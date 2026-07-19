Sheinbaum asiste a la final del Mundial en Nueva York con Trump y Carney

La final del Mundial 2026 reunió en Nueva York a los representantes de los tres países anfitriones de la competencia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, coincidieron en el Estadio de Nueva York para presenciar el duelo entre España y Argentina.
El encuentro deportivo tuvo como escenario una reunión de alto nivel entre los líderes de América del Norte, quienes compartieron el palco principal del inmueble junto con Melania Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La ubicación de los invitados colocó a Sheinbaum entre Carney y la primera dama estadounidense.