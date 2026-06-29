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México

Tardé en denunciar porque tenía miedo de su poder, dice María Jiménez, esposa del exdirector de Pemex

La esposa de Víctor Rodríguez afirmó que fue agredida físicamente en tres ocasiones, pero también sufría violencia psicológica por parte de su expareja.
lun 29 junio 2026 03:33 PM
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María Felicia Jiménez habla tras video de Víctor Rodríguez: tardé en denunciar porque tenía miedo de su poder
Exdirector de PEMEX, Víctor Rodríguez, fue denunciado públicamente por su esposa, María Felicia Jiménez, por violencia familiar. (Foto: Presidencia / Cuartoscuro.com)

María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, afirmó que tardó en denunciar la violencia en su contra por las posibles represalias en su contra ante las relaciones con personas de poder que tiene su pareja.

“Tenía miedo, miedo de su poder, miedo de las represalias, miedo de todas las consecuencias. Aún tengo miedo, pues en las últimas 72 horas que he abierto toda esta polémica, todos los videos, que lo hice a la luz, han tratado de varias maneras de silenciarme", afirmó en entrevista en el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Por la Mañana de Grupo Fórmula.

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La mujer hizo público un video a través de la plataforma X donde se puede ver al exfuncionario someterla con empujones y jalones, arrojarla hacia un sofá, tirarla al piso y luego amenazarla con un palo de madera al interior de su hogar. Los hechos ocurrieron en abril, sin embargo Jiménez denunció a través de redes sociales este 25 de junio.

"Sí tengo miedo, de él, de sus influencias, de todas las personas que lo apoyan.

"Estamos hablando de una figura con muchas relaciones con senadores, con diputados, con gobernadores, con altos funcionarios del gobierno, con directores, con muchísimas personas de mucho poder", aseguró en el espacio noticioso de Grupo Fórmula.

Jiménez, originaria de Cuba, es doctora en ingeniería y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tiene un hijo de seis años con Rodríguez, quien aparece en el video al presenciar la agresión de su padre en contra de su madre.

La mujer señala que vivió tres episodios de violencia física en su contra por parte de Rodríguez, pero ejercía otro tipo de agresiones.

"Habían diferentes tipos de violencia en nuestra relación, no solo violencia física sino violencia psicológica, violencia económica.

"La violencia física… este fue el tercer episodio, el más fuerte de todos, pero esta como tal no era recurrente, este ocurrió en tres ocasiones solamente, siendo la primera vez en el año 2022", detalló Jiménez.

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Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, se pronunció sobre la denuncia pública realizada por violencia familiar en contra del exdirector de Pemex, al afirmar que las instituciones del gobierno deben acompañar a la víctima, sin importar que el perpetrador haya ocupado un cargo público.

“El mensaje tiene que ser muy contundente: sea quien sea, cuando hay violencia hacia una mujer hay instituciones que además de estar obligadas van a acompañarlas hasta el final. Yo estoy convencida que las compañeras de la Secretaría de las Mujeres así lo harán y estoy convencida que también la presidenta será muy contundente en eso”, dijo en entrevista

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Hernández, quien fue titular de la Secretaría de las Mujeres hasta abril, reconoció que la violencia de género se ha normalizado y se presenta de forma silenciosa, ya que muchas mujeres no presentan una denuncia porque creen que habrá impunidad.

“Es muy importante dejar claro que estos actos no solo indignan sino que son un delito”, sostuvo Hernández.

La dirigente de Morena atribuyó la denuncia pública a la confianza generada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Quizás en otros tiempos hubieron violencias que vivieron mujeres y que estuvieron convencidas que iba a haber impunidad. El hecho de que ella dé el paso, lo denuncie públicamente –evidentemente me imagino el miedo, el temor, la incertidumbre– pero habla de una confianza en la presidenta”, sostuvo Hernández en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

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Por su parte la presidenta Sheinbaum afirmó que se aplicará la ley en este caso, sin importar que el agresor, Víctor Rodríguez, haya formado parte de su gobierno.

"No puede haber violencia contra las mujeres, aquí no es que es conocido de uno y entonces se aplica algo distinto, no, se aplica la ley y que la Fiscalía de Morelos determine cuál es la sanción penal que debe tener este caso", dijo durante la conferencia matutina de este lunes.

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