Los casos de covid repuntan tras festejos por los primeros triunfos de la selección mexicana

Desde entonces, solo en la capital, 4.7 millones de aficionados mexicana y visitantes extranjeros celebraron cada semana en el Ángel de la Independencia, a lo largo de Paseo de la Reforma y en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, casi siempre bajo las intensas lluvias de los días pasados.

Miles de personas salieron a las calles para celebrar las victorias de México en el mundial. (8. Yuri Cortez/AFP)

Las aglomeraciones de personas también se registraron en otras partes del país, sobre todo en Guadalajara y Monterrey, las otras ciudades mexicanas que fueron anfitrionas. Así como en restaurantes y bares con lleno total durante los partidos.

Tras el triunfo de México sobre República Checa, el 24 de junio, que llevó a más de 800,000 personas a festejar en el Ángel, los casos de covid llegaron a 90 en la semana del 21 al 27 de junio.

Sin embargo, en el informe semanal de casos covid, las autoridades subrayan que las cifras de las últimas dos semanas son preliminares y pueden modificarse en los próximos reportes.

En lo que va de 2026, México acumula un total de 572 casos confirmados de covid, además de 21 defunciones.

Las tres sedes mundialistas mexicanas están entre los 10 estados del país con más contagios. La Ciudad de México ocupa el primer lugar, con el 35% de los casos nacionales; Jalisco se ubica en la quinta posición, con el 5.6%, y Nuevo León está en el octavo lugar.

A pesar del repunte, los casos de covid están 88% por debajo de los contagios notificados en el mismo periodo de 2025, cuando se confirmaron 4,970.

Aumenta positividad a covid

Otro indicador da cuenta también del repunte. El país acumuló cuatro semanas con aumentos en la positividad a covid-19.