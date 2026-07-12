Un año después de la desaparición de Ana Amelí en el Ajusco, familia busca respuestas

Los manifestantes recordaron que desde el día de la desaparición se desplegaron brigadas de búsqueda en la zona del Ajusco, además de operativos encabezados por corporaciones de seguridad y equipos especializados. Sin embargo, señalaron que hasta ahora ninguna de esas acciones ha permitido localizar a la joven ni ofrecer una explicación sobre su destino.

La joven Amelie fue vista por última vez en el Ajusco. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

Frente al monumento capitalino, la familia aseguró que continuará recurriendo a movilizaciones públicas para visibilizar el caso y presionar por resultados.

También hizo un llamado a la ciudadanía para compartir cualquier información que pueda contribuir a la investigación y reiteró que no dejará de buscar a Ana Amelí hasta conocer la verdad.

Ana Amelí García Gámez desapareció hace un año tras acudir al Parque Nacional Cumbres del Ajusco.

Su ausencia dio origen a uno de los operativos de búsqueda más amplios realizados en esa zona, con la participación de elementos de rescate, policías, personal de protección civil y voluntarios.

Pese a ello, el caso permanece sin resolverse y continúa bajo investigación de las autoridades de la Ciudad de México.

La protesta concluyó con un minuto de silencio y el compromiso de familiares y colectivos de mantener las acciones para exigir justicia, al considerar que el paso del tiempo no debe traducirse en menor atención institucional hacia las personas desaparecidas.