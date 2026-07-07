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Mundial en CDMX sacó a 4.7 millones de aficionados a las calles y dejó derrama de 18,000 mdp

La cantidad de personas en las calles de la CDMX se triplicó de la inauguración al último partido de la Selección Mexicana.
mar 07 julio 2026 11:14 AM
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En el partido de México contra Inglaterra, 1.35 millones de personas salieron a Paseo de la Reforma, el Zócalo, el Monumento a la Revolución y los Festivales Futboleros para seguir el encuentro y apoyar a sus jugadores. (Foto: Gobierno CDMX)

Los cinco partidos de la selección mexicana en el Mundial de Futbol llevaron a 4.7 millones de aficionados a ver los juegos, celebrar y al final lamentar la derrota en las calles de la Ciudad de México y dejaron una derrama económica estimada de 18,000 millones de pesos.

Mientras el Estadio CDMX tiene una capacidad establecida de alrededor de 87,500 aficionados, en las calles con cada juego se incrementó la cantidad de personas en el Paseo de la Reforma, el FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino, el Monumento a la Revolución y los Festivales Futboleros en las alcaldías.

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La asistencia pasó de 420,000 personas en la inauguración con el partido de México contra Sudáfrica el 11 de junio, hasta alcanzar el máximo de 1.4 millones de aficionados en la capital con el encuentro de la selección tricolor frente a Ecuador el 30 de junio y quedar cerca con 1.35 millones en el juego en el que Inglaterra dejó fuera de la Copa Mundial a los mexicanos el 5 de julio.

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Asistencia de personas a las transmisiones y festejos en la CDMX a cada partido de la Selección Mexicana en el Mundial de Futbol. (Gráfico: Elaboración propia con datos del Gobierno CDMX)

La fiesta, sin embargo, se vio marcada también por la tragedia: en la celebración de la victoria de México contra Ecuador tres personas murieron de asfixia por aplastamiento, al generarse una avalancha humana ante la gran concentración de personas alrededor del Ángel de la Independencia.

Las víctimas fueron Joshami Irais Robles Cortázar, de 19 años; Leonardo Ruiz Manjarrez, de 44 años y Emilin Yumith Téllez González, de 48 años.

La misma noche del 30 de junio se registró un fallecimiento más, el de Isaías Aparicio Trejo, de 19 años, cuyas causas de deceso aún son investigadas por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

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Ante ello, el Gobierno capitalino reforzó el operativo para controlar el aforo así como la aplicación de filtros para decomisar bebidas alcohólicas y objetos peligrosos a los asistentes, registrándose saldo blanco en el partido contra Inglaterra este 5 de julio, el último de la Selección Mexicana y también en jugarse en territorio nacional.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de la ciudad, se dieron en total 3,563 atenciones médicas y 93 personas fueron trasladadas a hospitales.

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Derrama económica

La derrama económica de los cinco partidos del Mundial en la Ciudad de México fue de 18,818 millones de pesos, incluyendo el gasto de turistas nacionales e internacionales, así como de aficionados locales, estimó la Confederación Patronal de la República Mexicana en Ciudad de México (Coparmex CDMX).

“Esta derrama económica no solo se originó en las inmediaciones del estadio Ciudad de México, o los Fan Fest, también se compuso de los festejos y reuniones de cientos de miles de hogares capitalinos en donde el gasto promedio por reunión se ubicó en los 1,600 pesos”, indicó la organización empresarial en un comunicado.

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De forma paralela, el comercio informal tuvo una derrama de alrededor de 2,100 millones de pesos durante las celebraciones en el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y el Zócalo. “No se incluye en la derrama económica oficial por la naturaleza de esta”, aclaró Coparmex CDMX.

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