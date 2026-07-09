La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se está trabajando con las compañías telefónicas que operan en el país con el objetivo de mandar alertas a los habitantes que vivan cerca de las costas en donde se prevé que impacten ciclones y puedan tomar las medidas precautorias necesarias para salvaguardar su vida.
Gobierno trabaja con telefónicas para mandar alertas en celulares por ciclones
“Lo que buscamos es que en el teléfono, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil, pueda alertar a la población para que tomen sus precauciones y escuchen la información oficial sobre si un huracán que se acerca por ejemplo, a las costas del Pacífico y que la probabilidad de que golpee a un estado u otro sea alta”, explicó en conferencia de prensa de este 9 de julio.
La mandataria federal detalló que esta alerta podrá funcionar independientemente del sistema operativo con el que se cuente o con el modelo de teléfono, además de que se están definiendo los sonidos, y si éstos se acompañarán de algún color dependiendo del nivel de alerta que estipulen las dependencias gubernamentales como el SMN y la Coordinación Nacional de Protección Civil.
Claudia Sheinbaum explicó que se trabaja para que la alerta para ciclones funcione en todos los celulares del país que tengan internet, y se prevé que se presente en dos meses aproximadamente.
La presidenta detalló que una cosa es alertamiento y la otra el riesgo ante la proximidad de un ciclón o huracán, ya que los habitantes podrán conocer si se puede quedar en su casa o si tendrán que acudir a un albergue que se habilite ante el fenómeno meteorológico.
Este tipo de alertamiento ya funciona en Estados Unidos y Chile, y aunque de alerta telefónica ya se tiene para sismos, ahora sería para ciclones, que se prevé que sean más intensos derivado del fenómeno del Súper Niño, de acuerdo a lo que explicaron las autoridades.
Lluvias y ciclones por fenómeno del Niño
El titular del SMN, Fabián Vázquez Romaña, explicó sobre el fenómeno del Niño que se prevé se intensifique rumbo al final del año, con lluvias intensas en algunas zonas del país, mientras que en otras, disminuirá, además de que se prevén ciclones de los que se conocerá su intensidad días antes.
Para el trimestre de noviembre de 2025 a enero de 2027 existe 63% de probabilidad de un niño muy fuerte.
“Si estamos considerando que las temperaturas en el Pacífico son más cálidas, esto es combustible para los ciclones tropicales, por ello estamos proyectando o hay una correlación directa entre la cantidad de ciclones en el Océano Pacífico”, explicó el funcionario federal.
¿Cuántos ciclones se prevén?
En el Océano Pacífico se prevén entre 18 y 21 ciclones tropicales.
En el Océano Atlántico se están entre 11 y 15 ciclones.
El titular del SMN explicó que no significa que todos impacten en las costas mexicanas, solo que se incrementa la probabilidad de formaciones de este tipo de fenómenos meteorológicos.
Lluvias en invierno
El titular del SMN explicó que los fenómenos del Niño varían; en México se prevén lluvias en la frontera norte del país durante el invierno, además de más frentes fríos y más tormentas invernales.
Fabián Vázquez Romaña recordó que septiembre es el mes con más actividad ciclónica, por lo que se intensificarán las lluvias y en octubre ya interactúan con los frentes fríos.
“Si disminuyen las lluvias en el verano, el siguiente año podríamos tener temperaturas más altas en la primavera, más ondas de calor, más incendios forestales y por ende, con problemas en la calidad del aire en las ciudades”, refirió el especialista.
En tanto, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, afirmó que se trabaja de manera constante con autoridades estatales con el objetivo de implementar acciones necesarias de prevención, y en su caso, informar a la población que estén en alguna situación de riesgo derivado de los fenómenos meteorológicos y sus pronósticos de impacto.