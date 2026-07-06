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México

Pensión Bienestar de julio 2026: consulta el calendario completo de pagos por apellido

Los adultos mayores y beneficiarios de otros apoyos gubernamentales recibirán el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto de la Pensión Bienestar y otros apoyos gubernamentales.
lun 06 julio 2026 08:14 AM
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Los adultos mayores reciben un apoyo económico bimestral desde el sexenio pasado. (Foto: https://www.gob.mx/ )

La titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario para la dispersión de la Pensión Bienestar que inicia este lunes 6 de julio a beneficiarios cuya primera letra del apellido comienza con la letra A.

En la Mañanera del Pueblo, la funcionaria federal presentó un video en donde algunos beneficiarios expresan en qué ocupan su pensión, como son los gastos del hogar, ahorro, alimentación, entre otros gastos.

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Calendario Pensión Bienestar

El calendario toma en cuenta el primer apellido del titular de la tarjeta.

Lunes 6 de julio A

Martes 7 de julio B

Miércoles 8 de julio C

Jueves 9 de julio C

Viernes 10 de julio D,E,F

Sábado 9 y domingo 10 de julio no hay depósitos

Lunes 13 de julio G

Martes 14 de julio G

Miércoles 15 de julio H,I,J,K

Jueves 16 de julio L

Viernes 17 de julio M

Sábado 18 y domingo 19 de julio no hay depósitos

Lunes 20 de julio M

Martes 21 de julio N,Ñ,O

Miércoles 22 de julio P,Q

Jueves 23 de julio R

Viernes 24 de julio R

Sábado 25 y domingo 26 de julio no hay depósitos

Lunes 27 de julio S

Martes 28 de julio T,U,V

Miércoles 29 de julio W,X,Y,Z

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Calendario correspondiente al bimestre julio-agosto 2026. (Foto: Captura de pantalla Secretaría de Bienestar)

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¿De cuánto será el depósito?

Las personas adultas mayores (más de 65 años) recibirán 6,400 pesos, mientras que mujeres de 63 y 64 años recibirán 3,100 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar.

Los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben 3,300 pesos bimestrales; las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 1,650 pesos; en tanto que las y los sembradores de Sembrando Vida reciben 6,450 pesos por el pago de su jornal mensual.

¿Cómo revisar mi saldo en la tarjeta del Banco del Bienestar?

A través de la app del Banco Bienestar que está disponible ya sea en iOS o Android de manera gratuita. Abre sesión con tu nombre y contraseña; una vez abierta tu cuenta, puedes revisar tu saldo. y los movimientos de tu tarjeta.

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El 4 de julio, en el municipio de Quiroga, ante comunidades de la ribera del lago de Pátzcuaro, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, señaló que la Pensión Mujeres Bienestar reconoce a las mexicanas de 60 a 64 años su aportación en el cuidado de su familia y al desarrollo de México, por ello, en Michoacán beneficia a 146,158 mexicanas con 3,100 pesos bimestrales.

“Este programa representa un acto de justicia, nuestra Presidenta la doctora Claudia Shienbaum, impulsando este Programa de Bienestar, brinda un reconocimiento a las mujeres que como ustedes han contribuido con sacrificio, con alegría y con amor a la construcción de este país”, destacó la funcionaria federal.

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Ante mujeres p'urhépechas, en el marco de la gira que realizó la presidenta en Michoacán, Ramírez Amaya, abundó que el Gobierno de México garantiza que todas las mujeres de 60 a 64 años reciban esta pensión. Agregó que al cumplir 65 años, las beneficiarias recibirán la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Tags

Becas para el Bienestar Benito Juárez Pensiones

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