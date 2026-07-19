Sheinbaum asiste a la final del Mundial en Nueva York con Trump y Carney

La presencia de la mandataria mexicana en territorio estadounidense ocurrió después de aceptar una invitación de Trump para asistir al cierre del torneo. Sheinbaum consideró que la participación de los jefes de Estado de México, Estados Unidos y Canadá tenía relevancia diplomática, debido a que las tres naciones organizaron la Copa del Mundo.

Antes de llegar al estadio, la presidenta recibió muestras de apoyo de mexicanos residentes en Nueva York. Un grupo de connacionales acudió al hotel donde permaneció durante su visita y le expresó mensajes de respaldo con música de mariachi, fotografías y consignas de bienvenida.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum agradeció el recibimiento y reconoció el gesto de la comunidad mexicana en la ciudad estadounidense. La mandataria destacó el trabajo de los mexicanos que viven fuera del país y afirmó que cuentan con el reconocimiento de México.

La visita presidencial también ocurre en un momento de definiciones para la relación entre México, Estados Unidos y Canadá. Los tres gobiernos preparan una nueva etapa de diálogo por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proceso que iniciará este lunes 20 de julio.