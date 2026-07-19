Crónica | Familias buscadoras llevan protestas por desaparecidos hasta el último día del Mundial

"Desgraciadamente alguien se creyó con el derecho de desaparecerlo. Entonces yo tengo que estar aquí, aunque estoy cansada, aunque vengo de búsqueda, es lo que puedo hacer por Diego: alzar la voz, traer sus fotos", dice Verónica a Expansión Política.

Verónica Rosas busca a su hijo Diego Maximiliano Rosas Valenzuela desde hace más de una década. (Foto: Shelma Navarrete/Expansión Política )

La madre buscadora se manifiesta sobre Paseo de la Reforma, a unos metros del Ángel de la Independencia, sitio que fue el epicentro de los festejos durante las cuatro victorias de México en el Mundial de Futbol.

Verónica afirma que es difícil sentir la alegría de la afición mexicana durante la Copa Mundial mientras piensa en su hijo, un amante del futbol, de quien conserva playeras, fotografías y medallas de cuando él participaba en torneos.

Con una 'cascarita por la memoria y contra el olvido', familiares de personas desaparecidas, activistas y transeúntes que se unieron en solidaridad a la protesta intentan visibilizar el problema en México, donde hay más de 135,000 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL).

En medio de la fiesta futbolera, familias y colectivos se apropiaron de la Glorieta del Ahuehuete –renombrada Glorieta de las y los Desaparecidos– para convertirla en una cancha en la cual ambos equipos no buscan ganarle al otro con goles, sino denunciar lo que consideran una crisis en el país.

Para denunciar el problema de la desaparición de personas en México, se jugó una 'cascarita por la memoria y contra el olvido' en Paseo de la Reforma, mientras al mismo tiempo se disputaba la final del Mundial de Futbol entre España y Argentina en un estadio de Estados Unidos. (Foto: Shelma Navarrete/ Expansión Política )

"Creemos que era el momento indicado para romper el cerco de información que hay sobre México y decirle al mundo que, si bien México estaba viviendo una fiesta por el Mundial, a la par habemos miles de familias que estamos buscando a nuestros seres queridos que han sido desaparecidos", sostiene Jorge Verastegui Gonzalez.