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México

El Senado respalda denuncias por muerte de migrantes y oposición rechaza "llamado de unidad" de Sheinbaum

El Senado asegura que no permitirán que las muertes de los 17 mexicanos en EU queden en la impunidad ni que se repitan.
mar 14 julio 2026 12:48 PM
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El Senado aseguró que aunque respetan la soberanía, ninguna ley migratoria puede estar encima de los derechos. (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

El Senado respaldó las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas por México ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales en ese país y aseguró que la protección de los mexicanos en el exterior es “alta prioridad”.

La Cámara alta exigió el esclarecimiento de la muerte mediante investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes que lleven al deslinde de responsabilidades, garanticen el acceso a la justicia y la reparación del daño para las víctimas y sus familiares.

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Con el apoyo de todos las bancadas políticas, el Senado condenó los recientes acontecimientos en los que los 17 mexicanos, entre ellos Lorenzo Salgado, perdieron la vida en territorio estadounidense donde se relacionan la actuación de las autoridades migratorias de ese país.

“Esta Soberanía manifiesta su firme e inquebrantable compromiso con la defensa de la vida, la dignidad y la salvaguarda de los derechos fundamentales de la comunidad migrante mexicana”, señaló el recinto legislativo .

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Además, expresó solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas al sostener que su dolor es compartido por toda la Nación.

“Ningún connacional en el exterior debe quedar en el desamparo ni desprotegido frente a posibles abusos de autoridad, uso desproporcionado de la fuerza o violaciones a sus derechos humanos”, enfatizó.

Aunque el Senado reafirmó el principio de soberanía de cada Estado para diseñar y aplicar sus políticas y leyes migratorias, aclaró que ninguna acción de las autoridades de seguridad puede estar por por encima del derecho irrestricto a la vida, el debido proceso y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que ambos países son parte.

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El abogado refirió que Lorenzo Salgado no tenía antecedentes penales y llevaba más de 35 años en Estados Unidos. (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

Por lo anterior, mencionó que seguirán puntualmente el desarrollo de las investigaciones y la atención consular brindada a las familias, por lo que solicitará informes periódicos a las autoridades competentes.

“No permitiremos que estos hechos queden en la impunidad ni que se repitan (…) Millones de mexicanas y mexicanos son pilares fundamentales para el desarrollo económico, social y cultural de ambas naciones. El reconocimiento a su dignidad y el respeto a sus derechos no es una concesión, es una obligación jurídica y moral”, mencionó.

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Apoyamos a los paisanos no a la presidenta

Tras el llamado que hizo la presienta Claudia Sheinbaum a los partidos políticos de formar un frente común ante las muertes de 17 mexicanos, el PAN y el PRI le hicieron reclamos a la mandataria.

El dirigente del PAN, Jorge Romero, señaló que el llamado de unidad de la mandataria federal es “una burla”, pues dijo que ella llevan dos años denostando, apodando y persiguiendo a la oposición.

“Esto es la 4T. Ocho años de dividir el país y después usar como recurso retórico la unidad nacional. No, presienta. La unidad se construye a diario con los que te caigan bien o te caigan mal, entendiendo que eres jefa de Estado”, declaró el panista en Radio Fórmula.

Sostuvo que su partido respalda el apoyo a los “paisanos” y las denuncias por las muertes de los 17 connacionales, pero enfatizó que Claudia Sheinbaum no tiene autoridad moral para convocar a unidad nacional.

Agregó que legisladores respaldan el apoyo a los mexicanos en el extranjero en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pero porque es un “documento neutro” que no hace alusión a la mandataria ni a su llamado de unidad.

Mientras, el dirigente te del PRI, Alejandro Moreno, explicó que su partido respalda los migrantes mexicanos; sin embargo, sostuvo que el llamado de la presienta no es una convocatoria para defender a los paisanos.

“Es una convocatoria mañosa para mantener la protección a los narco políticos de Morena. Lo que busca Claudia Sheinbaum es que la oposición le ayude a cerrar filas ante la inminente debacle del gobierno de Morena”, sostuvo en una entrevista en radio.

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En caso contrario, Morena se sumó al llamado de la presidenta y pidió a todas las fuerzas políticas respaldar las acciones de acompañamiento y de solicitud de información con la finalidad de esclarecer los hechos y garantizar la protección de nuestros connacionales

"La defensa de nuestras paisanas y paisanos en el exterior es una causa de Estado y una responsabilidad compartida. Hoy es momento de dejar de lado cualquier diferencia política y actuar con un profundo sentido humanista y patriótico", sostuvo el partido encabezado por Ariadna Montiel en comunicado.

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