CDMX amplía horario y colonias con Ley Seca por partido México-Inglaterra

Ante el partido entre las selecciones de México e Inglaterra en el Mundial 2026, el Gobierno de la Ciudad de México implementará un operativo especial que contempla la aplicación de Ley Seca en siete colonias y el control del acceso al Ángel de la Independencia, donde se prevé una concentración masiva de aficionados.
Las medidas buscan reducir riesgos durante las celebraciones, luego de que, tras el encuentro entre México y Ecuador, cuatro personas perdieran la vida en un incidente ocurrido sobre Paseo de la Reforma.
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El secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, informó que la restricción para la venta de bebidas alcohólicas para llevar entrará en vigor a las 00:00 horas del domingo 5 de julio y permanecerá hasta las 07:00 horas del lunes 6 de julio.
La disposición abarcará las colonias Juárez, Cuauhtémoc, Centro Histórico, Tabacalera, San Rafael, Roma Norte y Condesa. Estas dos últimas se incorporan por primera vez al operativo, debido a que en festejos anteriores algunas personas compraban bebidas alcohólicas en establecimientos ubicados fuera del perímetro restringido, principalmente al otro lado de avenida Chapultepec, para después introducirlas a la zona de concentración.
La administración capitalina precisó que la prohibición no afectará a restaurantes y bares con autorización para vender bebidas alcohólicas dentro de sus instalaciones, ya que únicamente se impedirá la comercialización para consumo fuera de los establecimientos.
Además de limitar el aforo en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, las autoridades instalarán juzgados cívicos móviles para sancionar la venta de alcohol en la vía pública. También advirtieron que los negocios que incumplan la ley seca podrán ser clausurados como parte de las acciones de vigilancia.