prisión está "El Mayo" Zambada?
Desde su captura en julio de 2024, el cofundador del Cártel de Sinaloa ha permanecido recluido en el MDCBrooklyn, un centro federal ubicado en Nueva York que funciona principalmente como prisión de detención para personas que esperan juicio o una resolución definitiva de su proceso penal.
En este complejo penitenciario compareció en diversas ocasiones ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York y fue ahí donde permaneció mientras negociaba un acuerdo con la fiscalía estadounidense.
Tras declararse culpable de delitos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero, el juez Brian Cogan le impuso una sentencia de prisión de por vida, descartando la pena de muerte por el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, el MDC Brooklyn no es un centro penitenciario destinado a personas sentenciadas a cadena perpetua. Una vez concluido el proceso judicial, corresponde al BOP clasificar al interno y asignarle una prisión definitiva.
Para tomar esa decisión, se evalúan distintos factores, entre ellos la gravedad de los delitos, el nivel de seguridad requerido, la edad, el historial disciplinario y las condiciones médicas del interno.
¿Cuál es el estado de salud del "Mayo" Zambada?
En el caso de Zambada, de 76 años, el estado de salud se convirtió en uno de los principales argumentos de su defensa para solicitar un traslado a un centro especializado.
En julio, Frank A. Pérez, abogado de Zambada, llevó a la Corte Federal de Brooklyn un escrito en el que indicó que solo se tenía una petición respecto a la situación de “El Mayo”, la cual es cumplir la condena en un centro penitenciario especializado en atención médica por las múltiples enfermedades que padece.
Sin embargo, su historial médico no fue revelado, sólo se refirió que la mayoría de sus padecimientos son progresivos.
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Estas son cárceles en las que “El Mayo” Zambada puede cumplir su condena
Los abogados de "El Mayo" solicitaron que el Buró Federal de Prisiones considere alguno de tres complejos médicos federales que cuentan con infraestructura hospitalaria para atender a personas privadas de la libertad con enfermedades crónicas o de edad avanzada.
La primera opción es el Centro Médico Federal (FMC, por sus siglas en inglés) Butner, ubicado en Carolina del Norte y es uno de los hospitales penitenciarios más importantes del sistema federal estadounidense, el cual dispone de unidades para pacientes con enfermedades cardiovasculares, cáncer, padecimientos degenerativos y atención geriátrica.
México
Además, alberga a personas privadas de su libertad de distintos niveles de seguridad que requieren supervisión médica constante.
Otra alternativa es el FMC Rochester, en Minnesota, el cual está especializado en servicios médicos y psiquiátricos para internos con necesidades clínicas permanentes. Su infraestructura está orientada a brindar tratamientos que no pueden proporcionarse en una prisión convencional.
La tercera propuesta es el Centro Médico para Prisioneros Federales (MCFP, por sus siglas en inglés) Springfield, en Misuri. Este centro penitenciario tiene más de 90 años funcionando y es considerado el hospital penitenciario federal más antiguo del país y uno de los centros de referencia para personas privadas de la libertad que requieren cirugías, rehabilitación o cuidados médicos complejos.
La decisión será del Buró Federal de Prisiones
A pesar de presentar su solicitud de ser enviado a alguno de esos tres centros penitenciarios, en las siguientes horas, será el BOP quien determine si realmente necesita un centro médico federal o si puede permanecer en otra prisión con servicios de salud menos especializados.
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En otros casos relacionados con el narcotráfico, el BOP también considera aspectos de seguridad institucional. Un ejemplo es Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien fue enviado al penal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, en donde permanece en aislamiento extremo.