Carmen Moreno Toscano, la diplomática que abrió camino para las mujeres en la política exterior mexicana, murió este 18 de julio a los 88 años. Fue la primera mujer en recibir el rango de embajadora eminente y una de las figuras con mayor trayectoria dentro del Servicio Exterior Mexicano, al que dedicó casi siete décadas de su vida profesional.
Carmen Moreno Toscano, una figura clave de la política exterior mexicana
¿Quién era Carmen Moreno Toscano?
En 1994 se convirtió en la primera mujer en obtener la distinción de embajadora eminente, un reconocimiento reservado para los integrantes más destacados del servicio diplomático, mientras que en 2020 recibió el nombramiento de embajadora emérita como reconocimiento a una carrera excepcional.
Moreno Toscano, que nació en la Ciudad de México el 4 de abril de 1938, ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1957. Su carrera comenzó antes de que las mujeres tuvieran una presencia amplia en los puestos de mayor responsabilidad dentro de la cancillería mexicana.
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Fue embajadora en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, además de representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos. En sus últimos años de servicio encabezó la embajada mexicana en los Países Bajos.
Su trayectoria también estuvo vinculada con organismos internacionales y la defensa de los derechos humanos. Fue secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, directora del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer y asesora del secretario general de la ONU, Kofi Annan, en temas de género y desarrollo.
En 2021 asumió la subsecretaría de Relaciones Exteriores durante la gestión de Marcelo Ebrard y en 2023 quedó al frente de la cancillería como encargada de despacho tras la salida del entonces secretario. Poco después regresó al servicio diplomático como embajadora en Países Bajos.
A lo largo de su carrera recibió reconocimientos internacionales como la Orden Nacional Juan Mora Fernández de Costa Rica, la Orden del Quetzal de Guatemala, la Orden José de Marcoleta de Nicaragua y la Legión de Honor de Francia.
Tras confirmar su muerte, el canciller Roberto Velasco destacó el papel de Moreno Toscano en la defensa de los derechos humanos y de las mujeres. Ebrard también expresó sus condolencias y la recordó como una funcionaria íntegra y profesional.
Lamento profundamente el sensible fallecimiento de la embajadora emérita Carmen Moreno Toscano, quien dedicó su vida al Servicio Exterior Mexicano y fue la primera mujer en recibir el rango de Embajadora Eminente en la historia de la Cancillería.— Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) July 19, 2026
Su trayectoria diplomática…
Desde la @SRE_mx lamentamos profundamente el fallecimiento de la embajadora emérita Carmen Moreno Toscano, distinguida diplomática mexicana cuya trayectoria y compromiso dejaron una huella invaluable en el servicio exterior y en la vida pública de nuestro país.— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 19, 2026
Expresamos… pic.twitter.com/zgkilKhBf7