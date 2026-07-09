“El Jando”, bajo sospecha de pilotar el vuelo que trasladó a “El Mayo” a Estados Unidos

De acuerdo con las autoridades federales, "El Jando" era considerado uno de los pilotos de confianza de la facción de ''Los Chapitos'' y presuntamente realizaba vuelos para la organización criminal.

Las investigaciones lo vinculan con tareas de logística aérea y con el movimiento de integrantes del grupo delictivo, razón por la que su eventual participación en el vuelo de julio de 2024 es considerada estratégica para esclarecer el caso.

El presunto operador fue capturado el 8 de febrero de 2025 durante un operativo de fuerzas federales en Jesús María, comunidad ubicada al norte de Culiacán e identificada como uno de los principales bastiones de ''Los Chapitos''.

Ismael Zambada asegura que los hijos de Joaquín Guzmán Loera lo secuestraron para entregarlo a Estados Unidos. (Foto: FBI.)

La detención derivó de un despliegue encabezado por el Ejército y la Guardia Nacional que fue respondido con ataques armados por parte de civiles, provocando un enfrentamiento antes de concretar el arresto.

Tras permanecer bajo proceso en México, Núñez Ojeda fue entregado a las autoridades estadounidenses, donde enfrenta cargos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico.

Su traslado ocurrió mientras fiscales de ese país profundizaban las investigaciones sobre la estructura de ''Los Chapitos'' y los acontecimientos que rodearon la llegada de "El Mayo" Zambada a territorio estadounidense.