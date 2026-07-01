La otra cara del Mundial: el alcohol es un problema de salud pública que no soluciona la Ley Seca

“Por ello, es necesario impulsar una regulación más efectiva, que permita reducir sus daños y fomentar entornos más seguros, sin ignorar la responsabilidad que también existe en su consumo”, agregó.
El consumo excesivo de alcohol también se relaciona con mayor riesgo de violencia, agresiones y conflictos tanto en espacios públicos como dentro de los hogares, principalmente hacia las mujeres. Y cuando se suma a eventos deportivos, como el Mundial de Futbol, se observa una mayor incidencia.
“Durante estos grandes eventos deportivos la violencia contra las mujeres y la violencia familiar sube de forma importante, es entre el 26% y el 36% más de lo habitual”, advierte Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres en México.
Desde 2018, cuando se anunció que el país sería sede –junto con Estados Unidos y Canadá– de la Copa Mundial 2026, los casos de violencia de género subieron un 190% hasta el cierre de 2025.
En tanto, los casos de violencia familiar se elevaron 48%, de acuerdo con datos del Informe de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El consumo nocivo de alcohol y la tendencia de realizar apuestas sobre los partidos que provocan tensiones económicas en las familias y las parejas, así como normas sociales que marcan una visión rígida de la masculinidad que incluyen el ejercicio del control y la violencia, son algunos de los principales factores de riesgo, explica.
“El futbol por sí mismo no es la causa de la violencia, sino que hay factores que pueden exacerbarla y detonarla”, agregó.
El Gobierno de México lanzó junto a ONU Mujeres, UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) la campaña ‘En equipo contra la violencia familiar’, con la cual se busca concientizar y movilizar a la ciudadanía ante la violencia en los hogares y contra las mujeres.
Para atender a víctimas se cuenta con la Línea de las Mujeres, en la cual se puede obtener ayuda al llamar al 079, mientras que para casos de peligro inmediato para la vida o la integridad se debe marcar al 911.