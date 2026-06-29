Beca Rita Cetina para primaria: esta es la fecha clave del próximo registro

El funcionario dio a conocer los detalles sobre las distintas becas que reciben los estudiantes, en el que se concluyó la dispersión para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

"En total, en la educación básica nos da ya una cobertura de 8 millones 216,801 estudiantes, con una inversión total en este último bimestre del año de 13 mil 116 millones 983 pesos", detalló en la Mañanera del Pueblo del pasado 22 de junio.

Julio León Trujillo prevé que para el 31 de julio próximo culmine la entrega de las tarjetas del banco del Bienestar a estudiantes de primarias públicas para que reciban el dinero en agosto para la compra de útiles y uniformes escolares.

“Son 9 millones de nuevos estudiantes que estarán siendo incorporados a esta Beca, muchos de ellos ya tienen hermanitos en secundaria, por eso es que solo estamos entregando 5 millones de tarjetas”, detalló.

Es decir, las madres, padres, tutoras o tutores que ya cuentan con una tarjeta porque reciben la Beca Rita Cetina de secundaria y que además registraron a una hija o hijo de primaria no necesitan acudir por una tarjeta nueva.

En estos casos, el apoyo anual de primaria será depositado en la misma tarjeta en la que ya reciben la Beca Rita Cetina de secundaria.

La medida permite que las familias que ya tienen una cuenta activa del Banco del Bienestar reciban los recursos en un solo medio de pago, sin realizar un trámite adicional para obtener otro plástico.

Fecha del registro a la Beca Rita Cetina

Julio León anunció que el próximo registro para todos los apoyos educativos, es decir la Beca Rita Cetina de nivel básico, la Beca Benito Juárez de Media Superior, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra, se realizará en septiembre 2026.

"Si algún papá o mamá no logró inscribir a su hijo por la razón que haya sido, en septiembre volveremos a abrir convocatoria para todas las becas para el siguiente ciclo escolar y ahí estaremos incorporando a todos", dijo el coordinador de las Becas Bienestar.