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México

SCJN invalida el cobro del registro y primera acta de nacimiento en esta entidad

Los ministros determinaron que el cobro que se realiza en los registros civiles de la entidad ubicada al norte del país contraviene el derecho a la identidad.
mar 16 junio 2026 02:41 PM
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SCJN invalida el cobro por sacar el acta de nacimiento de los recién nacidos en un estado de la República
El acta de nacimiento es un derecho a la identidad que está dentro de la legislación mexicana. (Foto: Facebook)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional el cobro de 150 pesos por el registro de nacimientos en Coahuila, un trámite que contravenía el derecho a la identidad, y que está establecido en la Constitución mexicana, por lo que los ministros determinaron por unanimidad que tampoco la primera copia certificada del acta puede estar sujeta a cobros, restricciones u otro tipo de condiciones.

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Los ministros discutieron sobre el artículo 67, fracción I, de la Ley de Hacienda para Coahuila, que establecía el cobro de 150 pesos por el servicio de registro de nacimientos ante el Registro Civil, el cual quedó sin efectos.

Los integrantes de la SCJN determinaron que el cobro que se le hace a las personas que desean registrar a los recién nacidos es contrario a lo que dice el artículo 4 de la Constitución, que reconoce el derecho de toda persona a la identidad y establece que el registro de nacimiento debe realizarse sin costo.

Al respecto, la ministra ponente Sara Irene Herrerías Guerra argumentó que se debía invalidar la norma al considerar que el cobro afectaba de forma directa a niñas, niños y adolescentes, quienes tienen en el acta de nacimiento el documento oficial para ser reconocidos legalmente desde sus primeros días de vida.

“De manera que cualquier legislación que establezca un cobro por registro de nacimientos contraviene el derecho humano a la identidad en perjuicio principalmente del interés superior de las niñas, niños y personas adolescentes”.

“Por estas razones, se propone declarar la invalidez del artículo 67, fracción 1º, de la Ley de Hacienda para Coahuila de Zaragoza, por contravenir los artículos 1º y 4º de la Constitución, así como 2º transitorio del decreto por el que se adiciona el artículo 4º de la Constitución Política, publicada en el Diario Oficial”, expresó la ministra.

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La ministra Loretta Ortiz recordó que las legislaturas estatales tampoco pueden condicionar el trámite, ni poner plazos, pues tienen el deber de proteger ampliamente el derecho de identidad.

A través de su cuenta en Facebook, la ministra informó que aunque el estado ofrecía "estímulos fiscales" para no cobrar los servicios de "registro de nacimientos" a ciertos grupos (como personas mayores de 18 años que no se encuentran registradas), esto no subsana la inconstitucionalidad de la norma.

"El derecho a la identidad debe ser gratuito para todas las personas, sin importar la edad ni la discrecionalidad de las autoridades locales", compartió en su red social.

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Costos del acta certificada digital

Las personas que deseen obtener una copia certificada digital del acta de nacimiento sí deben de realizar un pago que determine cada entidad de la República, para consultarlos debes dar clic en este enlace.

1. Tener una cuenta en Llave MX

2. Contar con la CURP o los datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) de la persona registrada.

3. Realizar el pago en línea con tarjeta o mediante formatos para bancos autorizados.

Costos de acta de nacimiento por estado

1.- Aguascalientes 100 pesos

2.- Baja California 243 pesos

3.- Baja California Sur 224 pesos

4.- Campeche 68 pesos

5.- Coahuila 194 pesos

6.- Colima 102 pesos

7.- Chiapas 123 pesos

8.- Chihuahua 128 pesos

9.- Ciudad de México 94 pesos

10.- Durango 135 pesos

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11.- Guanajuato 98 pesos

12.- Guerrero 100 pesos

13.- Hidalgo 147 pesos

14.- Jalisco 95 pesos

15.- México 69 pesos

16.- Michoacán 162 pesos

17.- Morelos 113 pesos

18.- Nayarit 80 pesos

19.- Nuevo León 68 pesos

20.- Oaxaca 131 pesos

21.- Puebla 160 pesos

22.- Querétaro 141 pesos

23.- Quintana Roo 57 pesos

24.- San Luis Potosí 127 pesos

25.- Sinaloa 124 pesos

26.- Sonora 104 pesos

27.- Tabasco 113 pesos

28.- Tamaulipas 114 pesos

29.- Tlaxcala 170 pesos

30.- Veracruz 199 pesos

31.- Yucatán 229 pesos

32.- Zacatecas 110 pesos

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Trámites Suprema Corte de Justicia de la Nación

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