El Senado respalda denuncias por muerte de migrantes y oposición rechaza "llamado de unidad" de Sheinbaum

Con el apoyo de todos las bancadas políticas, el Senado condenó los recientes acontecimientos en los que los 17 mexicanos, entre ellos Lorenzo Salgado, perdieron la vida en territorio estadounidense donde se relacionan la actuación de las autoridades migratorias de ese país.

“Esta Soberanía manifiesta su firme e inquebrantable compromiso con la defensa de la vida, la dignidad y la salvaguarda de los derechos fundamentales de la comunidad migrante mexicana”, señaló el recinto legislativo .

Además, expresó solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas al sostener que su dolor es compartido por toda la Nación.

“Ningún connacional en el exterior debe quedar en el desamparo ni desprotegido frente a posibles abusos de autoridad, uso desproporcionado de la fuerza o violaciones a sus derechos humanos”, enfatizó.

Aunque el Senado reafirmó el principio de soberanía de cada Estado para diseñar y aplicar sus políticas y leyes migratorias, aclaró que ninguna acción de las autoridades de seguridad puede estar por por encima del derecho irrestricto a la vida, el debido proceso y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que ambos países son parte.

El abogado refirió que Lorenzo Salgado no tenía antecedentes penales y llevaba más de 35 años en Estados Unidos. (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

Por lo anterior, mencionó que seguirán puntualmente el desarrollo de las investigaciones y la atención consular brindada a las familias, por lo que solicitará informes periódicos a las autoridades competentes.

“No permitiremos que estos hechos queden en la impunidad ni que se repitan (…) Millones de mexicanas y mexicanos son pilares fundamentales para el desarrollo económico, social y cultural de ambas naciones. El reconocimiento a su dignidad y el respeto a sus derechos no es una concesión, es una obligación jurídica y moral”, mencionó.