Autoridades detienen a Alejandro Álvarez Puga en la zona hotelera de Cancún

Elementos policiales detuvieron a Alejandro Mario Álvarez Puga, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, en la zona hotelera de Cancún, en Quintana Roo. Fue trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
Aunque su nombre es mencionado en las investigaciones de la Fiscalía General de la República de la presunta red de operaciones financieras en las que está señalado su hermano Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa la conductora Inés Gómez Mont, la detención derivó de la omisión del pago del ISR en 2016, el cual generó un daño al fisco federal de más 4.6 millones de pesos.