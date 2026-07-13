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México

Esposa del exdirector de Pemex Víctor Rodríguez lo perdona por violencia, pero proceso continúa

La jueza Consuelo Correa informó que la víctima envió un escrito en donde manifiesta su decisión de otorgar el perdón, pero al ser delitos que se persigue de oficio, la investigación se mantiene.
lun 13 julio 2026 11:27 AM
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victor rodriguez padilla
El martes pasado fue detenido Víctor Rodríguez Padilla por elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, en colaboración con autoridades de Morelos. (FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), le otorgó el perdón por los delitos violencia familiar y violencia vicaria, sin embargo, su proceso penal continuará.

En la audiencia de vinculación a proceso que se realiza este lunes contra el exfuncionario federal, la jueza Consuelo Correa informó que la víctima otorgó el perdón en aras de la estabilidad y bienestar de su núcleo familiar.

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Durante el audiencia, la jueza informó que el pasado 10 de julio recibió un documento de parte de la víctima, sin embargo, pese a su intención de otorgarle el perdón, los delitos por los que se investiga a Rodríguez Padilla se siguen de oficio por lo que continuará la investigación.

Este lunes la jueza Consuelo Correa determinará la vinculación o no a proceso del acusado.

A finales de junio pasado, María Felicia Jiménez pidió intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se le protegiera a ella y a sus hijos.

La también académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hizo público un video a través de la plataforma X donde se puede ver al exfuncionario someterla con empujones y jalones, arrojarla hacia un sofá, tirarla al piso y luego amenazarla con un palo de madera al interior de su hogar.

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En una entrevista en el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Por la Mañana de Grupo Fórmula, María Felicia Jiménez manifestó su temor al denunciar la violencia de que fue víctma.

“Tenía miedo, miedo de su poder, miedo de las represalias, miedo de todas las consecuencias. Aún tengo miedo, pues en las últimas 72 horas que he abierto toda esta polémica, todos los videos, que lo hice a la luz, han tratado de varias maneras de silenciarme", afirmó hace algunas semanas.

El martes pasado fue detenido Víctor Rodríguez Padilla por elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, en colaboración con autoridades de Morelos.

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Antes de su detención, el exfuncionario del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su disposición a colaborar.

“Confío en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”, dijo en un pronunciamiento público.

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Pemex Crimen, ley y justicia Violencia de género

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