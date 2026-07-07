La defensa de Ancira culpa a AMLO de causar la quiebra de AHMSA y freno de pagos a Pemex

Esta mañana, la presidenta Sheinbaum informó que se reactivó la orden de aprehensión en contra del exdirector de AHMSA, Alonso Ancira, en tanto que la semana pasada la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya.

Los tres son señalados de haber participado, con diverso grado de responsabilidad, en operaciones irregulares entorno al caso Agronitrogenados, una planta de fertilizantes chatarra por la que Pemex, entonces bajo la dirección de Emilio Lozoya, pagó un sobreprecio de más de 200 millones de dólares.

En el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, autoridades armaron una negociación que derivó en un acuerdo reparatorio por el cual Ancira pagaría por el daño al erario.

El 19 de abril de 2021 se suscribió el acuerdo, pero de acuerdo a la explicación de los abogados, firmaron la empresa paraestatal con AHMSA como Persona Moral y no Alonso Ancira como Persona Física, por lo que el deudor es la empresa.

Sin embargo AHMSA entró en concurso mercantil en mayo de 2023 y se declaró en quiebra el 7 de noviembre de 2024.

Por tanto, según la defensa de Ancira, dado que los bienes de esa empresa se pusieron como garantía prendaria, Pemex debe reclamar los pagos pendientes dentro del concurso mercantil, como lo hacen todos los acreedores reconocidos en el proceso judicial.

Ancira, en esta versión de sus abogados, ya no está relacionado con AHMSA ni con sus compromisos, pues el 20 de abril de 2024 entregó las acciones y la administración a Argentem Creek Partners.

Esa firma asumió los pasivos de AMHSA y aunque buscó volver a ponerla en marcha con capital foráneo, eso no fue posible, pues “la operación fue bloqueada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, llevando a la empresa a la quiebra definitiva”.

Los abogados recordaron que se han hecho dos pagos parciales del acuerdo reparatorio y el tercero ya no fue posible, pues fue cuando AMHSA entró en una crisis financiera que la llevó a la quiebra.