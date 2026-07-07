Mundial en CDMX sacó a 4.7 millones de aficionados a las calles y dejó derrama de 18,000 mdp

La asistencia pasó de 420,000 personas en la inauguración con el partido de México contra Sudáfrica el 11 de junio, hasta alcanzar el máximo de 1.4 millones de aficionados en la capital con el encuentro de la selección tricolor frente a Ecuador el 30 de junio y quedar cerca con 1.35 millones en el juego en el que Inglaterra dejó fuera de la Copa Mundial a los mexicanos el 5 de julio.

Asistencia de personas a las transmisiones y festejos en la CDMX a cada partido de la Selección Mexicana en el Mundial de Futbol. (Gráfico: Elaboración propia con datos del Gobierno CDMX)

La fiesta, sin embargo, se vio marcada también por la tragedia: en la celebración de la victoria de México contra Ecuador tres personas murieron de asfixia por aplastamiento, al generarse una avalancha humana ante la gran concentración de personas alrededor del Ángel de la Independencia.

Las víctimas fueron Joshami Irais Robles Cortázar, de 19 años; Leonardo Ruiz Manjarrez, de 44 años y Emilin Yumith Téllez González, de 48 años.

La misma noche del 30 de junio se registró un fallecimiento más, el de Isaías Aparicio Trejo, de 19 años, cuyas causas de deceso aún son investigadas por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

Ante ello, el Gobierno capitalino reforzó el operativo para controlar el aforo así como la aplicación de filtros para decomisar bebidas alcohólicas y objetos peligrosos a los asistentes, registrándose saldo blanco en el partido contra Inglaterra este 5 de julio, el último de la Selección Mexicana y también en jugarse en territorio nacional.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de la ciudad, se dieron en total 3,563 atenciones médicas y 93 personas fueron trasladadas a hospitales.