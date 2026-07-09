“Lo que buscamos es que en el teléfono, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil, pueda alertar a la población para que tomen sus precauciones y escuchen la información oficial sobre si un huracán que se acerca por ejemplo, a las costas del Pacífico y que la probabilidad de que golpee a un estado u otro sea alta”, explicó en conferencia de prensa de este 9 de julio.

La mandataria federal detalló que esta alerta podrá funcionar independientemente del sistema operativo con el que se cuente o con el modelo de teléfono, además de que se están definiendo los sonidos, y si éstos se acompañarán de algún color dependiendo del nivel de alerta que estipulen las dependencias gubernamentales como el SMN y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Claudia Sheinbaum explicó que se trabaja para que la alerta para ciclones funcione en todos los celulares del país que tengan internet, y se prevé que se presente en dos meses aproximadamente.

La presidenta detalló que una cosa es alertamiento y la otra el riesgo ante la proximidad de un ciclón o huracán, ya que los habitantes podrán conocer si se puede quedar en su casa o si tendrán que acudir a un albergue que se habilite ante el fenómeno meteorológico.

Este tipo de alertamiento ya funciona en Estados Unidos y Chile, y aunque de alerta telefónica ya se tiene para sismos, ahora sería para ciclones, que se prevé que sean más intensos derivado del fenómeno del Súper Niño, de acuerdo a lo que explicaron las autoridades.