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México

Calendario de pagos de la beca Rita Cetina para el bimestre mayo-junio

Los estudiantes de educación secundaria recibirán el pago correspondiente al bimestre mayo-junio. Estas son las fechas y el monto.
mar 02 junio 2026 01:13 PM
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El gobierno federal dispersa el último pago del ciclo escolar 2025-206 de la Beca Rita Cetina que este año se extendió a estudiantes de primarias. (Foto: Facebook Julio León)

El Coordinador Nacional de Becas Bienestar, Julio León, dio a conocer el calendario de becas Rita Cetina correspondiente al bimestre mayo-junio, el cual arrancó desde el lunes 1 para beneficiarios de educación secundaria en las escuelas del país. Estas son las fechas oficiales y el monto que se distribuirá durante 12 días con base a la primera letra del apellido del titular de la tarjeta.

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Calendario pagos Beca Rita Cetina

Día Primera letra del primer apellido

Lunes 1 de junio A-B

Martes 2 de junio C

Miércoles 3 de junio D-E-F

Jueves 4 de junio G

Viernes 5 de junio H-I-J-K-L

Lunes 8 de junio M

Martes 9 de junio N-Ñ-O-P-Q

Miércoles 10 de junio R

Jueves 11 de junio. S

Viernes 12 de junio T-U-V_W-X-Y-Z

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¿Cuál es el monto de la beca?

La beca consta de 1,900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos por cada estudiante de secundaria adicional que la conforme.

Pueden tener la beca durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, y hasta por 30 meses siempre que cumplan con los requisitos publicados en las Reglas de Operación vigentes.

El más importante de ellos es que continúen inscritos en algún nivel de educación básica en una escuela pública de modalidad escolarizada.

No se consideran julio y agosto, por ser periodo vacacional.

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¿Cuánto recibirán los beneficiarios?

El apoyo económico se otorga a alumnos de primero, segundo y tercer año de secundaria. El monto se destina de la siguiente manera:

- 1,900 pesos bimestrales por familia

- 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria registrado

El depósito se realiza en una tarjeta del Banco del Bienestar. Con ella se pueden realizar retiros en cajeros de la misma institución o pagos en establecimientos. Además, recientemente, a través de la app ya se pueden realizar transferencias bancarias.

Motivos por los que se puede perder la beca Rita Cetina

El gobierno federal enlistó los motivos por lo que puede suspenderse el apoyo económico; estos son algunos:

  • Cuando los padres de familia renuncien de manera voluntaria y explícita al programa.
  • Si la hija, hijo o menor a al cuidado de tutores fallece y no se tienen más hijas, hijos o menores a tu cuidado inscritos en algún nivel de educación básica en una escuela pública de modalidad escolarizada.
  • Cuando tu hija o hijo cumpla 18 años y sea el único integrante de tu familia inscrito en algún nivel de educación básica en una escuela pública de modalidad escolarizada.
  • Cuando en el primer semestre del año, tu hija o hijo esté inscrito en tercer grado de secundaria, la baja aplicará antes de la primera emisión del segundo semestre del ejercicio fiscal. En caso de ser el único estudiante de tu familia inscrito en educación básica, tu familia también será dada de alta.
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  • Cuando las autoridades detecten que ninguna o ninguno de tus hijos de tu familia inscritos en educación básica está una escuela prioritaria, susceptible de atención o secundaria pública en modalidad escolarizada.
  • Si la madre, padre o tutor proporcionó información falsa o documentos apócrifos.
  • Cuando dejen de cobrar la beca después de un año de haber concluido el ciclo escolar en que se emitió la beca no cobrada.

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Becas para el Bienestar Benito Juárez Estudiantes

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