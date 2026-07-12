Un año después de la desaparición de Ana Amelí en el Ajusco, familia busca respuestas

A un año de la desaparición de Ana Amelí García Gámez en el Ajusco, familiares y personas cercanas realizaron este domingo una manifestación en el Ángel de la Independencia para exigir avances concretos en la investigación y mantener vigente la búsqueda de la joven, cuyo paradero continúa sin conocerse.
Con pancartas, fotografías y consignas, los asistentes denunciaron que, pese al tiempo transcurrido, no existen resultados que permitan esclarecer qué ocurrió con Ana Amelí.
Durante la concentración, sus familiares pidieron a las autoridades de la Ciudad de México redoblar los esfuerzos de búsqueda, ampliar las líneas de investigación y garantizar que el caso no quede en el olvido.
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Los manifestantes recordaron que desde el día de la desaparición se desplegaron brigadas de búsqueda en la zona del Ajusco, además de operativos encabezados por corporaciones de seguridad y equipos especializados. Sin embargo, señalaron que hasta ahora ninguna de esas acciones ha permitido localizar a la joven ni ofrecer una explicación sobre su destino.
Frente al monumento capitalino, la familia aseguró que continuará recurriendo a movilizaciones públicas para visibilizar el caso y presionar por resultados.
También hizo un llamado a la ciudadanía para compartir cualquier información que pueda contribuir a la investigación y reiteró que no dejará de buscar a Ana Amelí hasta conocer la verdad.
Ana Amelí García Gámez desapareció hace un año tras acudir al Parque Nacional Cumbres del Ajusco.
Su ausencia dio origen a uno de los operativos de búsqueda más amplios realizados en esa zona, con la participación de elementos de rescate, policías, personal de protección civil y voluntarios.
Pese a ello, el caso permanece sin resolverse y continúa bajo investigación de las autoridades de la Ciudad de México.
La protesta concluyó con un minuto de silencio y el compromiso de familiares y colectivos de mantener las acciones para exigir justicia, al considerar que el paso del tiempo no debe traducirse en menor atención institucional hacia las personas desaparecidas.