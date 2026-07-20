Justo Aurelio Rivera, el presunto operador del Cártel del Noreste ligado a "La Barredora"

El empresario fue aprehendido durante un despliegue que incluyó cateos simultáneos en distintos puntos. Tras su captura, las autoridades aseguraron bienes cuyo valor estimado asciende a 145.2 millones de pesos, entre ellos vehículos de alta gama, una caja fuerte, armas, dólares y dispositivos relacionados con operaciones bancarias.

Rivera Parrazales quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que continúan con las investigaciones para determinar el alcance de los señalamientos en su contra y establecer si tuvo alguna participación dentro de las estructuras financieras de grupos delictivos.

De acuerdo con las indagatorias, Rivera Parrazales presuntamente operaba para el Cártel del Noreste y mantenía vínculos con "La Barredora", una organización que es mencionada en investigaciones por actividades de delincuencia organizada en el sureste mexicano.

El empresario mexicano es señalado como una posible pieza dentro de una red encargada de administrar recursos para organizaciones criminales. Sin embargo, las acusaciones forman parte de una investigación en curso y será el proceso legal correspondiente el que determine su responsabilidad.