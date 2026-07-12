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México

Un año después de la desaparición de Ana Amelí en el Ajusco, familia busca respuestas

Hace un año, la joven Ana Amelí García Gámez salió de su hogar para subir el Pico del Águila. Hasta el momento se desconoce su paradero.
dom 12 julio 2026 01:35 PM
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Protesta madres buscadoras Tlalpan
Vanesa Gámez, madre de Ana Amelí, exigió justicia por la desaparición forzada de su hija en el Ajusco. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

A un año de la desaparición de Ana Amelí García Gámez en el Ajusco, familiares y personas cercanas realizaron este domingo una manifestación en el Ángel de la Independencia para exigir avances concretos en la investigación y mantener vigente la búsqueda de la joven, cuyo paradero continúa sin conocerse.

Con pancartas, fotografías y consignas, los asistentes denunciaron que, pese al tiempo transcurrido, no existen resultados que permitan esclarecer qué ocurrió con Ana Amelí.

Durante la concentración, sus familiares pidieron a las autoridades de la Ciudad de México redoblar los esfuerzos de búsqueda, ampliar las líneas de investigación y garantizar que el caso no quede en el olvido.

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Los manifestantes recordaron que desde el día de la desaparición se desplegaron brigadas de búsqueda en la zona del Ajusco, además de operativos encabezados por corporaciones de seguridad y equipos especializados. Sin embargo, señalaron que hasta ahora ninguna de esas acciones ha permitido localizar a la joven ni ofrecer una explicación sobre su destino.

(Obligatorio)
La joven Amelie fue vista por última vez en el Ajusco. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

Frente al monumento capitalino, la familia aseguró que continuará recurriendo a movilizaciones públicas para visibilizar el caso y presionar por resultados.

También hizo un llamado a la ciudadanía para compartir cualquier información que pueda contribuir a la investigación y reiteró que no dejará de buscar a Ana Amelí hasta conocer la verdad.

Ana Amelí García Gámez desapareció hace un año tras acudir al Parque Nacional Cumbres del Ajusco.

Su ausencia dio origen a uno de los operativos de búsqueda más amplios realizados en esa zona, con la participación de elementos de rescate, policías, personal de protección civil y voluntarios.

Pese a ello, el caso permanece sin resolverse y continúa bajo investigación de las autoridades de la Ciudad de México.

La protesta concluyó con un minuto de silencio y el compromiso de familiares y colectivos de mantener las acciones para exigir justicia, al considerar que el paso del tiempo no debe traducirse en menor atención institucional hacia las personas desaparecidas.

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jóvenes Desaparecidos Violencia

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