Esposa del exdirector de Pemex Víctor Rodríguez lo perdona por violencia, pero proceso continúa

Durante el audiencia, la jueza informó que el pasado 10 de julio recibió un documento de parte de la víctima, sin embargo, pese a su intención de otorgarle el perdón, los delitos por los que se investiga a Rodríguez Padilla se siguen de oficio por lo que continuará la investigación.

Este lunes la jueza Consuelo Correa determinará la vinculación o no a proceso del acusado.

A finales de junio pasado, María Felicia Jiménez pidió intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se le protegiera a ella y a sus hijos.

La también académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hizo público un video a través de la plataforma X donde se puede ver al exfuncionario someterla con empujones y jalones, arrojarla hacia un sofá, tirarla al piso y luego amenazarla con un palo de madera al interior de su hogar.

En una entrevista en el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Por la Mañana de Grupo Fórmula, María Felicia Jiménez manifestó su temor al denunciar la violencia de que fue víctma.

“Tenía miedo, miedo de su poder, miedo de las represalias, miedo de todas las consecuencias. Aún tengo miedo, pues en las últimas 72 horas que he abierto toda esta polémica, todos los videos, que lo hice a la luz, han tratado de varias maneras de silenciarme", afirmó hace algunas semanas.

El martes pasado fue detenido Víctor Rodríguez Padilla por elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, en colaboración con autoridades de Morelos.