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México

Estacionamiento en AIFA vs AICM: compara tarifas y descubre cuál es más barato para viajes largos

Dentro de los gastos de viaje hay que tener en cuenta el desembolso que se hace para pagar el estacionamiento desde las terminales aéreas que se encuentran en la CDMX y Edomex.
lun 13 julio 2026 07:16 PM
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Los viajeros tienen la opción de dejar su automóvil en sus estacionamientos con un pago diario. (Foto: Facebook Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles)

Las vacaciones de verano ya iniciaron con el fin del ciclo escolar 2025-2026, periodo que también representa una oportunidad para que los padres de familia planeen salir. Si las opciones para trasladarse son desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) o desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y se quiere dejar el automóvil en los estacionamientos de estos lugares, vale la pena cotizar en dónde resulta más económico.

En ambas opciones hay vuelos nacionales e internacionales, aunque el AICM tiene una oferta más amplía si la opción es viajar al extranjero.

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Costo de estacionamiento en el AIFA

El AIFA cobra una tarifa única de 221 pesos por día, esta tarifa es aplicable del primer al sexto día. En la página oficial de la terminal aérea que se ubica en el Estado de México (Edomex) se detalla que a partir del séptimo día, la cuota será de 68 pesos por cada día extra (más 1,326 pesos acumulados de los primeros seis días a precio de estancia por día de 221.00 pesos).

“Se aplicará la tarifa por fracción hasta la sexta hora, a partir de la séptima hora se aplicará la tarifa de estancia por día, por cada día o fracción que el vehículo permanezca en el estacionamiento vehicular hasta el sexto día”, explican las reglas de operación del AIFA.

Costo de estacionamiento en el AICM

El estacionamiento nacional del AICM, se ubica sobre la Avenida Capitán Carlos León frente a las puertas 1 y 2 del edificio terminal, en la zona de llegada nacional, el cual opera las 24 horas, los 365 días del año. El estacionamiento Terminal 2 del AICM, se ubica dentro de las instalaciones de Terminal 2.

La tarifa es de 391 pesos por estancia de 7 a 24 horas, por lo que si decides dejar tu automóvil por un lapso de siete días, tendrás que pagar 2,737 pesos.

Ante ello, el precio por dejar tu vehículo estacionado en el AIFA resulta más económico que hacerlo en el AICM; sin embargo, se debe tener en cuenta los precios de los boletos, y el lugar del destino.

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El AICM añade una serie de recomendaciones si se desea dejar el auto en alguno de los tres estacionamientos:

  • Respete los señalamientos y límites de velocidad.
  • Deje bien cerrado su vehículo durante su estancia en el estacionamiento.
  • Recuerde el número de cajón y el nivel donde dejó su automóvil.
  • Conserve su boleto de estacionamiento, ya que en caso de extravío deberá pagar el costo de reposición.
  • Pague el servicio en las cajas de prepago, ya que no hay cajeros en las salidas.
  • Una vez que haya realizado el pago por el servicio de estacionamiento, tiene 15 minutos para retirar su vehículo de las instalaciones.

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El AICM tuvo una primera fase de modernización con una intervención que implicó inversiones cercanas a los 6,500 millones de pesos obtenidos directamente por el aeropuerto. El objetivo era presentar instalaciones renovadas antes de la llegada de los aficionados al Mundial de Futbol.

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El 1 de abril de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó los buenos resultados del AIFA con un acumulado al 30 de marzo de 18.6 millones de pasajeros transportados, asimismo, de Mexicana de Aviación con cerca de un millón de pasajeros y 95% de satisfacción.

“Es un aeropuerto rentable que tiene cada vez más pasajeros; que en carga también va muy bien, y tiene un potencial de crecimiento muy grande. Entonces, va muy bien el AIFA y va muy bien Mexicana. Y estamos muy orgullosos además de quienes dirigen”, destacó en Las Mañaneras del Pueblo.

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Aeropuerto Internacional de Santa Lucía Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

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