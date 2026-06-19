Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Adiós a las filas: mexicanos podrán corregir su acta de nacimiento y agilizar el trámite del pasaporte desde esta fecha

Las personas que por diversos motivos no puedan trasladarse a sus lugares de origen para rectificar los datos en su acta de nacimiento, podrán hacerlo en línea a partir de esta fecha.
vie 19 junio 2026 09:29 AM
Añadir Expansión Política en Google
¿Tu acta de nacimiento tiene errores? Ya se podrá corregir en línea y sin tener que ir al Registro Civil
Algunas personas que tienen datos erróneos en su acta de nacimiento, tienen que trasladarse al lugar donde nacieron para iniciar con los trámites para la corrección del documento. (Foto: Facebook)

El secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, informó que a partir del próximo 22 de junio, se habilitará una nueva plataforma digital que permitirá a los ciudadanos realizar trámites y correcciones en sus actas de nacimiento, matrimonio y defunción sin necesidad de trasladarse a su lugar de origen.

El funcionario federal detalló que esta herramienta, integrada en el portal oficial miresgistrocivil.gob.mx, busca eliminar las trabas burocráticas que anteriormente obligaban a los usuarios a realizar viajes y esperar hasta 30 días para obtener correcciones, simplificando significativamente el proceso para los 18.2 millones de usuarios potenciales del sistema de Registro Civil.

Publicidad

Corregir acta de nacimiento en línea

Como parte de la simplificación de trámites y reducción de requisitos en la Plataforma Nacional del Registro Civil, Merino explicó que si el nombre de una persona estaba mal escrito en el acta de nacimiento o en los libros del Registro Civil, o en los dos, uno tenía que viajar a su lugar de nacimiento, si es que uno no vive en donde nació.

“Imagínense una persona que trabaja en Ciudad Juárez y se tenía que desplazar hasta donde nació, en Guanajuato, Chiapas, Querétaro, en donde haya sido, a solicitar el trámite presencialmente, esperar 30 días para la corrección del acta y luego regresar. Pues era un trámite realmente prohibitivo para muchas personas”, dijo en la Mañanera del Pueblo del 18 de junio.

Actualmente, esa persona que vive en México, Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo puede simplemente ingresar a la plataforma, y de esa forma solicitar este trámite, que se realiza de manera digital hasta que queda resuelto.

¿Qué se puede realizar en la plataforma?

- Corrección en el sistema, si es que tu acta, por ejemplo, dice “María” y en el sistema parece “Ma”, que son errores frecuentes.

Si no aparece tu nombre completo.

Si tu acta no aparece en línea, solicitar que aparezca en línea.

La certificación de CURP, que simplemente quiere decir que tu CURP está validado contra los libros del Registro Civil.

“Y vamos a integrar el 22 de junio dos más, que son las constancias de inexistencia de nacimiento o matrimonio”, expresó José Merino.

¿Cómo sacar mi CURP en línea?

La plataforma funcionará las 24 horas, los siete días a la semana a través del siguiente link: https://www.miregistrocivil.gob.mx/ en donde se ingresará con la cuenta Llave MX. José Merino recordó que la Llave MX sirve para trámites federales y algunos locales.

Se debe colocar la Clave Única de registro de Población (CURP) y en caso de no conocerlo, se colocan los siguientes datos:

  • Nombre
  • Fecha de nacimiento
  • Sexo
  • Lugar de nacimiento.

El sistema busca en el sistema de información y genera la CURP lista para su descarga.

Publicidad

¿Qué es el acta actualizada?

El acta actualizada es el documento que contiene los datos correctos de la persona y que está dada de alta en la Base de Datos Nacional del Registro Civil.

Debes de comprobar los datos en el siguiente enlace https://www.gob.mx/ActaNacimiento/ y tener a la mano los datos personales o el CURP.

Pasaporte con menos requisitos

El titular de la ATDT destacó que en el caso de los pasaportes, se trabajó en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores para simplificar este trámite y pasar de seis a tres requisitos y una reducción en promedio del 50%.

Ahora, se podrán subir anticipadamente de manera digital los documentos que solicita la SRE para la obtención del pasaporte; después se elige la fecha, lugar y hora de tu cita para el pasaporte. Eso quiere decir que, para cuando tú llegues, tus documentos ya están validados.

“Es un cambio muy importante: antes era frecuente que ibas a la oficina de pasaportes; no llevabas tu documentación completa, te tenías que ir, volver a regresar y dar varias vueltas. Entonces, el proceso se hace muy sencillo y en una sola visita puedes obtener tu pasaporte o el de tus hijos, tu familia”, destacó el funcionario.

El sitio es gob.mx/pasaporte . Y a la fecha, lo han usado casi 5 millones de personas.

Leer más:

SCJN invalida el cobro por sacar el acta de nacimiento de los recién nacidos en un estado de la República
México

SCJN invalida el cobro del registro y primera acta de nacimiento en esta entidad

¿Cuánto cuesta el pasaporte?

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en 2026 el costo del pasaporte mexicano varía según los años de vigencia del documento. Estas son las tarifas vigentes:

1 año: 920 pesos

3 años: 1,795 pesos

6 años: 2,440 pesos

10 años: 4,280 pesos

Publicidad

El titular de ATDT prevé que la adopción de estos trámites en todo el país se haga al 100% este mismo año, pero depende de un trabajo en conjunto con las autoridades municipales y estatales, además de la capacitación que se les tiene que dar a los funcionarios.

Tags

Trámites Trámites

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad