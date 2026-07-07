El asunto fue retirado para elaborar un nuevo proyecto, por lo que el criterio aún no es obligatorio, pero anticipa el sentido que podría adoptar el máximo tribunal en una decisión que impactaría a miles de familias mexicanas.

¿Sin impuestos por los recursos de una Afore?

El debate surgió al analizar la Contradicción de Criterios 49/2026, un mecanismo mediante el cual la Suprema Corte unifica criterios cuando distintos tribunales federales resuelven de forma diferente un mismo problema jurídico.

En este caso, dos tribunales colegiados llegaron a conclusiones opuestas sobre el tratamiento fiscal del dinero acumulado en una cuenta individual para el retiro cuando el trabajador fallece.

Uno de ellos consideró que el dinero entregado a los beneficiarios constituye un ingreso gravable y, por tanto, debe pagar ISR. El otro sostuvo que esos recursos son equiparables a una herencia o legado y, por ello, se encuentran exentos del impuesto conforme al artículo 93, fracción XXII, de la Ley del ISR.

Durante la discusión, la mayoría de ministras y ministros coincidió en que los recursos de la Afore no representan una nueva riqueza para los beneficiarios, sino patrimonio previamente generado por la persona trabajadora durante su vida laboral mediante aportaciones obligatorias al sistema de ahorro para el retiro.

Además, señalaron que la finalidad de esos recursos es brindar protección económica a la familia del trabajador fallecido, por lo que al ponerles impuestos sería contrario al objetivo social del sistema pensionario.

¿Ya no se pagará el impuesto? Aún falta una resolución definitiva

Al concluir, el Pleno de la Suprema Corte determinó retirar el asunto para que se elabore un nuevo proyecto que incorpore las consideraciones expresadas por las ministras y ministros durante la sesión.

Esto significa que la Contradicción de Criterios 49/2026 permanece pendiente y, por ahora, no existe un criterio obligatorio para todos los tribunales del país.