FIFA Fan Fest termina en la CDMX con lleno total, decomisos y festejo español

A las 13:17 horas, poco después del silbatazo inicial de la final del Mundial de Futbol, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el Zócalo capitalino había alcanzado su máxima capacidad.

El FIFA Fan Fest, instalado en la principal plaza pública de la Ciudad de México, tiene un aforo aproximado de 60,000 personas y registró sus mayores concentraciones durante los cinco partidos disputados por la selección mexicana, así como en el encuentro definitivo del torneo, donde España se proclamó campeona del mundo ante Argentina.

Para garantizar un ambiente familiar, las autoridades capitalinas desplegaron un operativo de seguridad con revisiones en los accesos al evento, con el objetivo de impedir el ingreso de bebidas alcohólicas.

El Gobierno de la Ciudad de México prohibió tanto el consumo como la venta de alcohol dentro del Fan Fest, con la finalidad de que niñas, niños, adolescentes y familias pudieran disfrutar gratuitamente de los partidos del Mundial en un espacio seguro.

Durante el operativo, en el cruce de Avenida Pino Suárez y República de Uruguay, elementos de la Policía capitalina decomisaron y destruyeron decenas de latas de cerveza que intentaban ingresar a la zona.

Un hecho similar ocurrió en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, específicamente en las calles Hamburgo y Estocolmo, donde uniformados aseguraron y destruyeron latas de bebidas alcohólicas que presuntamente serían comercializadas en la vía pública.

Tras el final del encuentro, la policía capitalina reforzó la vigilancia en los alrededores de la Glorieta de Cibeles, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, donde aficionados españoles se reunieron para celebrar el campeonato mundial de su selección.