¿Cuál es el monto de la beca?

La beca consta de 1,900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos por cada estudiante de secundaria adicional que la conforme.

Pueden tener la beca durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, y hasta por 30 meses siempre que cumplan con los requisitos publicados en las Reglas de Operación vigentes.

El más importante de ellos es que continúen inscritos en algún nivel de educación básica en una escuela pública de modalidad escolarizada.

No se consideran julio y agosto, por ser periodo vacacional.

¿Cuánto recibirán los beneficiarios?

El apoyo económico se otorga a alumnos de primero, segundo y tercer año de secundaria. El monto se destina de la siguiente manera:

- 1,900 pesos bimestrales por familia

- 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria registrado

El depósito se realiza en una tarjeta del Banco del Bienestar. Con ella se pueden realizar retiros en cajeros de la misma institución o pagos en establecimientos. Además, recientemente, a través de la app ya se pueden realizar transferencias bancarias.

Motivos por los que se puede perder la beca Rita Cetina

El gobierno federal enlistó los motivos por lo que puede suspenderse el apoyo económico; estos son algunos:

Cuando los padres de familia renuncien de manera voluntaria y explícita al programa.

Si la hija, hijo o menor a al cuidado de tutores fallece y no se tienen más hijas, hijos o menores a tu cuidado inscritos en algún nivel de educación básica en una escuela pública de modalidad escolarizada.

Cuando tu hija o hijo cumpla 18 años y sea el único integrante de tu familia inscrito en algún nivel de educación básica en una escuela pública de modalidad escolarizada.