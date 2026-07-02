¿Qué becas y pensiones del Bienestar tendrán pagos en julio de 2026? Fechas y beneficiarios

Pensión del Bienestar

Hasta el momento, la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, no ha informado sobre el calendario correspondiente al bimestre julio y agosto, por lo que hasta la publicación de esta nota, no hay una fecha establecida para el depósito de 6,400 pesos a los adultos mayores de 65 años o más.

Regularmente, el calendario se da a conocer en la Mañanera del Pueblo que encabeza de lunes a viernes la presidenta de México desde Palacio Nacional, y el mismo se extiende a los siguientes programas:

Pensión Mujeres con Bienestar; el apoyo es de 3,100 pesos y está destinado a mujeres de 60 a 64 años.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; el apoyo es de 3,100 pesos bimestrales para los beneficiarios del programa.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras; el apoyo va de los 1,650 hasta los 3,720 dependiendo de las condiciones de salud, la edad y la modalidad del beneficiario.