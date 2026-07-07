Dónde están los 21 módulos para recoger las placas para scooters, motos y bicis eléctricas en CDMX

Módulos para acudir a recoger las placas
Debido a que los trámites son similares a los que realizan los motociclistas, los módulos de control vehicular son los mismos, y estas son las direcciones:
Módulo Central Insurgentes ubicado en avenida Insurgentes Sur #263 planta baja, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.
Módulo División del Norte, ubicado en avenida Municipio Libre #314, colonia Emperadores, alcaldía Benito Juárez.
Módulo Plaza de las Estrellas, ubicado en Circuito Interior Melchor Ocampo #193 local J24 1er. piso, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.
Horarios de atención
En los siguientes módulos de las alcaldías el horario de atención es de las 08:00 a 17:00 horas (h) y sábado de 09:00 a 13:00 h.
El Retoño, ubicado en La Viga #1381, colonia El Retoño, alcaldía Iztapalapa.
El Zarco #510-1, pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.
Micromódulo Andrés Molina s/n, colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa.
San Lorenzo Tezonco, ubicado sobre avenida Tláhuac #5662, alcaldía Tláhuac.
Universidad, ubicado sobre avenida Universidad, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.
Acoxpa, ubicado sobre avenida Acoxpa #436, colonia Ex-Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan.
Azcapotzalco, ubicado en Nextengo #78, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Azcapotzalco.
Buenavista, ubicado en Jesús García #50, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.
Chabacano #43, colonia Asturias, alcaldía Cuauhtémoc.
Chinampac de Juárez, ubicado en Enrique Contel #361, colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa.
Iztacalco, ubicado en Avenida Té esquina con Río Churubusco s/n, edificio B, colonia Ramos Millán.
Cuajimalpa, Centro Comercial Santa Fe, ubicado sobre Vasco de Quiroga #3800, nivel 1 del estacionamiento.
Cuajimalpa, ubicado sobre avenida Juárez esquina con avenida México s/n edificio Vicente Guerrero, planta baja.
Gustavo A. Madero, ubicado sobre avenida 5 de febrero, s/n, colonia Aragón, la Villa.
Xochimilco, ubicado sobre avenida 20 de Noviembre #6, colonia San Marcos.
Coyoacán, ubicado sobre avenida Río Churubusco s/n prolongación Xicoténcatl, colonia San Diego Churubusco.
Magdalena Contreras, ubicado sobre avenida Luis Cabrera #1, colonia San Jerónimo Lídice.
Iztapalapa, ubicado sobre Cuauhtémoc #6, colonia San Pablo.