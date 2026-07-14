La SEP plantea que estudiantes normalistas participen en los Consejos Técnicos Escolares

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el acuerdo por el que se establecen dos calendarios escolares para el ciclo escolar 2026-2027. Uno de éstos propone 185 días de clases, y el otro 190, además de los días de vacaciones y los días de Consejo Técnico Escolar (CTE), que son los últimos viernes de cada mes en el que los alumnos no van a clases.

Los CTE son un órgano colegiado de mayor decisión técnico pedagógica de cada escuela de educación básica. Es el encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con lo detallado por la SEP.