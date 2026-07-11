Esteban Villegas, gobernador priista, cierra filas con Sheinbaum: "Durango es una extensión de su gobierno"

“Habrá mucha gente que nos quiera ver divididos, pero ahorita México requiere de unidad. Ahorita, México requiere de una sola voz. Ahorita, México está enfrentando procesos que requieren que la presidenta tenga todo el apoyo de todos los mexicanos”, expresó Villegas, quien pese a ser del PRI, partido opositor a Morena, pidió respaldar a Sheinbaum.

“Aquí tendemos la mano y la tendemos de a de veras, no es simulación", agregó.

La jefa del Ejecutivo Federal, por su parte, reconoció la administración del priista.

“Hay gobiernos que, aunque no vengamos del mismo partido, nos coordinamos bien, y es el caso de Durango. Hay gobiernos que quitan y hay gobiernos que damos, y nosotros somos gobiernos que dan al pueblo”, respondió Sheinbaum.

En la entidad se hizo entrega de escrituras como parte del programa Vivienda para el Bienestar, mismo que, explicó Sheinbaum, consiste en que ahora el Infonavit construye viviendas y, a diferencia del pasado, éstas son dignas.

Antes se construían viviendas de 40 metros y las entregaban sin servicios, sin drenaje o sin agua o luz. Ahora, las viviendas son de 60 metros, con todos lo servicios y con acceso a transporte, destacó.

Se han construido 1.8 millones de viviendas de este tipo para quienes ganan uno y medio salarios mínimos, y por ellas “pagan menos que una renta”, sostuvo la presidenta.

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Infonavit tiene solvencia financiera, afirma Sheinbaum

La presidenta criticó que en el pasado el Infonavit y el Fovissste prestaban recursos a los trabajadores, pero los créditos eran impagables. Por eso, su gobierno promueve la condonación de créditos en esa situación.

Pese a ello, afirmó, los recursos del Infonavit no se han visto mermados y el instituto opera con finanzas sólidas, por lo que defendió la política de reestructuración de créditos.

“Nos critican que estamos desfalcando a Infonavit. Con todo lo que hemos hecho, tiene más dinero el Infonavit que antes”, aseguró.

Y ejemplificó con casos como el de los préstamos de 800 mil pesos, por los que las familias pagaban, incluso, hasta un millón de pesos al paso de los años, y aún debían más del monto del préstamo original.

Aseguró que, en lo que va de su administración, 5.1 millones de familias han visto reducidos sus adeudos o incluso se han liquidado.