Dónde están los 21 módulos para recoger las placas para scooters, motos y bicis eléctricas en CDMX

Trámite para emplacar bicis eléctricas

El trámite inicia de manera digital en el Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México para realizar el trámite en línea y presentar la siguiente documentación: https://tramites.cdmx.gob.mx/ventanillavehicular/public/

Identificación oficial vigente con fotografía. En el caso de personas extranjeras, podrán presentar pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente.

Documento que acredite la propiedad del vehículo, como factura de primera venta o carta factura vigente.

Documento digital: Archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Esperar la validación de la información por parte de Semovi.

Recibir por correo electrónico la línea de captura para efectuar el pago.

Agendar una cita en un Módulo de Control Vehicular.

Presentar los documentos originales para su cotejo.

Recibir las placas, la tarjeta de circulación y, según corresponda, el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

