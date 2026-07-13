Estacionamiento en AIFA vs AICM: compara tarifas y descubre cuál es más barato para viajes largos

Costo de estacionamiento en el AIFA

El AIFA cobra una tarifa única de 221 pesos por día, esta tarifa es aplicable del primer al sexto día. En la página oficial de la terminal aérea que se ubica en el Estado de México (Edomex) se detalla que a partir del séptimo día, la cuota será de 68 pesos por cada día extra (más 1,326 pesos acumulados de los primeros seis días a precio de estancia por día de 221.00 pesos).

“Se aplicará la tarifa por fracción hasta la sexta hora, a partir de la séptima hora se aplicará la tarifa de estancia por día, por cada día o fracción que el vehículo permanezca en el estacionamiento vehicular hasta el sexto día”, explican las reglas de operación del AIFA.

Costo de estacionamiento en el AICM

El estacionamiento nacional del AICM, se ubica sobre la Avenida Capitán Carlos León frente a las puertas 1 y 2 del edificio terminal, en la zona de llegada nacional, el cual opera las 24 horas, los 365 días del año. El estacionamiento Terminal 2 del AICM, se ubica dentro de las instalaciones de Terminal 2.

La tarifa es de 391 pesos por estancia de 7 a 24 horas, por lo que si decides dejar tu automóvil por un lapso de siete días, tendrás que pagar 2,737 pesos.

Ante ello, el precio por dejar tu vehículo estacionado en el AIFA resulta más económico que hacerlo en el AICM; sin embargo, se debe tener en cuenta los precios de los boletos, y el lugar del destino.

