“El Jando”, bajo sospecha de pilotar el vuelo que trasladó a “El Mayo” a Estados Unidos

La identidad del piloto que condujo la aeronave en la que Ismael "El Mayo" Zambada llegó a Estados Unidos toma forma. A casi dos años de la captura del fundador del Cártel de Sinaloa, documentos judiciales estadounidenses y las investigaciones abiertas en México apuntan a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando", como el hombre que habría estado al mando del vuelo que despegó de Sinaloa y aterrizó el 25 de julio de 2024 en Santa Teresa, Nuevo México.
El nombre de Núñez Ojeda permaneció fuera del foco público durante varios meses. Sin embargo, conforme avanzaron las indagatorias en ambos países y salieron a la luz nuevos expedientes, el presunto operador de ''Los Chapitos'' comenzó a ser señalado como una pieza central para reconstruir cómo se ejecutó el traslado de Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.