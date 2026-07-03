Juez otorga libertad provisional a hermana de Emilio Lozoya

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó esta mañana que la detención de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya, sea un asunto político y aseguró que hay pruebas de su participación en el fraude de Agronitrogenados.

"Tiene que dar toda la información la Fiscalía. Es una detención de la Fiscalía General de la República. Lo que nos informó la fiscal es que hay pruebas de de su participación", dijo este viernes en su conferencia de prensa.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que Gilda Lozoya fue detenida por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de la investigación del caso Agronitrogenados.

A Gilda Susana Lozoya se le señala de haber sido prestanombres para encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.

La orden de aprehensión se ejecutó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de Marina (Semar) y la FGR.

La presidenta recordó que la hermana está señalada de haber participado en el fraude mediante el cual Pemex adquirió una planta de fertilizantes "chatarra" por 200 millones de dólares.

"La hermana está vinculada particularmente con depósitos y otros esquemas en donde la Fiscalía desde entonces tenía orden de opresión contra ella y por eso se ejecuta la orden de aprehensión. Se va fuera del país y cuando llega a México se le detiene", dijo.

No hay intención política, aclara Sheinbaum

En su audiencia inicial, Gilda Lozoya acusó que su detención era para ejercer presión sobre su hermano.

"Yo creo que este es un caso político, donde a mi mamá, a mi cuñada y a mí, es decir, a las mujeres de mi familia, se nos ha utilizado para presionar a mi hermano", señaló ante un juez en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no hay ningún asunto político detrás de esa detención.

"No tiene nada que ver con un asunto político. De hecho, nosotros no fuimos informados de la detención de ella hasta que no ocurrió. La fiscal informa al gabinete de seguridad por qué se detiene, cuáles son las presuntas responsabilidades de esta persona", indicó.

Harfuch rechaza uso de fuerza en detención

Luego de que la defensa de Gilda Lozoya acusara que la detención se realizó con fuerza desmedida, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo rechazó y dijo que se le detuvo debido a que tenía ficha roja.

"Tenemos entendido, por lo que informó la Fiscalía General de la República, que la aerolínea notifica que viene en vuelo; tiene una ficha roja, tiene una orden de aprehensión. El aeropuerto está lleno de cámaras y no hay un lugar donde se pueda hacer una detención irregular o algo así, quien aborda a la persona detenida es personal de la Agencia de Investigación Criminal nada más y la ponen a disposición ahí mismo", explicó.