SCJN invalida el cobro por sacar el acta de nacimiento de los recién nacidos en un estado de la República

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional el cobro de 150 pesos por el registro de nacimientos en Coahuila, un trámite que contravenía el derecho a la identidad, y que está establecido en la Constitución mexicana, por lo que los ministros determinaron por unanimidad que tampoco la primera copia certificada del acta puede estar sujeta a cobros, restricciones u otro tipo de condiciones.
SCJN invalida el cobro del registro y primera acta de nacimiento en esta entidad
Los ministros discutieron sobre el artículo 67, fracción I, de la Ley de Hacienda para Coahuila, que establecía el cobro de 150 pesos por el servicio de registro de nacimientos ante el Registro Civil, el cual quedó sin efectos.
Los integrantes de la SCJN determinaron que el cobro que se le hace a las personas que desean registrar a los recién nacidos es contrario a lo que dice el artículo 4 de la Constitución, que reconoce el derecho de toda persona a la identidad y establece que el registro de nacimiento debe realizarse sin costo.
Al respecto, la ministra ponente Sara Irene Herrerías Guerra argumentó que se debía invalidar la norma al considerar que el cobro afectaba de forma directa a niñas, niños y adolescentes, quienes tienen en el acta de nacimiento el documento oficial para ser reconocidos legalmente desde sus primeros días de vida.
“De manera que cualquier legislación que establezca un cobro por registro de nacimientos contraviene el derecho humano a la identidad en perjuicio principalmente del interés superior de las niñas, niños y personas adolescentes”.
“Por estas razones, se propone declarar la invalidez del artículo 67, fracción 1º, de la Ley de Hacienda para Coahuila de Zaragoza, por contravenir los artículos 1º y 4º de la Constitución, así como 2º transitorio del decreto por el que se adiciona el artículo 4º de la Constitución Política, publicada en el Diario Oficial”, expresó la ministra.
La ministra Loretta Ortiz recordó que las legislaturas estatales tampoco pueden condicionar el trámite, ni poner plazos, pues tienen el deber de proteger ampliamente el derecho de identidad.
A través de su cuenta en Facebook, la ministra informó que aunque el estado ofrecía "estímulos fiscales" para no cobrar los servicios de "registro de nacimientos" a ciertos grupos (como personas mayores de 18 años que no se encuentran registradas), esto no subsana la inconstitucionalidad de la norma.
"El derecho a la identidad debe ser gratuito para todas las personas, sin importar la edad ni la discrecionalidad de las autoridades locales", compartió en su red social.
Costos del acta certificada digital
Las personas que deseen obtener una copia certificada digital del acta de nacimiento sí deben de realizar un pago que determine cada entidad de la República, para consultarlos debes dar clic en este enlace.
1. Tener una cuenta en Llave MX
2. Contar con la CURP o los datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) de la persona registrada.
3. Realizar el pago en línea con tarjeta o mediante formatos para bancos autorizados.
Costos de acta de nacimiento por estado
1.- Aguascalientes 100 pesos
2.- Baja California 243 pesos
3.- Baja California Sur 224 pesos
4.- Campeche 68 pesos
5.- Coahuila 194 pesos
6.- Colima 102 pesos
7.- Chiapas 123 pesos
8.- Chihuahua 128 pesos
9.- Ciudad de México 94 pesos
10.- Durango 135 pesos
11.- Guanajuato 98 pesos
12.- Guerrero 100 pesos
13.- Hidalgo 147 pesos
14.- Jalisco 95 pesos
15.- México 69 pesos
16.- Michoacán 162 pesos
17.- Morelos 113 pesos
18.- Nayarit 80 pesos
19.- Nuevo León 68 pesos
20.- Oaxaca 131 pesos
21.- Puebla 160 pesos
22.- Querétaro 141 pesos
23.- Quintana Roo 57 pesos
24.- San Luis Potosí 127 pesos
25.- Sinaloa 124 pesos
26.- Sonora 104 pesos
27.- Tabasco 113 pesos
28.- Tamaulipas 114 pesos
29.- Tlaxcala 170 pesos
30.- Veracruz 199 pesos
31.- Yucatán 229 pesos
32.- Zacatecas 110 pesos