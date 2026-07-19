Carmen Moreno Toscano, una figura clave de la política exterior mexicana

¿Quién era Carmen Moreno Toscano?

En 1994 se convirtió en la primera mujer en obtener la distinción de embajadora eminente, un reconocimiento reservado para los integrantes más destacados del servicio diplomático, mientras que en 2020 recibió el nombramiento de embajadora emérita como reconocimiento a una carrera excepcional.

Moreno Toscano, que nació en la Ciudad de México el 4 de abril de 1938, ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1957. Su carrera comenzó antes de que las mujeres tuvieran una presencia amplia en los puestos de mayor responsabilidad dentro de la cancillería mexicana.

Fue embajadora en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, además de representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos. En sus últimos años de servicio encabezó la embajada mexicana en los Países Bajos.

Su trayectoria también estuvo vinculada con organismos internacionales y la defensa de los derechos humanos. Fue secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, directora del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer y asesora del secretario general de la ONU, Kofi Annan, en temas de género y desarrollo.