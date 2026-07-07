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México

La defensa de Ancira culpa a AMLO de causar la quiebra de AHMSA y freno de pagos a Pemex

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, autoridades negociaron un acuerdo reparatorio por el cual el empresario Alonso Ancira pagaría por el daño al erario.
mar 07 julio 2026 05:43 PM
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Pemex
Petróleos Mexicanos era dirigido por Emilio Lozoya cuando ocurrió el daño a su presupuesto. (Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Los abogados del empresario Alonso Ancira aseguraron que su defendido no tiene responsabilidad de cubrir más pagos a Pemex, pues el acuerdo de reparación de daños por el caso Agronitrogenados corresponde a Altos Hornos de México (AHMSA), empresa hoy en quiebra.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum asegurara que la reactivación del caso del desfalco de Agronitrogenados tiene que ver con que Ancira no realizó los pagos a los que se comprometió realizar a Pemex, la defensa del empresario precisó que ya se saldaron 104 millones de dólares y restan 112 millones de dólares, pero ya no es responsabilidad de su defendido.

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Esta mañana, la presidenta Sheinbaum informó que se reactivó la orden de aprehensión en contra del exdirector de AHMSA, Alonso Ancira, en tanto que la semana pasada la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya.

Los tres son señalados de haber participado, con diverso grado de responsabilidad, en operaciones irregulares entorno al caso Agronitrogenados, una planta de fertilizantes chatarra por la que Pemex, entonces bajo la dirección de Emilio Lozoya, pagó un sobreprecio de más de 200 millones de dólares.

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En el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, autoridades armaron una negociación que derivó en un acuerdo reparatorio por el cual Ancira pagaría por el daño al erario.

El 19 de abril de 2021 se suscribió el acuerdo, pero de acuerdo a la explicación de los abogados, firmaron la empresa paraestatal con AHMSA como Persona Moral y no Alonso Ancira como Persona Física, por lo que el deudor es la empresa.

Sin embargo AHMSA entró en concurso mercantil en mayo de 2023 y se declaró en quiebra el 7 de noviembre de 2024.

Por tanto, según la defensa de Ancira, dado que los bienes de esa empresa se pusieron como garantía prendaria, Pemex debe reclamar los pagos pendientes dentro del concurso mercantil, como lo hacen todos los acreedores reconocidos en el proceso judicial.

Ancira, en esta versión de sus abogados, ya no está relacionado con AHMSA ni con sus compromisos, pues el 20 de abril de 2024 entregó las acciones y la administración a Argentem Creek Partners.

Esa firma asumió los pasivos de AMHSA y aunque buscó volver a ponerla en marcha con capital foráneo, eso no fue posible, pues “la operación fue bloqueada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, llevando a la empresa a la quiebra definitiva”.

Los abogados recordaron que se han hecho dos pagos parciales del acuerdo reparatorio y el tercero ya no fue posible, pues fue cuando AMHSA entró en una crisis financiera que la llevó a la quiebra.

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El primer pago fue, según expusieron, de 50 millones de dólares erogados el 30 de noviembre de 2021. El segundo fue por 54 millones de dólares, pagados el 2 de diciembre de 2022.

Por tanto el saldo pendiente es de 112 millones de dólares, pero ahora cobrables en concurso mercantil.

“Hoy Pemex es un acreedor más dentro de la masa concursal y los anteriores propietarios de las acciones no tienen ninguna responsabilidad frente a esa deuda, que está garantizada por acciones y bienes de la empresa, ahora quebrada y fuera de operación”, según la exposición de la defensa.

Por ello consideraron que las expresiones de la presidenta Claudia Sheinbaum son “otra cortina de humo distractora”.

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ALTOS HORNOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. Emilio Lozoya Austin Fraudes Pemex AMLO

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