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México

La SEP plantea que estudiantes normalistas participen en los Consejos Técnicos Escolares

La dependencia federal propuso dos calendarios, uno con 185 días de clase y el otro con 190. También se propone incluir a los maestros normalistas en los viernes de CTE.
mar 14 julio 2026 10:36 AM
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Las reuniones escolares se llevan a cabo el último viernes de cada mes y participan profesores de distintas materias con el objetivo de evaluar y trazar mejores en los espacios educativos. (Foto: IA / Chat GPT)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el acuerdo por el que se establecen dos calendarios escolares para el ciclo escolar 2026-2027. Uno de éstos propone 185 días de clases, y el otro 190, además de los días de vacaciones y los días de Consejo Técnico Escolar (CTE), que son los últimos viernes de cada mes en el que los alumnos no van a clases.

Los CTE son un órgano colegiado de mayor decisión técnico pedagógica de cada escuela de educación básica. Es el encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con lo detallado por la SEP.

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¿Participan los normalistas?

No, en los CTE actualmente solo participan los maestros que dan clases en las escuelas públicas del país; sin embargo, la SEP propone en su borrador de calendario de los 190 días que sí participen los maestros en formación, es decir, los estudiantes normalistas y que muchas veces ayudan a los profesores en los salones de clase.

Además, en la propuesta de 190 días hay dos semanas destinadas a la planeación y habilitación docente, que serían del lunes 17 al viernes 28 de agosto.

En el borrador del calendario escolar con 185 días no se contempla la participación de los normalistas en los viernes de CTE; aunque en ambos sí están contemplados que durante los ciclos escolares se lleven a cabo ocho reuniones de este tipo.

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Borrador del calendario con 185 días de clase. (Foto: SEP)
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Borrador de calendario de la SEP con 190 días efectivos de clase. (Foto: SEP)

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Las Escuelas Normales han sido las instituciones formadoras de las maestras y los maestros del país. En esos espacios los futuros docentes adquieren las competencias necesarias no solo para enseñar a niñas, niños y jóvenes, “sino los valores que cimientan su identidad como normalistas y que posibilitan sus interacciones en una sociedad cada vez más dinámica”, detalla la SEP.

En el país hay aproximadamente 263 escuelas normales públicas distribuidas en todo el país y que se agrupan en diferentes tipos, como normales convencionales, rurales, centros regionales de educación normal (CREN) y normales de especialización.

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) enlista las escuelas privadas para este tipo de formación para aquellas personas que deseen ser maestros.

Leer más:

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México

Así quedaría el calendario escolar 2026-2027, según el anteproyecto presentado por la SEP

Es importante recordar que la SEP compartió estos dos borradores; sin embargo, aún no se aprueba alguno de ellos, por lo que se prevé que en las siguientes semanas se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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La SEP informó que en el ciclo escolar hay actualmente 23.4 millones de alumnas y alumnos, así como más de 1.2 millones de docentes, en escuelas públicas y privadas de educación básica en el país.

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