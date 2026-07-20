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México

"La violencia debe acabar en México", pide “El Mayo” tras ser sentenciado a prisión de por vida

El exlíder del Cártel de Sinaloa se dijo arrepentido de su carrera como narcotraficante y pidió a los jóvenes no seguir sus pasos.
lun 20 julio 2026 11:23 AM
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La declaración del "Mayo" Zambada antes de recibir sentencia
''El Mayo'' Zambada fue llevado a Estados Unidos en una pequeña aeronave en 2024. (Foto: FBI)

Antes de ser condenado este lunes a prisión de por vida en una corte de Estados Unidos, Ismael "El Mayo" Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, leyó un mensaje que llevaba escrito.

Sin esposas y en un aparente estado físico debilitado, el otrora gran narcotraficante mexicano se arrepintió de su carrera criminal, aceptó la responsabilidad por los delitos que cometió y hasta exhortó a la juventud a no seguir sus pasos.

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"Acepto la responsabilidad de mis actos. No hay justificación para lo que hice", declaró ante el juez Brian Cogan, quien le impuso una sentencia a cadena perpetua.

"Acepto el castigo que voy a recibir. No hay compensación por ello. Lamento mucho el daño causado", agregó Zambada, de acuerdo con reportes del periodista Arturo Ángel, quien cubrió la audiencia en Nueva York.

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En su última declaración antes de pasar el resto de su vida en un penal con servicios médicos especializados, "El Mayo" quiso contar su historia. Aseguró que creció en un ambiente violento, como ocurre en muchas partes de México.

"No es excusa para mis actos haber crecido en un entorno de violencia", explicó y agregó: "La violencia debe acabar en México. Se pierden demasiadas vidas. Se destrozan familias. Se arrastra a los jóvenes a una vida sin futuro".

La detención de Zambada desató una guerra en Sinaloa desde septiembre de 2024. Los enfrentamientos entre "Los Chapitos" y "Los Mayos" por el control del Cártel de Sinaloa y venganzas incrementó la violencia en el estado.

En la corte estadounidense, "El Mayo" también declaró: "Nadie ganará esta guerra". Asimismo envió un mensaje adicional para los jóvenes mexicanos: "A las próximas generaciones les digo que elijan un camino distinto a la violencia".

Zambada ya sabía que sería condenado a cadena perpetua porque, desde agosto de 2025, aceptó un acuerdo de culpabilidad y evitó ir a juicio en Estados Unidos. A cambio, su defensa negoció que no le impusieran la pena de muerte y que fuera encarcelado en un penal médico.

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De acuerdo con los reportes, el abogado del "Mayo", Frank Pérez, también hizo declaraciones antes de recibir la condena. "Mi cliente no está cooperando con los fiscales, no está acusando a ningún funcionario, no ha hecho tratos (...). Él acepta, simple y llanamente, su responsabilidad".

Por su parte, el juez Brian Cogan dijo que la declaración de culpabilidad de Zambada evitó un juicio "complejo y costoso". No obstante, consideró que la prisión de por vida es la condena más justa por los crímenes de "El Mayo".

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al Cártel de Sinaloa de importar "cantidades letales de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos" bajo el liderazgo de "El Mayo".

"Durante décadas, Zambada dedicó sus esfuerzos a expandir, incrementar y fortalecer el poder del cártel, así como a consolidar su propia posición dentro de la organización tras la captura de su socio 'El Chapo' en 2016. Bajo su liderazgo, el cártel recurrió sistemáticamente a la violencia brutal, la intimidación y el asesinato para silenciar a posibles testigos y disuadir a las fuerzas del orden de cumplir con su deber", expone en el comunicado difundido en agosto de 2025, cuando Zambada se declaró culpable.

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Ismael 'El Mayo' Zambada

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