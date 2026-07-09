México reabre frente con EU por el caso Mayo, mientras desvía el foco de Rocha y los nueve acusados

Las acusaciones contra Salazar

El frente entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum contra Estados Unidos tiene como destinatario no a Joe Biden, entonces presidente de Estados Unidos, sino a su representante, Ken Salazar.

La presidenta Claudia Sheinbaum le acusa que como representante de Estados Unidos mintió y fue omiso. “Consideramos que hubo omisión y mentira por parte del exembajador”, afirmó este jueves.

Ante su pregunta de quién mintió en torno a si hubo o no participación de Estados Unidos en la detención de Zambada, Salazar insistió en que en el avión en el que fue trasladado no era de ellos.

“La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una pregunta: ¿quién dijo la verdad? Permítanme responderla claramente: El fiscal general Merrick Garland y yo nos comunicamos con el gobierno mexicano en nuestras declaraciones públicas y con el gobierno mexicano el 25 y 26 de julio de 2024 sobre las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán. Nos comunicamos con el gobierno mexicano que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación. La verdad es la verdad”, escribió Salazar en sus redes sociales.

Statement by Former Secretary of the Interior Ken Salazar



President Claudia Sheinbaum has asked a question: who told the truth? Let me answer it plainly:



Attorney General Merrick Garland and I communicated to the Mexican government in our public statements and to the Mexican… — Ken Salazar (@KenSalazar) July 8, 2026

Y le planteó por qué no explica cómo el propio FBI expone la aeronave como parte del operativo que llevó a la detención de Zambada.

“El exembajador dice lo mismo que dijo hace dos años, pero el problema es que recientemente se presentó el avión como un operativo del FBI en una feria. El problema es que hay una contradicción y, de acuerdo con la Fiscalía, hay falta a la verdad por parte del exembajador”, agregó.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, también advirtió que Salazar mintió y que incurrió en violaciones graves, pero ninguna implicaría alguna sanción penal debido a que el exdiplomático goza de inmunidad procesal.

''Las consecuencias, sí debo precisar esto, no son necesariamente penales y no lo son número uno, porque los embajadores en el desempeño de su representación diplomática gozan técnicamente en derecho como la inmunidad diplomática internacional, de tal manera lo que curre no puede ser investigado, perseguido o castigado", aclaró Raúl Armando Jiménez Vázquez, Fiscal Especializado de Control Competencial.