El Senado respalda denuncias por muerte de migrantes y oposición rechaza "llamado de unidad" de Sheinbaum

Apoyamos a los paisanos no a la presidenta
Tras el llamado que hizo la presienta Claudia Sheinbaum a los partidos políticos de formar un frente común ante las muertes de 17 mexicanos, el PAN y el PRI le hicieron reclamos a la mandataria.
El dirigente del PAN, Jorge Romero, señaló que el llamado de unidad de la mandataria federal es “una burla”, pues dijo que ella llevan dos años denostando, apodando y persiguiendo a la oposición.
“Esto es la 4T. Ocho años de dividir el país y después usar como recurso retórico la unidad nacional. No, presienta. La unidad se construye a diario con los que te caigan bien o te caigan mal, entendiendo que eres jefa de Estado”, declaró el panista en Radio Fórmula.
Sostuvo que su partido respalda el apoyo a los “paisanos” y las denuncias por las muertes de los 17 connacionales, pero enfatizó que Claudia Sheinbaum no tiene autoridad moral para convocar a unidad nacional.
Agregó que legisladores respaldan el apoyo a los mexicanos en el extranjero en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pero porque es un “documento neutro” que no hace alusión a la mandataria ni a su llamado de unidad.
Mientras, el dirigente te del PRI, Alejandro Moreno, explicó que su partido respalda los migrantes mexicanos; sin embargo, sostuvo que el llamado de la presienta no es una convocatoria para defender a los paisanos.
“Es una convocatoria mañosa para mantener la protección a los narco políticos de Morena. Lo que busca Claudia Sheinbaum es que la oposición le ayude a cerrar filas ante la inminente debacle del gobierno de Morena”, sostuvo en una entrevista en radio.