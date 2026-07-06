Pensión Bienestar de julio 2026: consulta el calendario completo de pagos por apellido

¿De cuánto será el depósito?

Las personas adultas mayores (más de 65 años) recibirán 6,400 pesos, mientras que mujeres de 63 y 64 años recibirán 3,100 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar.

Los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben 3,300 pesos bimestrales; las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 1,650 pesos; en tanto que las y los sembradores de Sembrando Vida reciben 6,450 pesos por el pago de su jornal mensual.

¿Cómo revisar mi saldo en la tarjeta del Banco del Bienestar?

A través de la app del Banco Bienestar que está disponible ya sea en iOS o Android de manera gratuita. Abre sesión con tu nombre y contraseña; una vez abierta tu cuenta, puedes revisar tu saldo. y los movimientos de tu tarjeta.

El 4 de julio, en el municipio de Quiroga, ante comunidades de la ribera del lago de Pátzcuaro, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, señaló que la Pensión Mujeres Bienestar reconoce a las mexicanas de 60 a 64 años su aportación en el cuidado de su familia y al desarrollo de México, por ello, en Michoacán beneficia a 146,158 mexicanas con 3,100 pesos bimestrales.

“Este programa representa un acto de justicia, nuestra Presidenta la doctora Claudia Shienbaum, impulsando este Programa de Bienestar, brinda un reconocimiento a las mujeres que como ustedes han contribuido con sacrificio, con alegría y con amor a la construcción de este país”, destacó la funcionaria federal.

