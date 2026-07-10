Autoridades detienen a Alejandro Álvarez Puga en la zona hotelera de Cancún

La Fiscalía General de la República cumplimentó la orden de aprehensión, pero aclaró que es un evento distinto al que se investiga respecto a su hermano.

“La orden de aprehensión que existía en contra de Alejandro “N”, por su posible participación en el delito de defraudación fiscal, fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina)”, detalló la FGR en un comunicado.

La aprehensión se ejecutó en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, y fue solicitada por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).

Alejandro Álvarez fundó junto con su hermano el despacho Álvarez Puga y Asociados, una firma de consultoría jurídica con presencia en México, Estados Unidos, Europa y Centroamérica, especializada en materia civil, jurídica y mercantil.