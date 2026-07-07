Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Direcciones de los 21 módulos en la CDMX para recoger placas de scooters y bicis eléctricas

Las personas que tienen este tipo de vehículos y que circulan por calles y avenidas en la CDMX, deben adecuarse a las nuevas disposiciones de la Semovi.
mar 07 julio 2026 03:06 PM
Añadir Expansión Política en Google
Dónde están los 21 módulos para recoger las placas para scooters, motos y bicis eléctricas en CDMX
En la CDMX es cada vez más común observar a personas con este tipo de vehículos, por lo que las autoridades decidieron regularizarlos. (Foto: Magdalena Montiel Velázquez/Cuartoscuro)

Tras darse a conocer los nuevos lineamientos a los que tendrán que añadirse los propietarios de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), mejor conocidos como scooters, bicis y motos eléctricas, para obtener placas y calcomanías para evitar multas en la CDXM, algunas personas que ya están iniciando con este trámite, tienen la inquietud de los módulos para ir a recoger las placas.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) compartió a través de sus redes sociales las ubicaciones de sus 21 módulos de control vehicular. Debido a que las reglas son similares a los que realizan los propietarios de motocicletas, no se habilitaron lugares extra.

Publicidad

Trámite para emplacar bicis eléctricas

El trámite inicia de manera digital en el Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México para realizar el trámite en línea y presentar la siguiente documentación: https://tramites.cdmx.gob.mx/ventanillavehicular/public/

Identificación oficial vigente con fotografía. En el caso de personas extranjeras, podrán presentar pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente.

Documento que acredite la propiedad del vehículo, como factura de primera venta o carta factura vigente.

Documento digital: Archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Esperar la validación de la información por parte de Semovi.

Recibir por correo electrónico la línea de captura para efectuar el pago.

Agendar una cita en un Módulo de Control Vehicular.

Presentar los documentos originales para su cotejo.

Recibir las placas, la tarjeta de circulación y, según corresponda, el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

Publicidad

Módulos para acudir a recoger las placas

Debido a que los trámites son similares a los que realizan los motociclistas, los módulos de control vehicular son los mismos, y estas son las direcciones:

Módulo Central Insurgentes ubicado en avenida Insurgentes Sur #263 planta baja, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Módulo División del Norte, ubicado en avenida Municipio Libre #314, colonia Emperadores, alcaldía Benito Juárez.

Módulo Plaza de las Estrellas, ubicado en Circuito Interior Melchor Ocampo #193 local J24 1er. piso, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Horarios de atención

En los siguientes módulos de las alcaldías el horario de atención es de las 08:00 a 17:00 horas (h) y sábado de 09:00 a 13:00 h.

El Retoño, ubicado en La Viga #1381, colonia El Retoño, alcaldía Iztapalapa.

El Zarco #510-1, pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

Micromódulo Andrés Molina s/n, colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa.

San Lorenzo Tezonco, ubicado sobre avenida Tláhuac #5662, alcaldía Tláhuac.

Universidad, ubicado sobre avenida Universidad, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

Leer más:

Placas para scooters, bicis y motos eléctricas en CDMX: el documentos digital que debes tener para el trámite
CDMX

El documento digital que debes tener para obtener placas para scooters, motos y bicis eléctricas en CDMX

Acoxpa, ubicado sobre avenida Acoxpa #436, colonia Ex-Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan.

Azcapotzalco, ubicado en Nextengo #78, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Azcapotzalco.

Buenavista, ubicado en Jesús García #50, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

Chabacano #43, colonia Asturias, alcaldía Cuauhtémoc.

Chinampac de Juárez, ubicado en Enrique Contel #361, colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa.

Iztacalco, ubicado en Avenida Té esquina con Río Churubusco s/n, edificio B, colonia Ramos Millán.

Cuajimalpa, Centro Comercial Santa Fe, ubicado sobre Vasco de Quiroga #3800, nivel 1 del estacionamiento.

Cuajimalpa, ubicado sobre avenida Juárez esquina con avenida México s/n edificio Vicente Guerrero, planta baja.

Gustavo A. Madero, ubicado sobre avenida 5 de febrero, s/n, colonia Aragón, la Villa.

Xochimilco, ubicado sobre avenida 20 de Noviembre #6, colonia San Marcos.

Coyoacán, ubicado sobre avenida Río Churubusco s/n prolongación Xicoténcatl, colonia San Diego Churubusco.

Magdalena Contreras, ubicado sobre avenida Luis Cabrera #1, colonia San Jerónimo Lídice.

Iztapalapa, ubicado sobre Cuauhtémoc #6, colonia San Pablo.

Publicidad

Los propietarios que acudan a los módulos de control vehicular recibirán en el caso de los VEMEPE: placas, tarjeta de circulación y Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

En el caso de los propietarios de los vehículos tipo VEP, recibirán el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), y dos calcomanías, una vertical y una horizontal para colocarlas en el vehículo, además de la inscripción al padrón de la Semovi.

Tags

Trámites Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad