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Sheinbaum asiste a la final del Mundial en Nueva York con Trump y Carney

Sheinbaum acude a la final del Mundial 2026 en Nueva York tras la invitación de Trump y en un contexto de nuevas negociaciones entre México, EU y Canadá.
dom 19 julio 2026 01:44 PM
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El primer ministro de Canadá, Mark Carney; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; la primera dama de EU, Melania Trump, y el presidente Donald Trump permanecen de pie durante los himnos nacionales antes de la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina, en East Rutherford, Nueva Jersey. (Mandel Ngan/AFP)

La final del Mundial 2026 reunió en Nueva York a los representantes de los tres países anfitriones de la competencia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, coincidieron en el Estadio de Nueva York para presenciar el duelo entre España y Argentina.

El encuentro deportivo tuvo como escenario una reunión de alto nivel entre los líderes de América del Norte, quienes compartieron el palco principal del inmueble junto con Melania Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. La ubicación de los invitados colocó a Sheinbaum entre Carney y la primera dama estadounidense.

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La presencia de la mandataria mexicana en territorio estadounidense ocurrió después de aceptar una invitación de Trump para asistir al cierre del torneo. Sheinbaum consideró que la participación de los jefes de Estado de México, Estados Unidos y Canadá tenía relevancia diplomática, debido a que las tres naciones organizaron la Copa del Mundo.

Antes de llegar al estadio, la presidenta recibió muestras de apoyo de mexicanos residentes en Nueva York. Un grupo de connacionales acudió al hotel donde permaneció durante su visita y le expresó mensajes de respaldo con música de mariachi, fotografías y consignas de bienvenida.

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A través de sus redes sociales, Sheinbaum agradeció el recibimiento y reconoció el gesto de la comunidad mexicana en la ciudad estadounidense. La mandataria destacó el trabajo de los mexicanos que viven fuera del país y afirmó que cuentan con el reconocimiento de México.

La visita presidencial también ocurre en un momento de definiciones para la relación entre México, Estados Unidos y Canadá. Los tres gobiernos preparan una nueva etapa de diálogo por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proceso que iniciará este lunes 20 de julio.

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Además del tema comercial, la relación entre México y Estados Unidos atraviesa diferencias por asuntos de seguridad, migración y otros temas bilaterales. En las últimas semanas surgieron cuestionamientos desde Washington sobre funcionarios mexicanos, mientras que el gobierno de México ha solicitado información sobre asuntos relacionados con autoridades estadounidenses.

La semana pasada, el mandatario estadounidense planteó nuevos aranceles contra productos canadienses tras las afectaciones provocadas por incendios forestales en Canadá.

La reunión de este domingo representó la segunda ocasión en que Sheinbaum, Trump y Carney compartieron un mismo espacio. La primera coincidencia ocurrió durante el sorteo de grupos del Mundial 2026, evento previo al inicio de la competencia.

La agenda de Sheinbaum en Nueva York también incluye encuentros con representantes internacionales. La presidenta mexicana coincidió con autoridades españolas, entre ellas el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Con esta visita, Sheinbaum acudió por primera vez a un partido del Mundial dentro de un estadio. La mandataria había decidido no asistir a la inauguración del torneo en México debido al costo de los boletos y a su intención de mantener cercanía con la ciudadanía.

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Claudia Sheinbaum Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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