María Felicia Jiménez habla tras video de Víctor Rodríguez: tardé en denunciar porque tenía miedo de su poder

La mujer hizo público un video a través de la plataforma X donde se puede ver al exfuncionario someterla con empujones y jalones, arrojarla hacia un sofá, tirarla al piso y luego amenazarla con un palo de madera al interior de su hogar. Los hechos ocurrieron en abril, sin embargo Jiménez denunció a través de redes sociales este 25 de junio.

"Sí tengo miedo, de él, de sus influencias, de todas las personas que lo apoyan.

"Estamos hablando de una figura con muchas relaciones con senadores, con diputados, con gobernadores, con altos funcionarios del gobierno, con directores, con muchísimas personas de mucho poder", aseguró en el espacio noticioso de Grupo Fórmula.

Jiménez, originaria de Cuba, es doctora en ingeniería y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tiene un hijo de seis años con Rodríguez, quien aparece en el video al presenciar la agresión de su padre en contra de su madre.

La mujer señala que vivió tres episodios de violencia física en su contra por parte de Rodríguez, pero ejercía otro tipo de agresiones.

"Habían diferentes tipos de violencia en nuestra relación, no solo violencia física sino violencia psicológica, violencia económica.

"La violencia física… este fue el tercer episodio, el más fuerte de todos, pero esta como tal no era recurrente, este ocurrió en tres ocasiones solamente, siendo la primera vez en el año 2022", detalló Jiménez.

Citlalli Hernández habla del caso del exdirector de Pemex

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, se pronunció sobre la denuncia pública realizada por violencia familiar en contra del exdirector de Pemex, al afirmar que las instituciones del gobierno deben acompañar a la víctima, sin importar que el perpetrador haya ocupado un cargo público.

“El mensaje tiene que ser muy contundente: sea quien sea, cuando hay violencia hacia una mujer hay instituciones que además de estar obligadas van a acompañarlas hasta el final. Yo estoy convencida que las compañeras de la Secretaría de las Mujeres así lo harán y estoy convencida que también la presidenta será muy contundente en eso”, dijo en entrevista