Exfuncionario ligado al caso de corrupción asociado con Álvarez Puga es detenido

Según el Registro Nacional de Detenciones (RND), Pérez Rodríguez fue detenido el jueves 11 de diciembre de 2025, pero no se especifica en dónde fue la detención ni el sitio al que fue trasladado.

En la descripción del detenido se menciona que es un “masculino” de estatura aproximada de 1.63 metros, de tez morena clara, barba, cabello entrecano y viste pantalón mezclilla, playera vino, chamarra café, botas grises, gorra café, sin tatuajes visibles y que su estatus es de “traslado”.

En mayo de 2023, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, emitió una orden de aprehensión en contra de 61 exfuncionarios, entre ellos Genaro García Luna y Pérez Rodríguez, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Pérez Rodríguez por presuntamente participar en el desvío millonario en “factureras” cuando era director general de Desarrollo Tecnológico del desaparecido Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

En la investigación también están otros exfuncionarios del OADPRS como Eduardo Guerrero Durán, quien fue comisionado; Jorge Arnaldo Nava López, exdirector general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia ,y Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales.

El desvío de recursos públicos fue supuestamente a cárceles federales durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

En 2021 se emitió una orden de aprehensión en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga, quien está casado con Inés Gómez Mont desde febrero del 2015, luego de ser acusado de supuesto lavado de dinero.

Casi un año después, la FGR dio a conocer que la pareja –tanto Gómez Mont como Álvarez Puga– eran buscados en 194 países por presuntos actos de peculado, lavado de dinero y evasión fiscal.

Desde octubre pasado, el abogado fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), por lo que México ya solicitó su extradición.