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México

Carmen Moreno Toscano, una figura clave de la política exterior mexicana

Moreno Toscano fue embajadora en cuatro países, subsecretaria de Relaciones Exteriores y una de las primeras mujeres en ocupar altos cargos diplomáticos.
dom 19 julio 2026 04:04 PM
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Carmen Moreno Toscano
La embajadora Carmen Moreno Toscano, subsecretaria de Relaciones Exteriores, durante la XXXIII Reunión de Embajadores y Cónsules en 2022. (Cuartoscuro)

Carmen Moreno Toscano, la diplomática que abrió camino para las mujeres en la política exterior mexicana, murió este 18 de julio a los 88 años. Fue la primera mujer en recibir el rango de embajadora eminente y una de las figuras con mayor trayectoria dentro del Servicio Exterior Mexicano, al que dedicó casi siete décadas de su vida profesional.

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¿Quién era Carmen Moreno Toscano?

En 1994 se convirtió en la primera mujer en obtener la distinción de embajadora eminente, un reconocimiento reservado para los integrantes más destacados del servicio diplomático, mientras que en 2020 recibió el nombramiento de embajadora emérita como reconocimiento a una carrera excepcional.

Moreno Toscano, que nació en la Ciudad de México el 4 de abril de 1938, ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1957. Su carrera comenzó antes de que las mujeres tuvieran una presencia amplia en los puestos de mayor responsabilidad dentro de la cancillería mexicana.

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Fue embajadora en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, además de representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos. En sus últimos años de servicio encabezó la embajada mexicana en los Países Bajos.

Su trayectoria también estuvo vinculada con organismos internacionales y la defensa de los derechos humanos. Fue secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, directora del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer y asesora del secretario general de la ONU, Kofi Annan, en temas de género y desarrollo.

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En 2021 asumió la subsecretaría de Relaciones Exteriores durante la gestión de Marcelo Ebrard y en 2023 quedó al frente de la cancillería como encargada de despacho tras la salida del entonces secretario. Poco después regresó al servicio diplomático como embajadora en Países Bajos.

A lo largo de su carrera recibió reconocimientos internacionales como la Orden Nacional Juan Mora Fernández de Costa Rica, la Orden del Quetzal de Guatemala, la Orden José de Marcoleta de Nicaragua y la Legión de Honor de Francia.

Tras confirmar su muerte, el canciller Roberto Velasco destacó el papel de Moreno Toscano en la defensa de los derechos humanos y de las mujeres. Ebrard también expresó sus condolencias y la recordó como una funcionaria íntegra y profesional.

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Secretaría de Relaciones Exteriores Roberto Velasco

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