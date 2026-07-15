Marina del Pilar señala a Jaime Bonilla por grabación y difusión de polémicos audios

La mandataria señaló que fue el exgobernador quien le propuso reunirse con personas que supuestamente tenían vínculos con autoridades de Estados Unidos y que podrían orientarla respecto a la situación de su visa. Sin embargo, aseguró que acudió al encuentro de buena fe y que posteriormente descubrió que todo formaba parte de una trampa.

Ávila Olmeda sostuvo que los asistentes se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses y que, durante la conversación, le plantearon supuestas investigaciones y procedimientos judiciales en su contra para generar el contexto que hoy se escucha en las grabaciones difundidas públicamente.

La gobernadora detalló que la reunión se realizó en una oficina de Tijuana y que asistió con la expectativa de dialogar con representantes legítimos del gobierno estadounidense sobre asuntos de la relación bilateral y su situación migratoria.

Tras la difusión de los audios, en los que presuntamente se le escucha hablar de compartir información derivada de las mesas de seguridad, Marina del Pilar rechazó haber puesto en riesgo información estratégica o haber actuado en contra de los intereses del país.

"Jamás he traicionado ni traicionaría a nuestra patria", afirmó al responder a los cuestionamientos sobre el contenido de las grabaciones.

La mandataria también advirtió que es probable que continúen apareciendo nuevos fragmentos de la conversación, al tiempo que informó que su equipo jurídico analiza las acciones legales que podrían emprenderse por la grabación y difusión del material.

Finalmente, sostuvo que no buscará convertir el caso en un enfrentamiento personal con Jaime Bonilla y aseguró que su administración permanecerá enfocada en atender los asuntos de Baja California, descartando emprender una confrontación política como respuesta a la polémica.