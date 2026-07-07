Los casos de covid repuntan tras festejos por los primeros triunfos de la selección mexicana

México registró un repunte de casos de covid en las primeras semanas del Mundial de Futbol 2026, especialmente tras los días donde miles de personas festejaron en las calles los triunfos de la selección mexicana.
Antes del evento deportivo, la Secretaría de Salud notificó ocho nuevos casos de covid en la semana del 10 al 16 de mayo. Un mes después, el número de contagios subió a 55 entre el 7 y el 13 de junio, semana del arranque de la Copa FIFA.
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Desde entonces, solo en la capital, 4.7 millones de aficionados mexicana y visitantes extranjeros celebraron cada semana en el Ángel de la Independencia, a lo largo de Paseo de la Reforma y en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, casi siempre bajo las intensas lluvias de los días pasados.
Las aglomeraciones de personas también se registraron en otras partes del país, sobre todo en Guadalajara y Monterrey, las otras ciudades mexicanas que fueron anfitrionas. Así como en restaurantes y bares con lleno total durante los partidos.
Tras el triunfo de México sobre República Checa, el 24 de junio, que llevó a más de 800,000 personas a festejar en el Ángel, los casos de covid llegaron a 90 en la semana del 21 al 27 de junio.
Sin embargo, en el informe semanal de casos covid, las autoridades subrayan que las cifras de las últimas dos semanas son preliminares y pueden modificarse en los próximos reportes.
En lo que va de 2026, México acumula un total de 572 casos confirmados de covid, además de 21 defunciones.
Las tres sedes mundialistas mexicanas están entre los 10 estados del país con más contagios. La Ciudad de México ocupa el primer lugar, con el 35% de los casos nacionales; Jalisco se ubica en la quinta posición, con el 5.6%, y Nuevo León está en el octavo lugar.
A pesar del repunte, los casos de covid están 88% por debajo de los contagios notificados en el mismo periodo de 2025, cuando se confirmaron 4,970.
Aumenta positividad a covid
Otro indicador da cuenta también del repunte. El país acumuló cuatro semanas con aumentos en la positividad a covid-19.
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Esto significa que el porcentaje de pruebas positivas al virus SARS-Cov-2 registró un alza.
El incremento se observó desde la semana epidemiológica número 22, que corresponde a las fechas del 31 de mayo al 6 de junio, según datos de la Secretaría de Salud.
Se trata de la semana previa a la inauguración de la Copa de la FIFA, cuando al país comenzaron a llegar más visitantes para el evento deportivo. En esa semana, la positividad a covid subió a 6.2%. Siete días antes se ubicaba en 3.3%.
Después, este indicador se incrementó a 7.6% en la semana del partido inaugural del Mundial, que jugaron la selección nacional y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.
La positividad alcanzó un 8.4% la semana siguiente, la del 14 al 20 de junio, que incluyó el segundo partido de México. Aquel 18 de junio, unas 400,000 personas se aglomeraron en el Ángel de la Independencia tras el triunfo del país sobre Corea del Sur.
En la semana del 21 al 27 de junio, la última considerada en el reporte más reciente de la Dirección General de Epidemiología, el porcentaje de pruebas positivas del total realizado durante ese periodo subió hasta 13.3%.
El miércoles de esa semana, el 24 de junio, la selección mexicana se impuso a República Checa y más de 800,000 personas celebraron en la avenida Paseo de la Reforma, de acuerdo con cifras del Gobierno de la Ciudad de México.