Crónica | Familias buscadoras llevan protestas por desaparecidos hasta el último día del Mundial

Sobre una playera de la selección mexicana, Verónica Rosas lleva en el pecho el nombre y rostro de su hijo Diego Maximiliano Rosas Valenzuela, desaparecido a los 16 años, el 4 de septiembre de 2015 en Ecatepec, Estado de México.
"Estoy segura que él estuviera feliz de poder compartir un Mundial en su país, una fiesta como lo es el Mundial.
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"Desgraciadamente alguien se creyó con el derecho de desaparecerlo. Entonces yo tengo que estar aquí, aunque estoy cansada, aunque vengo de búsqueda, es lo que puedo hacer por Diego: alzar la voz, traer sus fotos", dice Verónica a Expansión Política.
La madre buscadora se manifiesta sobre Paseo de la Reforma, a unos metros del Ángel de la Independencia, sitio que fue el epicentro de los festejos durante las cuatro victorias de México en el Mundial de Futbol.
Verónica afirma que es difícil sentir la alegría de la afición mexicana durante la Copa Mundial mientras piensa en su hijo, un amante del futbol, de quien conserva playeras, fotografías y medallas de cuando él participaba en torneos.
Con una 'cascarita por la memoria y contra el olvido', familiares de personas desaparecidas, activistas y transeúntes que se unieron en solidaridad a la protesta intentan visibilizar el problema en México, donde hay más de 135,000 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL).
En medio de la fiesta futbolera, familias y colectivos se apropiaron de la Glorieta del Ahuehuete –renombrada Glorieta de las y los Desaparecidos– para convertirla en una cancha en la cual ambos equipos no buscan ganarle al otro con goles, sino denunciar lo que consideran una crisis en el país.
"Creemos que era el momento indicado para romper el cerco de información que hay sobre México y decirle al mundo que, si bien México estaba viviendo una fiesta por el Mundial, a la par habemos miles de familias que estamos buscando a nuestros seres queridos que han sido desaparecidos", sostiene Jorge Verastegui Gonzalez.
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El activista tiene una lucha personal: busca a su hermano Antonio Verastegui Gonzalez y a su sobrino Antonio de Jesús Verastegui Oviedo, ambos desaparecidos el 24 de enero de 2009, en un crimen en el que Jorge señala a la Policía Municipal de Parras, Coahuila, e integrantes de Los Zetas como los responsables.
El principal obstáculo que enfrentan las familias de personas desaparecidas son las fiscalías, en las cuales las investigaciones se quedan atascadas incluso por décadas, apunta Jorge.
"Sin embargo, todas las administraciones se han negado a una reforma estructural de las fiscalías", dice.
Fernando Vargas Manriquez, padre de Olin Hernando Vargas Ojeda, se une a la protesta mientras se disputa en Nueva Jersey, Estados Unidos, el partido final del Mundial entre Argentina y España, al cual acudió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
El padre explica que Olín Hernando fue secuestrado por integrantes de la delincuencia organizada el 26 de noviembre de 2024 en Tlalpan, Ciudad de México. Al momento de su desaparición, estudiaba una ingeniería en la UNAM.
"Fue secuestrado con lujo de violencia y hasta el momento no sabemos nada de él", dice.
Sin embargo, el joven es revictimizado por las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) al ser culpado de cometer un "autosecuestro" y por su orientación sexual, afirma su padre.
"Hemos encontrado últimamente cómo el Ministerio Público y la Policía están llenas de corrupción al hacer pasar, como en el caso de Hernando, un secuestro con violencia como un autosecuestro", reclama Fernando.
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Mientras Sheinbaum presencia la clausura del Mundial de Futbol, Fernando pide a la mandataria reunirse con las familias de personas desaparecidas.
"Necesitamos que haya un diálogo personal con las familias, que nos reciba (la presidenta), no es cierto que nos recibe", asegura el padre buscador.