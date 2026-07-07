A la par, cada farol colocado fue adquirido a un precio de entre 3,000 y 4,000 pesos según el modelo.

“Quiero aclarar también que el costo de los muros verdes no es como se mencionó que son excesivos, sino el costo del metro cuadrado es de 5,600 pesos, que está muy por debajo del valor comercial que ronda entre los 7,400 pesos o los 10,000 pesos por metro cuadrado”, sostuvo al encabezar un recorrido por las estaciones de la Línea 2 junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Rubalcava indicó que la contratación de las empresas para la remodelación de las estaciones -de Revolución a Tasqueña- intervenidas para recibir el Mundial de Futbol fueron a través de licitaciones abiertas y, aquellas por invitación restringida a ciertas empresas, están en proceso de ser revisadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM).

La intervención fue más allá del cambio de imagen de las estaciones, pues fueron renovados 28 trenes y rescatados seis trenes más que estaban fuera de servicio, con lo cual la Línea 2 cuenta ahora con un total de 32 trenes en operación.

"Esta obra se llevó a cabo en tiempo récord, son obras que se ejecutaron prácticamente en tres meses", afirmó Rubalcava.

A la Línea 2 se le destinaron 2,200 millones de pesos, de los cuales 1,500 millones fueron aportados por el gobierno federal y 700 millones son recursos de la ciudad.

La jefa de Gobierno afirmó que dos de cada tres pesos se destinaron a mantenimiento y solo un peso al cambio de imagen de las estaciones.

"De ninguna manera íbamos a gastar o invertir recursos que sobrepasaran cualquier cotizacion porque para nosotros lo más importante es el servicio cotidiano del Metro", explicó Brugada.