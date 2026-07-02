Con el arranque de mes, surge la duda acerca de los diferentes apoyos económicos que distribuye el Gobierno federal entre pensiones a los adultos mayores, madres trabajadoras y estudiantes de los distintos niveles escolares; sin embargo, existen diferentes fechas para cada uno de los apoyos, además de que no en todos los meses hay depósitos. Te enlistamos los beneficiarios que sí recibirán los apoyos, además de los que tendrán que esperar.
¿Qué becas y pensiones del Bienestar tendrán pagos en julio de 2026? Fechas y beneficiarios
Pensión del Bienestar
Hasta el momento, la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, no ha informado sobre el calendario correspondiente al bimestre julio y agosto, por lo que hasta la publicación de esta nota, no hay una fecha establecida para el depósito de 6,400 pesos a los adultos mayores de 65 años o más.
Regularmente, el calendario se da a conocer en la Mañanera del Pueblo que encabeza de lunes a viernes la presidenta de México desde Palacio Nacional, y el mismo se extiende a los siguientes programas:
Pensión Mujeres con Bienestar; el apoyo es de 3,100 pesos y está destinado a mujeres de 60 a 64 años.
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; el apoyo es de 3,100 pesos bimestrales para los beneficiarios del programa.
Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras; el apoyo va de los 1,650 hasta los 3,720 dependiendo de las condiciones de salud, la edad y la modalidad del beneficiario.
¿Y las Becas del Bienestar?
De acuerdo con el último calendario que ofreció la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, los depósitos correspondientes al bimestre mayo-junio ya concluyeron, por lo que hasta el momento no hay fecha de pago para los beneficiarios de las siguientes becas: Beca Universal “Rita Cetina” de secundaria, ni para quienes reciben su apoyo en la beca “Benito Juárez”, “Jóvenes Escribiendo el Futuro” y “Gertrudis Bocanegra” se llevan a cabo por orden alfabético conforme a la letra del primer apellido de la o el titular de la tarjeta.
Las fechas confirmadas hasta el momento son para los estudiantes de educación primaria y cuyos tutores están recibiendo las tarjetas hasta el 31 de julio, por lo que alumnos de los grados escolares de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año de primaria accederán a un pago único de 2,500 pesos para ayuda en la compra de útiles escolares y uniformes, a partir de agosto de acuerdo con la letra del primer apellido del tutor .
A través de la app del Banco del Bienestar que está disponible para los sistemas Android e iOS; también permite ver el qué día cae el recurso a su cuenta, saldos, movimientos, etcétera.