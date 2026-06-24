Con ''Cielito Lindo por los desaparecidos'', buscadoras exigen apoyo para hallar a miles

La melodía mexicana, una de las más conocidas a nivel internacional y entonada en partidos de futbol, fue modificada por los colectivos para hacer escuchar su reclamo: fin a las desapariciones y una política de Estado para encontrar a los miles de personas desaparecidas en el país.

Durante esta fiebre mundialista las madres buscadoras han tratado de visibilizar su exigencia, por lo que de manera paralela se desarrolla una concentración en el sur de la ciudad, entorno al Estadio Ciudad de México, una de las sedes de la Copa.

Con lonas con las fichas de sus hijos e hijas desaparecidas y colocadas en la explanada del Monumento a la Revolución mientras se ultimaba la colocación de la megapantalla para ver el juego, los colectivos cantaron su ''Cielito Lindo'' modificado versión “por los desaparecidos”.

“Por todos los rincones vamos buscando,

cruzando mares y tierras,

Cielito Lindo, nunca parando

Familias siempre valientes,

Cielito Lindo, siguen andando.

Con una foto en las manos,

Cielito Lindo, nunca soltando.

Ay ay ay ay, grita y no calles,

porque tu voz los reclama,

Cielito Lindo en todas partes”.

Luego lanzaron proclamas:

“¿Que por qué los buscamos?

-Por que los amamos.

“¿Que por qué los buscamos?

-Por que los amamos.

-¿Hasta cuándo?

Hasta encontrarles.

-¿Hasta cuándo?

-Hasta encontrarles.

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En este Mundial los colectivos de buscadoras han posicionado el ''Cielito Lindo por los desaparecidos'' desde que se inauguró la Copa, el 11 de junio, en que circularon un video con la melodía para convocar a las concentraciones que se realizaron ese día entorno al Estadio Ciudad de México, donde se hicieron presentes para expresar sus demandas.

México cuenta con registros de 134, 903 personas desaparecidas, cifra que aumenta día con día.

El 11 de junio en que arrancó el Mundial, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó esa cifra. De las desparecidas, 29, 247 son mujeres.

Los colectivos de madres buscadoras han solicitado interlocución directa con la presidencia de la República, pero en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no solo no fue posible, sino que hubo confrontación, señaladas por él de estar politizadas y ser parte de la oposición por exigir ayuda en sus tareas de búsqueda.

Aunque la situación cambió un poco en el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ésta no las ha recibido en conjunto, sino por separado.