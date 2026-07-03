CDMX amplía horario y colonias con Ley Seca por partido México-Inglaterra

El secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, informó que la restricción para la venta de bebidas alcohólicas para llevar entrará en vigor a las 00:00 horas del domingo 5 de julio y permanecerá hasta las 07:00 horas del lunes 6 de julio.

La Ley Seca aplica para las colonias céntricas de la Ciudad de México. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

La disposición abarcará las colonias Juárez, Cuauhtémoc, Centro Histórico, Tabacalera, San Rafael, Roma Norte y Condesa. Estas dos últimas se incorporan por primera vez al operativo, debido a que en festejos anteriores algunas personas compraban bebidas alcohólicas en establecimientos ubicados fuera del perímetro restringido, principalmente al otro lado de avenida Chapultepec, para después introducirlas a la zona de concentración.

La administración capitalina precisó que la prohibición no afectará a restaurantes y bares con autorización para vender bebidas alcohólicas dentro de sus instalaciones, ya que únicamente se impedirá la comercialización para consumo fuera de los establecimientos.

Además de limitar el aforo en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, las autoridades instalarán juzgados cívicos móviles para sancionar la venta de alcohol en la vía pública. También advirtieron que los negocios que incumplan la ley seca podrán ser clausurados como parte de las acciones de vigilancia.