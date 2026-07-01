La otra cara del Mundial: el alcohol es un problema de salud pública que no soluciona la Ley Seca

El problema, aseguran, no es la “pasión por el futbol”, sino la falta de una política integral que regule la venta de alcohol en los eventos deportivos y prevenga los daños a la salud y la violencia de género asociados con el consumo excesivo.

“Una Ley Seca temporal no resuelve el problema de fondo. Mientras el alcohol siga siendo barato, fácilmente accesible y promovido de manera masiva, las consecuencias seguirán repitiéndose”, afirma Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llama a fortalecer las políticas públicas dirigidas a reducir los daños asociados al alcohol con medidas como el incremento de precios, restricciones a la disponibilidad, prohibición de la publicidad y uso de etiquetas de advertencia.

Sin embargo, señala que el marco regulatorio en México se mantiene sin cambios desde 2015. Actualmente, las bebidas alcohólicas pagan un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) diferenciado: las bebidas con 14% de alcohol puro en volumen pagan una tasa de 26.5%; las que sobrepasan esa cifra y alcanzan hasta 20% de alcohol pagan 53%.

El especialista indica que es necesaria una reforma integral a la regulación del alcohol en México que incluya mayores impuestos para las bebidas alcohólicas.

“Este año tiene una oportunidad para aumentar la recaudación y disminuir los daños al alcohol a través de la reforma fiscal al IEPS que se discute en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 para hacer las bebidas alcohólicas menos asequibles”, comentó.