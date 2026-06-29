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México

Beca Rita Cetina para primaria: esta es la fecha clave del próximo registro

El gobierno Federal dio a conocer sobre la fecha de entrega de las tarjetas del Banco Bienestar a nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina y la próxima inscripción.
lun 29 junio 2026 03:37 PM
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La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para que alumnos de primaria reciban la Beca Rita Cetina se extenderá hasta julio. (Foto: Facebook Julio León )

Este 2026, el gobierno Federal hizo formal la incorporación de los estudiantes de educación primaria a la Beca Rita Cetina, para que los alumnos puedan recibir un apoyo económico de 2,500 pesos para la compra de útiles y uniformes escolares.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, informó sobre las nuevas fechas en la que los padres de familia y tutores podrán realizar la solicitud a esta beca que se destina también a los estudiantes de secundaria.

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El funcionario dio a conocer los detalles sobre las distintas becas que reciben los estudiantes, en el que se concluyó la dispersión para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

"En total, en la educación básica nos da ya una cobertura de 8 millones 216,801 estudiantes, con una inversión total en este último bimestre del año de 13 mil 116 millones 983 pesos", detalló en la Mañanera del Pueblo del pasado 22 de junio.

Julio León Trujillo prevé que para el 31 de julio próximo culmine la entrega de las tarjetas del banco del Bienestar a estudiantes de primarias públicas para que reciban el dinero en agosto para la compra de útiles y uniformes escolares.

“Son 9 millones de nuevos estudiantes que estarán siendo incorporados a esta Beca, muchos de ellos ya tienen hermanitos en secundaria, por eso es que solo estamos entregando 5 millones de tarjetas”, detalló.

Es decir, las madres, padres, tutoras o tutores que ya cuentan con una tarjeta porque reciben la Beca Rita Cetina de secundaria y que además registraron a una hija o hijo de primaria no necesitan acudir por una tarjeta nueva.

En estos casos, el apoyo anual de primaria será depositado en la misma tarjeta en la que ya reciben la Beca Rita Cetina de secundaria.

La medida permite que las familias que ya tienen una cuenta activa del Banco del Bienestar reciban los recursos en un solo medio de pago, sin realizar un trámite adicional para obtener otro plástico.

Fecha del registro a la Beca Rita Cetina

Julio León anunció que el próximo registro para todos los apoyos educativos, es decir la Beca Rita Cetina de nivel básico, la Beca Benito Juárez de Media Superior, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra, se realizará en septiembre 2026.

"Si algún papá o mamá no logró inscribir a su hijo por la razón que haya sido, en septiembre volveremos a abrir convocatoria para todas las becas para el siguiente ciclo escolar y ahí estaremos incorporando a todos", dijo el coordinador de las Becas Bienestar.

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¿Quiénes deben registrarse?

Los alumnos que pasan a secundaria también deberán registrarse ya que pasan a un nuevo nivel educativo y el apoyo es diferente, se recibe de manera bimestral y consta de 1,900 pesos por familia.

"Lo que vamos a dispersar en agosto corresponde al ciclo escolar 2025 2026, entonces estarán recibiendo el apoyo de útiles y uniformes, y una vez que pasen a secundaria tendrán que registrarse en septiembre nuevamente a la beca para que pasen a la Beca Rita Cetina de secundaria que tiene una modalidad de un depósito bimestral", dijo.

Leer más:

pagos-beca-rita-cetina-mayo-junio-2026.jpg
México

Calendario de pagos de la beca Rita Cetina para el bimestre mayo-junio

Requisitos para la Beca Rita Cetina

De la madre, padre o tutor:

  1. CURP
  2. Número de celular
  3. Correo electrónico
  4. Identificación oficial digitalizada
  5. Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).

Del estudiante(s) a registrar:

  1. CURP
  2. Clave de Centro de Trabajo de la escuela

Pasos para el registro

  1. Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX.
  2. Registra tus datos como madre, padre o tutor(a).
  3. Registra a cada uno de los estudiantes.
  4. ¡Listo! La información entra en etapa de validación para continuar con el proceso.
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"Aprovechar este espacio de `La mañanera´ para recordarles a mamás, papás, tutores, que se mantengan al pendiente de su convocatoria", finalizó Julio León Trujillo.

Tags

Becas para el Bienestar Benito Juárez Estudiantes

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