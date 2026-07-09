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México

“El Jando”, bajo sospecha de pilotar el vuelo que trasladó a “El Mayo” a Estados Unidos

Autoridades federales no han confirmado la identidad del piloto que llevó a Ismael Zambada a Estados Unidos, sin embargo, las investigaciones apuntan a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando".
jue 09 julio 2026 03:17 PM
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''El Jando'' era un hombre de confianza de ''Los Chapitos''. (Fotos: Especiales )

La identidad del piloto que condujo la aeronave en la que Ismael "El Mayo" Zambada llegó a Estados Unidos toma forma. A casi dos años de la captura del fundador del Cártel de Sinaloa, documentos judiciales estadounidenses y las investigaciones abiertas en México apuntan a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando", como el hombre que habría estado al mando del vuelo que despegó de Sinaloa y aterrizó el 25 de julio de 2024 en Santa Teresa, Nuevo México.

El nombre de Núñez Ojeda permaneció fuera del foco público durante varios meses. Sin embargo, conforme avanzaron las indagatorias en ambos países y salieron a la luz nuevos expedientes, el presunto operador de ''Los Chapitos'' comenzó a ser señalado como una pieza central para reconstruir cómo se ejecutó el traslado de Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

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De acuerdo con las autoridades federales, "El Jando" era considerado uno de los pilotos de confianza de la facción de ''Los Chapitos'' y presuntamente realizaba vuelos para la organización criminal.

Las investigaciones lo vinculan con tareas de logística aérea y con el movimiento de integrantes del grupo delictivo, razón por la que su eventual participación en el vuelo de julio de 2024 es considerada estratégica para esclarecer el caso.

El presunto operador fue capturado el 8 de febrero de 2025 durante un operativo de fuerzas federales en Jesús María, comunidad ubicada al norte de Culiacán e identificada como uno de los principales bastiones de ''Los Chapitos''.

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Ismael Zambada asegura que los hijos de Joaquín Guzmán Loera lo secuestraron para entregarlo a Estados Unidos. (Foto: FBI.)

La detención derivó de un despliegue encabezado por el Ejército y la Guardia Nacional que fue respondido con ataques armados por parte de civiles, provocando un enfrentamiento antes de concretar el arresto.

Tras permanecer bajo proceso en México, Núñez Ojeda fue entregado a las autoridades estadounidenses, donde enfrenta cargos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico.

Su traslado ocurrió mientras fiscales de ese país profundizaban las investigaciones sobre la estructura de ''Los Chapitos'' y los acontecimientos que rodearon la llegada de "El Mayo" Zambada a territorio estadounidense.

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La figura de "El Jando" volvió a cobrar relevancia luego de que la Fiscalía General de la República acusara al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de proporcionar información incompleta sobre el caso.

Para la autoridad mexicana, aún existen vacíos sobre la planeación del vuelo, la participación de cada uno de los involucrados y el conocimiento previo que tuvieron las autoridades estadounidenses antes del aterrizaje de la aeronave.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó hoy que el piloto que trasladó a ''El Mayo'' fue extraditado a Estados Unidos, sin nombrar al ''Jando''.

“Hay que ver las condiciones en las cuales se entregó. La Fiscalía ayer lo informó y la Fiscalía tendría que plantearlo, y le pido al Canciller pues que revise el caso para que podamos dar más información”, dijo la mandataria desde Palacio Nacional.

La captura de "El Mayo" desencadenó además una reconfiguración del Cártel de Sinaloa. La confrontación entre las facciones de ''Los Chapitos'' y ''Los Mayos'' escaló en los meses posteriores y dio paso a una ola de violencia que aún mantiene impactos en distintas regiones del estado, lo que convierte al vuelo del 25 de julio de 2024 en un hecho determinante para entender el conflicto que persiste al interior de la organización criminal.

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Tags

Narcotráfico Ismael 'El Mayo' Zambada Joaquín Guzmán Loera

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