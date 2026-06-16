SCJN invalida el cobro por sacar el acta de nacimiento de los recién nacidos en un estado de la República

Los ministros discutieron sobre el artículo 67, fracción I, de la Ley de Hacienda para Coahuila, que establecía el cobro de 150 pesos por el servicio de registro de nacimientos ante el Registro Civil, el cual quedó sin efectos.

Los integrantes de la SCJN determinaron que el cobro que se le hace a las personas que desean registrar a los recién nacidos es contrario a lo que dice el artículo 4 de la Constitución, que reconoce el derecho de toda persona a la identidad y establece que el registro de nacimiento debe realizarse sin costo.

Al respecto, la ministra ponente Sara Irene Herrerías Guerra argumentó que se debía invalidar la norma al considerar que el cobro afectaba de forma directa a niñas, niños y adolescentes, quienes tienen en el acta de nacimiento el documento oficial para ser reconocidos legalmente desde sus primeros días de vida.

“De manera que cualquier legislación que establezca un cobro por registro de nacimientos contraviene el derecho humano a la identidad en perjuicio principalmente del interés superior de las niñas, niños y personas adolescentes”.

“Por estas razones, se propone declarar la invalidez del artículo 67, fracción 1º, de la Ley de Hacienda para Coahuila de Zaragoza, por contravenir los artículos 1º y 4º de la Constitución, así como 2º transitorio del decreto por el que se adiciona el artículo 4º de la Constitución Política, publicada en el Diario Oficial”, expresó la ministra.