¿Tu acta de nacimiento tiene errores? Ya se podrá corregir en línea y sin tener que ir al Registro Civil

Corregir acta de nacimiento en línea

Como parte de la simplificación de trámites y reducción de requisitos en la Plataforma Nacional del Registro Civil, Merino explicó que si el nombre de una persona estaba mal escrito en el acta de nacimiento o en los libros del Registro Civil, o en los dos, uno tenía que viajar a su lugar de nacimiento, si es que uno no vive en donde nació.

“Imagínense una persona que trabaja en Ciudad Juárez y se tenía que desplazar hasta donde nació, en Guanajuato, Chiapas, Querétaro, en donde haya sido, a solicitar el trámite presencialmente, esperar 30 días para la corrección del acta y luego regresar. Pues era un trámite realmente prohibitivo para muchas personas”, dijo en la Mañanera del Pueblo del 18 de junio.

Actualmente, esa persona que vive en México, Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo puede simplemente ingresar a la plataforma, y de esa forma solicitar este trámite, que se realiza de manera digital hasta que queda resuelto.

¿Qué se puede realizar en la plataforma?

- Corrección en el sistema, si es que tu acta, por ejemplo, dice “María” y en el sistema parece “Ma”, que son errores frecuentes.

Si no aparece tu nombre completo.

Si tu acta no aparece en línea, solicitar que aparezca en línea.

La certificación de CURP, que simplemente quiere decir que tu CURP está validado contra los libros del Registro Civil.

“Y vamos a integrar el 22 de junio dos más, que son las constancias de inexistencia de nacimiento o matrimonio”, expresó José Merino.

¿Cómo sacar mi CURP en línea?

La plataforma funcionará las 24 horas, los siete días a la semana a través del siguiente link: https://www.miregistrocivil.gob.mx/ en donde se ingresará con la cuenta Llave MX. José Merino recordó que la Llave MX sirve para trámites federales y algunos locales.

Se debe colocar la Clave Única de registro de Población (CURP) y en caso de no conocerlo, se colocan los siguientes datos:

Nombre

Fecha de nacimiento

Sexo

Lugar de nacimiento.

El sistema busca en el sistema de información y genera la CURP lista para su descarga.