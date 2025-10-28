La idea es que sea entregado a México, dice Sheinbaum sobre Álvarez Puga

De acuerdo con los registros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el esposo de la conductora Inés Gómez Mont está detenido en Estados Unidos.

El empresario mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en EU. (Instagram)

En la ficha pública disponible en el sitio del ICE se informa que Álvarez Puga está recluido en el Centro de Procesamiento Krome North, en Miami, Florida.

El empresario es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos provenientes de contratos del sistema penitenciario federal.

Álvarez Puga ingresó a Estados Unidos el 10 de julio de 2021 y en julio de 2022 solicitó asilo político a ese país.

La presidenta informó que será la Fiscalía General de la República la que detallará si se pedirá extradición o bajo qué figura legal se busca traer a México al empresario para que pueda enfrentar las acusaciones en su contra.

“Vamos a esperar a que nos den la última información la Fiscalía para saber exactamente si se está pidiendo extradición, si es deportación y bajo qué condiciones fue detenido”, dijo la presidenta.