Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Justo Aurelio Rivera, el presunto operador del Cártel del Noreste ligado a "La Barredora"

Justo Aurelio Rivera Parrazales fue detenido en Mérida. Es señalado como presunto operador del Cártel del Noreste y lo vinculan con "La Barredora".
lun 20 julio 2026 12:35 PM
Añadir Expansión Política en Google
justo aurelio rivera.jpg
(Gabinete de Seguridad)

Justo Aurelio Rivera Parrazales fue detenido en Mérida, Yucatán, durante un operativo de fuerzas federales y ministeriales, como parte de una investigación que lo señala por su presunta participación en una estructura financiera relacionada con grupos criminales.

Las autoridades indagan su posible papel como operador del Cártel del Noreste (CDN) y sus presuntos vínculos con "La Barredora", organización señalada por actividades de delincuencia organizada en el sureste del país.

Publicidad

El empresario fue aprehendido durante un despliegue que incluyó cateos simultáneos en distintos puntos. Tras su captura, las autoridades aseguraron bienes cuyo valor estimado asciende a 145.2 millones de pesos, entre ellos vehículos de alta gama, una caja fuerte, armas, dólares y dispositivos relacionados con operaciones bancarias.

Rivera Parrazales quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que continúan con las investigaciones para determinar el alcance de los señalamientos en su contra y establecer si tuvo alguna participación dentro de las estructuras financieras de grupos delictivos.

Te puede interesar:

Ernesto Ruffo Appel
México

Juez dicta prisión preventiva a Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California

De acuerdo con las indagatorias, Rivera Parrazales presuntamente operaba para el Cártel del Noreste y mantenía vínculos con "La Barredora", una organización que es mencionada en investigaciones por actividades de delincuencia organizada en el sureste mexicano.

El empresario mexicano es señalado como una posible pieza dentro de una red encargada de administrar recursos para organizaciones criminales. Sin embargo, las acusaciones forman parte de una investigación en curso y será el proceso legal correspondiente el que determine su responsabilidad.

Publicidad

Además de los señalamientos relacionados con grupos criminales, el nombre de Rivera Parrazales es vinculado con actividades empresariales en el sector farmacéutico.

El empresario figura como socio de cuatro compañías dedicadas a la industria farmacéutica con registros en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De acuerdo con reportes sobre el caso, al menos una de estas empresas habría participado como proveedora del gobierno estatal.

Mira también:

Así operaba la red de huachicol de Ernesto Ruffo
México

Con 162 carrostanque y 17 empresas: Así operaba la red de huachicol supuestamente liderada por Ernesto Ruffo

Una investigación publicada por El Universal señaló que una empresa vinculada con Rivera Parrazales recibió contratos por más de 23 millones de pesos durante el gobierno de Omar Fayad en Hidalgo para el suministro de equipo médico.

Asimismo, su nombre es relacionado con personas cercanas al gobierno del exgobernador de Chiapas Rutilio Escandón.

Publicidad

Tags

Delincuencia Mérida

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad